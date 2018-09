Světová rallye se vrací do Turecka, pojede se na nových tratích

Tovární jezdec Škody letos proměnil ve vítězství všechny čtyři starty v seriálu a v průběžném pořadí „dvojek“ má náskok sedmi bodů na týmového kolegu Pontuse Tidemanda ze Švédska. V Turecku se letos poprvé utkají v přímém souboji.

„Uvidíme, jak se k tomu postavíme. Samozřejmě, že bychom chtěli jet nejrychleji, jak to půjde. Nemá cenu si ale nic nalhávat, Pontus vyrostl na šotolině, já na asfaltu, takže v tom má malou výhodu,“ řekl Kopecký.

„My máme zase výhodu v tom, že máme čtyři první místa. I kdybychom za ním byli druzí, tak jsme na tom pořád stejně a může rozhodnout další závod, na kterém se nepotkáme,“ poukázal český jezdec na to, že poté by se v MS měl představit ve Španělsku a Tidemand ve Velké Británii. Do konečného hodnocení se započítá šest výsledků.

V roli lídra MS se na start postaví Belgičan Thierry Neuville, který má náskok 23 bodů na druhého Sébastiena Ogiera z Francie. „Turecko bude pro každého krokem do neznáma. O rychlostních zkouškách toho nevíme mnoho, ale měli jsme možnost vidět nějaká videa. Vypadá to, že cesty budou hodně kamenité. Z našeho pohledu první posádky na trati očekávám ošidný víkend. Mám rád nové soutěže a výzvy; zvyšuje to atraktivitu mistrovství a pro týmy a posádky to představuje něco zcela nového, s čím se musejí vypořádat,“ uvedl Neuville.

Vicemistr světa z minulých dvou sezon se čerstvě dohodl na tříletém prodloužení kontraktu s týmem Hyundai, v němž tak bude jezdit minimálně do roku 2021.

Dobrou formu z posledních rallye se bude v Turecku snažit potvrdit Estonec Ott Tänak, který vyhrál předchozí soutěže ve Finsku a v Německu. Případný další triumf by jej katapultoval do boje o titul, momentálně je třetí se ztrátou 36 bodů na Neuvillea.

„Dosáhli jsme pár velmi dobrých výsledků, ale pořád to bereme rallye po rallye. Je těžké něco od Turecka očekávat, protože nemáme moc informací o tom, co nás čeká. Všichni mluví o tom, že trať bude rozbitá, ale více uvidíme po seznamovacích jízdách. Určitě víme jen to, že tam bude horko,“ uvedl Tänak.

Turecká rallye byla součástí MS šestkrát v historii, tentokrát se však pojede na zcela nových tratích na jihozápadě země. Servisní zázemí bude v Asparanu, nedaleko přístavu Marmaris. Na posádky čeká celkem 17 rychlostních zkoušek o celkové délce 317 km.