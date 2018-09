Turecká odměna? Moře a plachetnice. Není to nejdůležitější, říká Kopecký

To je odměna od Turecké jachtařské federace, aby i vítěz druhé nejsledovanější kategorie mohl strávit týden na moři. Absolutní vítěz Turecké rally totiž získá týdenní pobyt na luxusní 47metrové superjachtě nazvané Bebe.

Pětidenní výlet na plachetnici získá za odměnu vítěz Turecké rally v kategorii WRC2. Bude to Jan Kopecký?

„Je to pěkná cena, ale není to nejdůležitější,“ poznamenal Kopecký.

Továrnímu jezdci Škody Motorsport jde totiž o mnohem víc. Může se stát prvním Čechem, který ovládne kategorii WRC2. Přetahuje se se svým týmovým kolegou a obhájcem prvenství Pontusem Tidemandem ze Švédska.

Do celkového hodnocení se počítá šest nejlepších výsledků ze sedmi startů. Tým je dosud nenasazoval proti sobě, poprvé se utkají až v Turecku. Soutěž začíná ve čtvrtek večer superspeciálkou, naplno se bude závodit od pátečního rána.

„Měli jsme úplně odlišný program, od konce loňského roku jsme se neviděli,“ poznamenal Pavel Dresler, který ve Fabii R5 naviguje Kopeckého.

Oba za sebou mají čtyři soutěže. Český pilot pokaždé vyhrál, zatímco Švéd dojel jednou druhý a na svého rivala ztrácí sedm bodů. Stáj nemíní nikoho z nich preferovat, proto rozhodující bitvu naplánovala do Turecka. Mistrovství světa se sem vrací po osmi letech a k tomu se jede v lokalitě, kde se předtím nezávodilo. Centrem je letovisko Marmaris na Turecké riviéře.

„Oba něco umíme, oba předvedeme to nejlepší,“ poznamenal Kopecký.

„V přípravě jsme nic nepodcenili, bereme to vážně,“ dodal Tidemand.

Jan Kopecký (vlevo) a Pontus Tidemand při tréninku na tratích Turecké rally.

Zatímco letos proti sobě ještě nezávodili, před rokem se utkali třikrát. Pokaždé to bylo na asfaltu, pokaždé byl úspěšnější Kopecký. Týmového kolegu zdolal v Monte Carlu, Německu i Hustopečích. Na šotolině se potkali naposledy na podzim roku 2016 ve Velké Británii, kde byl rychlejší Tidemand.

Nejenom členy mladoboleslavského týmu čeká mimořádně náročná soutěž. Šotolinová Turecká rally nabízí mix nejrůznějších podmínek. Některé úseky připomínají tratě v Řecku, jiné na Kypru, Sardinii či Portugalsku. Rozhodovat nebude jen rychlost, ale také taktika.

„Není to jako v Německu nebo Španělsku, že jedeš od začátku do konce naplno. Musíme najít kompromis bezpečného projetí se závoděním,“ poznamenal Kopecký, který v minulosti závodil v okolí Istanbulu a Kemeru. „Ale tam byly úplně jiné podmínky. Vůbec se to nedá srovnat.“

Velkým nebezpečím mohou být kameny, které se na cestě objeví. Pokud je pilot včas nezahlédne, hrozí proražení pneumatiky. Na to Kopecký málem doplatil na předchozí světové soutěži v Německu.

„Kdyby to šlo, namísto obvyklých dvou rezerv povezu tři,“ přiznal český jezdec, který počítá s tím, že ho čeká nejdrsnější soutěž v kariéře. „Za ni považuju řeckou Akropolis v roce 2006. Ale tady to bude mnohem horší,“ tuší.

Jedno ale ví jistě. Pokud Tureckou rally zvládne lépe než stájový kolega, výrazně se přiblíží k historickému milníku.