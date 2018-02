Kde berou Islanďané talenty? Hlinasona objevili na farmě u kupky sena

Ještě před pěti lety byl Hlinason doma na malé farmě v islandském městečku s devíti sty obyvateli Thingeyjarsveit. Pásl tu ovce, přehazoval seno anebo řídil rolbu, aby pomohl uživit rodinu. Teď je jedním z největších talentů evropského basketbalu a na Islandu od něj hodně očekávají.

„Byla to obrovská dřina, člověk vlastně celý den pracuje. Těžko se to vysvětluje někomu, kdo nikdy nebyl na Islandu. Když je tam špatné počasí, tak jste prostě zaseknutí v jedné části ostrova a musíte počkat, až se to zlepší,“ popisuje dvacetiletý Hlinason své dětství.

Mohutný, leč agilní pivot se ukázal na loňském evropském šampionátu dvacetiletých na Krétě, kde dotáhl podceňovaný Island k historickému osmému místu.

Na turnaji tento 215 centimetrů vysoký gigant zapisoval průměrně 16 bodů, 12 doskoků a tři bloky na utkání, což mu vyneslo pozici nejefektivnějšího hráče turnaje. Dostal se i do nejlepší pětky celého šampionátu.

Tryggvi Hlinason na juniorském mistrovství Evropy:

Basketbal sice na Islandu bojuje s házenou o pozici druhého nejoblíbenějšího sportu za fotbalem, nemá však dostatečnou finanční podporu ani infrastrukturu.

I celky v nejvyšší soutěži jsou poloprofesionální a působí tu jen minimum trenérů. V historii měli Islanďané jediného hráče v NBA, a to v osmdesátých letech Pétura Gudmundssona.

Hlinason začal hrát basketbal na závodní úrovni teprve v roce 2013, kdy si ho vzal pod křídla August Gudmundsson, trenér nejznámějšího islandského celku Thór Akureyri. O půl roku později absolvoval Hlinason svůj první zápas.

„Občas nemohl dva týdny přijít na trénink, protože jejich farma zapadla sněhem a od musel pomáhat doma a neměl se, jak dostat do města,“ vzpomíná August Gudmundsson.

Úspěšný evropský šampionát osmnáctiletých v roce 2015 pomohl Hlinasonovi k nominaci do seniorského národního týmu, kde se setkal s hrající basketbalovou legendou Jónem Arnórem Stefanssonem. Ten se stal jeho mentorem a měl velkou roli i v prvním velkém angažmá mladého pivota.

Tryggviho si totiž před letošní sezonou stáhl španělský mistr z Valencie, kde Stefansson dříve působil. Obří mladík zatím hraje spíše v béčku ve čtvrté nejvyšší soutěži EBA a potkává se třeba s Vítkem Krejčím. Zasáhl však už do devíti euroligových zápasů.

Sestřih ze zápasu Island - Česko:

V zápasech s českou reprezentací se mladý Islanďan stal zřejmě klíčovým faktorem. Nebyl sice nejlepším střelcem svého týmu, když jeho 15 bodů a osm doskoků trumfnul 26 body Martin Hermannsson, ale ten Čechy trápil i v prvním duelu a tehdy to nestačilo.

Obří Hlinason totiž velmi dobře bránil jednu z českých opor Ondřeje Balvína, který nebyl tak dominantní na doskoku a jeho výkon Čechům dost chyběl.