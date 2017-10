Těžký týden pro Trutnov: po debaklu s Nymburkem čelí českým šampionkám

V neděli v Podkrkonoší hostí několikanásobné šampionky posledních let USK Praha. Zápas se v Trutnově rozehraje v 17 hodin.

„Nymburk byl favoritem, ale v nejvyšší soutěži by mělo být povinností vždy bojovat o co nejlepší výsledek na sto procent po celý zápas, a to jsme dnes nepředvedli,“ mrzelo trenéra trutnovského družstva Petra Kapitulčina po prohře v Nymburku. Ten společně s USK a s Hradcem Králové zůstává v domácí nejvyšší soutěži neporažen.

Do Nymburka se Trutnov vypravil po předcházející povzbudivé domácí výhře 85:60 nad týmem Technic Brno. Dosáhl ho i zásluhou výborného vstupu do utkání, po první čtvrtině Trutnov vedl 25:9.

Podobně dopadla, ale ve prospěch soupeřek, i první desetiminutovka v Nymburku, po bodově bohaté části Trutnov prohrával 22:36.

„Už před zápasem se mi zdálo, že nejsme nabuzení, že si sem jedeme jenom pro porážku,“ uvedl Kapitulčin a připomněl: „Nyní hrajeme s ještě větším favoritem a já pevně věřím, že z naší hry budeme mít tentokrát výrazně lepší pocit.“