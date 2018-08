Karlovy Vary hostí triatlonová esa z pětatřiceti zemí světa

Hlavní pozornost bude poutat nedělní vyvrcholení v podobě závodu Světového poháru. Na startu bude mistr Evropy Slovák Richard Varga i největší česká naděje Vendula Frintová, která bude obhajovat druhé místo z loňského ročníku. Na nedávném mistrovství Evropy v Glasgow byla šestá a pokud potvrdí výbornou formu, mohl by to být další úspěch českého triatlonu.

„Startovka vypadá zajímavěji než loni. Je vidět, že o závod v Karlových Varech stoupá zájem a vybírají si ho kvalitní závodníci, kteří se nebojí, že by při náročné cyklistice byli dojeti o celý okruh a diskvalifikováni,“ říká Vladimír Malý, ředitel City triathlonu Karlovy Vary. Pořadatelé počítají s tím, že se startovní listiny mění. Děje se tak každý rok.

„Závodníci sledují, kteří soupeři se na závod přihlásili a podle toho vyhodnocují své šance na body do světového žebříčku a do olympijské kvalifikace,“ vysvětluje Malý. Svou účast závazně potvrdila nejlepší česká triatlonistka Vendula Frintová, která bude obhajovat druhé místo z loňska, a také německá závodnice Laura Lindemannová, k jejímž největším úspěchům patří titul mistryně Evropy ve sprintu z roku 2017 a druhé místo z červencového závodu mistrovství světa (World Triathlon Series) v Hamburku.

Fanoušci se mohou těšit také na účast Britky Lucy Hallové, která má na kontě titul mistryně Evropy ve sprintu (2016) či vítězství v závodě Světového poháru, ale také Islanďanky Eddy Hannesdottirové, aktuální mistryně světa v aquatlonu. Na startu nebudou chybět ani další skvělé závodnice včetně druhé české reprezentantky Petry Kuříkové.

K nejzajímavějším jménům na mužské startovní listině se řadí slovenský reprezentant Richard Varga, aktuální mistr Evropy ve sprintu. Australan Declan Wilson i Ital Daniel Stattef už letos mají na kontě jedno vítězství ve Světovém poháru a ve Varech budou bojovat o další. Své druhé místo z loňska se pokusí vylepšit Ital Alessandro Fabian. Do závodu jde také trojice Čechů František Linduška, Jan Volár a Jan Čelůstka.

„Nevzpomínám si, kdy jsem v Karlových Varech startoval poprvé,“ přiznává Čelůstka, aktuálně sedmnáctý z ME a olympionik z Londýna. Myslí si, že to byl závod Českého poháru, když byl mladý. „Je zde hodně těžká trať, což zůstalo dodneška. A mám dojem, že jsem spadl na kole, tak by to chtělo letos napravit,“ doplnil.

Jana Čelůstku na start přilákaly tři věci. „Jedná se o jeden z mých nejoblíbenějších závodů, což souvisí s kvalitou trati, která patří k nejnáročnějším na celém světě. Je to Světový pohár a k tomu na českém území,“ přiznává. Loni skončil ve Varech osmnáctý, ale pouhou minutu a dvacet sekund od bronzové medaile.

„Výkon nebyl špatný, ale výsledek nebyl dobrý. Hlavní je nenechat si je uplavat a utéct,“ plánuje Jan Čelůstka. Triatlon se vrátil do míst, kde český triatlon zažil nejkrásnější chvíle a největší úspěchy na domácí půdě. V roce 2001 zde Filip Ospalý vybojoval titul mistra Evropy. „Tenkrát jsem to jistil v roli řadového brigádníka,“ vzpomíná Vladimír Malý, dnes ředitel závodu.

Parta pod jeho vedením začala v roce 2006 pořádat Český pohár a navázala tím na velké závody, které se ve městě konaly od devadesátých let. „V roce 2005 se závody neuskutečnily a triatlonový klub v Karlových Varech se rozhodl je obnovit. Postupně rok po roce jsme zvyšovali prestiž a status. Počáteční představy se naplnily mnohonásobně, tenkrát mě ani nenapadlo, že budeme v roce 2017 a 2018 pořádat první ligu Světového triatlonu,“ přiznává ředitel City triathlonu.

Už loňský premiérový Světový pohár byl velkým úspěchem. Nemusí se jednat o strop. Je potřeba se na pozici stabilizovat. Ustálit se v kalendáři napevno.