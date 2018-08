Triatlonista Kubíček v Polsku obsadil sedmé místo, radost neskrýval

Své postavení v seriálu potvrdil v Polsku vítězstvím Bradley Weiss, mistr světa z Jižní Afriky. Mezi ženami triumfovala Češka Helena KaráskováErbenová, čtyřnásobná šampionka evropských podniků.

Pořadatelé v Krakově dovedně zkombinovali 1500 metrů plavání v kamenolomu Zakrzowek, 36 kilometrů technické a notně zakroucené tratě pro horské kolo namotali kolem místního lesa a závěrečný desetikilometrový běh vedli přes pozůstatky slavného krakovského vápencového dolu.

„Je to moc hezký závod, výborně uspořádaný. A ten krásně zatopený důl... přitom je to skoro v centru,“ chválí Kubíček zasazení polského podniku SP.

Předešlá sucha trať pro cyklistickou část závodu pořádně zrychlila, taktika proto velela: dobře zaplavat a chytit pak na kole nějakou skupinu. „Nesmím udělat žádnou chybu, na kole se tohle tvrdě trestá,“ říkal si. Nejlépe si na trati vyhověl se Slovákem Tomášem Kubkem, se kterým dojel až do druhého depa.

„Před námi byla minutová díra, takže jsme si spíš hlídali, aby nás nedojel nikdo zezadu. Pěkně nám to odsýpalo, Tomáš je super závodník, hezky se za ním jede, dobře vybíhá stopy... to všechno je hodně důležité,“ ví Kubíček. Společně uzavírali po cyklistické části první desítku.

Spolupráce na trati pro ně skončila přibližně po třech kilometrech běhu. Z členitější pasáže, kde museli závodníci zdolat i několik skalek, už český triatlet vybíhal sám.

Kubíček znovu předvedl, že běh je jeho parádní disciplína. Předběhl ještě dva borce a do cíle doběhl sedmý. „Běžel jsem, co to šlo,“ přiznává Kubíček v dobré náladě.

Aby ne, trefit umístění v první desítce v takové konkurenci. „Dřív by se pár závodů s o něco slabší účastí možná našlo, teď už jsou ale všechny startovní listiny natřískané. Ať přijedu kamkoli, vždycky jsou tam všichni,“ zasměje se Kubíček.

Silní soupeři na závodech mu ale vyhovují. „Vždycky jsem se chtěl měřit s těmi nejlepšími,“ vysvětluje. Závody přeci dělají závodníci. A měřit se s Weissem nebo Novozélanďanem Samem Osbornem, což jsou mimochodem oba také výteční plavci, to už chce pořádnou kuráž.

„Je pravda, že ti nejlepší jsou teď výkonnostně trochu někde jinde. Když nasadí na kole, tak prostě jedou. Tam se toho sjíždět moc nedá, leda pokud někdo vytuhne,“ zasměje se Kubíček.

Ví, že při současné konkurenci v SP srovnatelné i s účastí na mistrovství světa, jsou i pro něj pódiová umístění vysoko. Ale nestěžuje si. „Stojí to sice spoustu sil, ale je to svěťák, tak to má být,“ říká.

A další Kubíčkovy cíle? Na podzimním mistrovství světa na Havaji letos prý startovat nebude, místo něj si ale ve stejném termínu střihne evropský šampionát na Ibize.