První trénink formulí 1 v Silverstonu ovládl Hamilton, druhý Vettel

Hamilton v prvním tréninku zajel čas 1:27,487 a týmového kolegu Valtteriho Bottase na druhém místě porazil o 367 tisícin. Na třetí příče skončil se ztrátou půl sekundy Vettel, který se před týdnem ujal vedení v mistrovství světa o bod před britským rivalem. Pomohly mu k tomu i technické potíže Mercedesu, jehož ani jeden vůz v Rakousku nedojel do cíle.

V odpolední části překvapil nejrychlejším časem 1:27,552 Vettel navzdory tomu, že Ferrari do tréninků nastupuje většinou s menším výkonem.

Druhý byl o 187 tisícin Hamilton, který tak nejspíš bude muset o páté vítězství v Silverstonu za sebou a šesté celkově bojovat víc, než se očekávalo.

Problémy navíc jezdcům dělal i nový asfalt. „Je to nejhrbolatější trať, na jaké jsem kdy jel,“ postěžoval si Hamilton. Doplatil na to mimo jiné Romain Grosjean z Haasu, který v prvním tréninku poškodil podvozek a do druhého proto nenastoupil. Odpoledne havaroval vítěz z Rakouska Max Verstappen z Red Bullu a mimo trať skončil i Kimi Räikkönen z Ferrari.

Sobotní kvalifikace v Silverstonu odstartuje v 15 hodin.