Zůstane Thomas ve Sky? A kde pojedou Češi? Otazníky po konci Tour

1. Zůstane Thomas ve Sky?

Pro BBC šampion Tour uvedl: „Dosud jsem další kontrakt nepodepsal.“ Už před Tour dostal Geraint Thomas od týmu Sky nabídku na prodloužení smlouvy o tři roky, tehdy se však nabízený plat pohyboval v jiných dimenzích. Nyní pro něj údajně agent žádá 3,5 milionu eur ročně.

Není mnoho stájí, které by si ho při současném stavu trhu mohly dovolit přetáhnout. Zájem by nejspíš měli v Emirates, ale tam ani zdaleka nedostane k dispozici podobně špičkový podpůrný tým jako ve Sky.

Ovšem ve Sky mu zatím nikdo nezaručí, že i na příští Tour bude lídrem číslo jedna. „Stále věřím, že mohu vyhrát Tour i popáté,“ netají se svými ambicemi Chris Froome.

Thomas pro BBC naznačil: „Je více týmů, které o mě mají zájem, ale musím si probrat veškerá pozitiva a negativa. Každopádně nevylučuji, že po sezoně opustím tým Sky. Je to velké rozhodnutí.“

2. Kdo pojede Vueltu?

Vincenzo Nibali, Richie Porte a Rigoberto Uran si na španělské Grand Tour, startující 25. srpna v Malaze, chtějí spravit chuť poté, co je zlomené kosti vyhnaly z Tour.

Movistar opět nasadí trio svých lídrů Mikela Landu, Naira Quintanu a Alejandra Valverdeho.

Z první desítky Tour plánují start též Steven Kruijswijk, Romain Bardet a Ilnur Zakarin.

Na scénu se vrátí Simon Yates, až do předposlední horské etapy růžový muž Gira, ale také další hrdinové italské Grand Tour: celkově třetí Miguel Angel Lopéz a Thibaut Pinot, jenž zkolaboval ze 3. místa den před koncem závodu. Pojede i Fabio Aru, vítěz Vuelty 2015.

Geraint Thomas zatím start nevyvrátil. Jeho šéf Dave Brailsford ale soudí: „Nejspíš si raději vybere po Tour zasloužený odpočinek.“

Jet by neměli ani Chris Froome, ani Egan Bernal. „Tým Sky nám dosud nesdělil, kdo bude jejich lídrem,“ uvedl Javier Guillén, ředitel Vuelty. V sestavě mají být Davide De La Cruz, Michael Kwaitkowski a velký britský talent Tao Geoghegan Hart. Kdo dál, ukáže čas.

Rovněž Tom Dumoulin už má letos na závodech Grand Tour splněno, jeho stáj Sunweb povede ve Španělsku uzdravený Wilco Kelderman, loni čtvrtý.

3. Kdy se Češi znovu objeví na Grand Tour?

Snad už na Vueltě, i když jisté to zatím není. V širších nominacích figurují Roman Kreuziger (Mitchelton-Scott) a Jan Hirt (Astana).

„Tým mi má dát vědět v nejbližších dnech,“ říkal Kreuziger, který se bude do zbývajících dvou měsíců sezony rozjíždět i se Simonem Yatesem na etapách Kolem Polska.

Hirt se pro změnu nyní o víkendu vrací do závodů World Tour poprvé od Gira při jednorázovce Clásica de San Sebastián, kde je lídrem Astany stejně jako na Giru kolumbijský vrchař Lopez.

PO GIRU I NA VUELTU? Roman Kreuziger na italské Grand Tour.

Zdeněk Štybar dá před Vueltou přednost startu na Binck Bank Tour, jednorázových závodech v Kanadě a v září na etapách Kolem Slovenska (Europe Tour 2.), kam Quick-Step vyšle silný tým, v němž jsou i Alaphilippe, Jungels či Terpstra.

Leopold König zůstává nadále ve stavu nemocných a Petr Vakoč se zotavuje po lednovém zranění.

Michael Schlegel musí letos na podniky Grand Tour zapomenout, jeho druhodivizní stáj CCC po Giru a Tour marně usilovala ol divokou kartu i na Vueltě.

4. Kam se nyní vydá Sagan?

„Záleží na tom, jak se dá Peter dohromady po pádu na Tour,“ říká kouč Patxi Villa. Peter Sagan plánoval v srpnu mistrovství Evropy v Glasgow a pak možná i Vueltu, zároveň však míní usilovat i o celkové vítězství ve World Tour, ve které vede o 140 bodů před Thomasem. K upevnění pozice by pro něj bylo vhodnější, aby místo Vuelty zvolil jednorázové podniky v Kanadě.

V září by se mohl stát prvním cyklistou všech dob, jenž vyhraje čtyřikrát v řadě světový šampionát. Jenže profil s 5000 výškovými metry a až 28procentní rampou Saganovi vůbec nenahrává.

„Přesto se na znamení respektu k mistrovství světa chce ukázat v Innsbrucku v nejlepší možné kondici,“ tvrdí Patxi Villa.

5. Jaké přestupy se čekají?

Dnes se otevře oficiální přestupové okno, ale zatím je až nezvyklý klid. Richie Porte už dříve ohlásil odchod z BMC do Treku a stáj BMC opouštějí také Tejay van Garderen (EF Drapac) a Rohan Dennis (Bahrain Merida).

Vrchařská síla týmu Sky se má ještě posílit o Marka Solera z Movistaru, který letos pomáhá Quintanovi, Landovi a spol.

Z českých jezdců bude zajímavé sledovat dění kolem 23letého Michala Schlegela z druhodivizního CCC. Jeho sponzor se slučuje s BMC, i pro něj by se mohla otevřít cesta do první divize.

DO SPOLEČENSTVÍ WORLD TOUR? Michal Schlegel může doufat.

Do tohoto týmu by podle zákulisních spekulací mohl zamířit rovněž německý sprinter André Greipel z Lotta Soudal. Toho by měl v belgické stáji nahradil australský rychlík Caleb Ewan, stále rozčilený z toho, že ho stáj Mitchelton-Scott opomněla v nominaci na Tour.

Podobné důvody vedou francouzského sprintera Nacera Bouhanniho ke snaze vykoupit se v ročním předstihu ze smlouvy u druhodivizního Cofidisu a zamířit do jiného týmu.

Smlouvu i pro příští sezonu mají ve svých stávajících stájích Roman Kreuziger, Zdeněk Štybar a Leopold König.

Končí naopak Petru Vakočovi v Quick-Stepu, ale předběžně mu bylo vedením stáje přislíbeno, že bude prodloužena.