Tour v kuchyni. Jezdci požadují i snickersky, masové kuličky, boršč

Už při snídani nabral 1000 kilokalorií ze 400 gramů rýže, omelety ze tří bílků a jednoho žloutku a čtyř palačinek s džemem.

Během etapy dlouhé 185 kilometrů spořádal i 14 energetických gelů, dvě lahve energetického nápoje a čtyři rýžové koláčky, celkem 2348 kilokalorií.

Po etapě, aby zregeneroval do dalšího dne, si v autobuse Sky dopřál stejné množství kilokalorií v regeneračním nápoji, smoothie, misce rýže a bonbonech Haribo. Načež při večeři přidal 1000 kilokalorií v lososu s rýží.

Ta čísla se zásadně liší v porovnání s údaji o Froomově stravě ve druhém týdnu Gira. Brit v závodě totiž záměrně snižoval váhu.

Jde o jev neobvyklý. „Já většinou odjedu z Grand Tour se stejnou váhou, s jakou jsem přijel,“ říká Roman Kreuziger.

Stejně tak si Vincenzo Nibali pochvaluje, že titul z Tour 2014 získal s ideální a konstantní vahou 64kilogramů. „Ale shodit do ní před startem, to je obrovská dřina.“

Dvě kila šla dolů

Froome v rámci přípravy na double Giro – Tour údajně přijel na první Grand Tour sezony s váhou 70,5 kilogramu, kterou před závěrečnými třemi horskými etapami srazil na 68,5. Kvůli tomu držel ve druhém týdnu speciálně pro něj vytvořenou dietu.

Například v 11. kopcovité etapě během dne spořádal jen 2566 kilokalorií, ke snídani si tehdy vystačil s jednou obyčejnou omeletou a sklenkou džusu.

Toto „senzační“ odhalení nutričních specialistů Sky nicméně další týmy nepřijaly s porozuměním.

„Sky to prodávalo jako úžasný příběh o vlastní chytrosti,“ říká René Andrle, jenž byl na Giru sportovním ředitelem týmu Israel Cycling Academy. „Teď vypadají, jako by byli pomalu jediný tým s kuchyňskou váhou, který si to umí spočítat, zatímco ostatní jsou úplní debilové.“

Podle Andrleho je přitom povědomí o zásadách stravy u všech předních týmů obdobné. „Každý má teď na Tour i vlastního kuchaře s pojízdným mrazicím boxem, který denně nakupuje jen čerstvé a kvalitní věci, ze kterých sám vaří.“

Hannah Grantová, bývalá šéfkuchařka stáje Tinkoff, byla průkopnicí mezi týmovými kuchaři. Vydala i knížku Kuchařka Grand Tour:

Spálí až 7000 kilokalorií denně

Průměrný muž by měl při normálních denních aktivitách spotřebovat 2400 až 3000 kilokalorií. Jezdci Tour jich naopak spálí okolo 5000 v jednodušších a až 7000 v obtížných horských etapách.

Denní stravovací režim jim začíná tři hodiny před startem snídaní, která by měla být lehká a bohatá na karbohydráty. Chutě mohou být i velmi zvláštní. „Mám v týmu i jednoho jezdce, který denně požaduje omeletu ze tří vajíček s banánem,“ prozrazuje Nicki Strobel, kuchař týmu Mitchelton-Scott.

Během transferu z hotelu bývá v autobuse předzávodní stravou například rýže s medem či rozinkový chléb.

A při etapě?

Záleží na jejím typu. „Při rovinatých jsem zastáncem malých houstiček, často ani nepotřebuji gely,“ říká Kreuziger. „Zato horské etapy jezdím jen na energetické gely, protože při nich bych do sebe housky ani nedostal.“

Tyto houstičky nebo malé sendviče dostávají jezdci na sladko i na slano, aby byla strava pestrá a zároveň nedráždila žaludek.

„Rozkrojíte malou sladkou housku, dovnitř dáte med, nutellu, banán, nebo naopak šunku a sýr,“ líčí Andrle.

Hitem posledních let jsou rýžové koláčky. „My dáváme jezdcům do taštiček malé snickersky na doplnění cukrů,“ říká Sophie Roulloisová, masérka EF Drapac. „To naši robustnější chlapci požadují do hor i masové kuličky od večeře,“ směje se Strobel z Mitcheltonu-Scott.

Z gelů se do obtížných koncovek etap doporučují ty, obsahující kofein. Velmi důležité je pak doplňování tekutin, v těžkých horských etapách jezdci ztrácejí potem a dechem až litr tekutin za hodinu a vypijí až 10 litrů.

Hned po etapě současní cyklističtí nutricionisté hovoří o dvacetiminutovém „zlatém oknu“ k doplňování energie a k regeneraci svalů.

Jezdci jedí už při vyjíždění na trenažerech. „Na každého čekají regenerační drinky s karbohydrátem a 25 gramy proteinu,“ popisuje Strobel. „Na cestu do hotelu dostanou od týmového kuchaře ještě malé sendviče, rýžové koláčky nebo tyčinky s cereáliemi.“

V oblibě bývala po etapě cola, nyní ji vytlačují smoothies a ovocné nápoje. Tým Trek colu zcela odboural. Jeho kuchař Barraclough tvrdí: „Neobsahuje takové karbohydráty a proteiny, které bezprostředně po etapě jezdci potřebují.“

Peter Sagan si za cílem nasype do pusy i plnou hrst gumových medvídků. Zdaleka to nedělá jen on. „Hariba jsou jezdci velmi žádaná, je to chutná a rychlá dodávka karbohydrátů,“ říká Strobel.

Barva nabuzuje chuť

Po masáži by měla večeře kromě salátu obsahovat též maso bohaté na karbohydráty. Skončila éra, kdy mnozí týmoví kuchaři upřednostňovali těstoviny a pastu.

„K hlavnímu jídlu nabízím vždy dvě bezlepkové přílohy,“ říká šéfkuchař Sky Sören Kristiansen. Jeho kolega Sean Fowler z EF Drapac se pochlubí: „Dnes je krocan a dýňová polévka.“

Snahou kuchařů je vytvářet hodně barevná jídla nabuzující chuť. Chyba v doplňování kalorií a kalorický deficit totiž mohou vést ke katastrofě a ztrátě svalů.

„Vždycky uspěju s lososovým sašimi s avokádem a sezamem,“ říká Strobel. Chuť může probudit i národní kuchyně. Rusové z Kaťuše s oblibou požadují boršč na dietní způsob.

SVAČINKA. Belgický mistr Yves Lampaert se občerstvuje během etapy.

Ani tím to nekončí. Před spaním, okolo 23. hodiny, si ještě mnozí aktéři Tour berou malé koláčky s ovocem nebo oříšky a cereálie pomáhající jim udržet hladinu glykogenu.

Čím je závod těžší, tím však u mnohých z nich chuť k jídlu mizí. „Ke konci Grand Tour se vám žaludek od únavy stáhne, složitě potom do sebe jídlo dostáváte,“ líčí Kreuziger.

V posledních dvou dnech Gira už letos nemohl nic pozřít a na trati téměř vše vyzvracel.

Třetí týden je kritickým testem sil a výdrže celého těla. Proto v něm dochází k velkým zvratům. Proto je kladen takový důraz i na stravu.

Třetí týden na Tour právě začíná.