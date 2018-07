Chcete double Giro - Tour? Změňte termínovku, navrhují Dumoulin i Froome

Nepovedlo se.

Chris Froome: Giro 1., Tour 3.

Tom Dumoulin: Giro 2., Tour 2.

Za posledních dvacet let nikdo nezvládl dvojkombinaci těchto dvou akcí Grand Tour tak skvěle jako právě oni dva. Ocitli se blízko, ale ne dost.

Double odolává.

Ve 40. až 90. letech minulého století na něj dosáhli Coppi, Anquetil, Merckx, Hinault, Indurain, Roche a dosud naposledy v sezoně 1998 italský „pirát“ Marco Pantani, tehdy v EPO éře cyklistiky, kdy zpočátku obtížně zjistitelné EPO usnadňovalo cyklistům podávat vysoké výkony v krátkém časovém období.

Pantani se po svém triumfu na Tour 1998, ovlivněné obřím dopingovým skandálem stáje Festina i dalších týmů, dokonce chlubil: „Vyhrál jsem možná nejčistší Tour v historii, protože po aféře Festiny měl každý strach dopovat.“

O rok později však už i on uvázl na Giru v dopingové síti.

Dnešní cyklistika je jiná. Moderní tréninkové metody ji posunuly na vyšší úroveň a nejnovější testy zároveň výrazně snížily šance dopingových podvodníků. Proto se týmy snaží dosáhnout potenciálních výhod využíváním „maxima možného“ v rámci stávajících pravidel a výjimek.

Vyhrát oba závody je v narůstající konkurenci ještě složitější než v minulosti.

Sedm statečných kteří získali double Giro – Tour 1949 a 1952: Fausto Coppi (It.)

1964: Jacques Anquetil (Fr.)

1970, 1972 a 1974: Eddy Merckx (Bel.)

1982 a 1985: Bernard Hinault (Fr.)

1987: Stephen Roche (Ir.)

1992 a 1993: Miguel Indurain (Šp.)

1998: Marco Pantani (It.)



„Ale dál věřím, že to možné je,“ říká Chris Froome a nevylučuje návrat na Giro v příští sezoně.

S koučem Timem Kerrisonem vypracovali na tu letošní plán, v němž vycházeli ze zdařilé přípravy na double Tour–Vuelta v roce 2017. Formu ladili tak, aby ji ještě neměl na absolutní výši v prvních dvou týdnech Gira, ale aby postupně narůstala směrem ke třetímu týdnu a aby ji pak byli schopni opět nastartovat na Tour.

Na Giru jim plán po velkém zvratu a unikátním sólu v 19. etapě vyšel. Na Tour už 17. etapa ukázala, že vrchařské síly na další titul Froomovi došly.

Tom Dumoulin na rozdíl od Frooma neměl žádné zkušenosti s těmito dvojboji, které obnášejí zhruba sedm tisíc kilometrů v sedle na obou závodech. „Teprve jsme sbírali data, která využijeme v dalších letech,“ poukazuje Iwan Spekenbrink, šéf jeho týmu Sunweb.

Též Dumoulin soudí, že double Giro-Tour není utopií, ale v příští sezoně se o něj pokoušet nemíní.

„Je mi teprve 27 let, jsem pořád dost mladý na to, abych jezdil dvě Grand Tour každý rok,“ připomíná, že jeho tělo stále nabírá vytrvalostní objem. „V roce 2019 patrně pojedu buď jen Tour, nebo jen Giro. Hodně bude opět záležet na itinerářích obou závodů.“

Tom Dumoulin během časovky na Tour de France.

Kdo ještě by mohl patřit k aspirantům na double?

„I Vincenzo to může dokázat,“ zmíní Paolo Slongo, sportovní ředitel týmu Bahrain Merida, svěřence Vincenza Nibaliho. Ale 33letému Italovi stejně jako Froomovi utíká čas.

Ti další? Nairo Quintana, někdejší velký talent, na podnicích Grand Tour stále více strádá. Jeho loňský útok na double skončil po 2. místě na Giru až 12. místem na Tour.

Alberto Contador byl v sezoně 2015 první a sedmý.

Philippe Mauduit, sportovní ředitel týmu Emirates, který Contadora tehdy vedl, letos pozoroval: „Froome po Giru zjevně v kopcích Tour strádal. Dumoulin sice ne, jenže ani on neměl extra sílu pro útoky, kterými by odpáral odpočatějšího Thomase. A to měli letos k dispozici týden volna navíc. Podle mě je nyní double nemožné.“

Skutečnost, že Tour začínala kvůli termínové kolizi s fotbalovým mistrovstvím světa výjimečně o týden později, považovali Froome a Dumoulin za stěžejní pomoc.

Tour de France 2018 Přehled etap

„Zato za rok, až budou Giro a Tour dělit opět jen čtyři a půl týdne, bude double takřka neuskutečnitelné,“ říká Dumoulin.

On i Froome soudí, že mnohem více cyklistů by se odhodlalo ke kombinaci obou závodů, kdyby se italská Grand Tour posunula v termínové listině o týden dopředu.

„Jenže to by zase odskákali jezdci zaměřující se na ardenské klasiky. Ti by pak nestihli do Gira patřičně zregenerovat,“ poukazuje Dumoulin.

Nicolas Portal, sportovní ředitel Sky, připomíná: „Pokus o double je o spoustě detailů, včetně dlouhodobé stravy a hydratace organismu. Jde o komplexní vědeckou záležitost. Přitom závodníci jsou stále jen lidské bytosti, nikoliv stroje.“

Přesto se Portal řadí k nemnohým optimistům a tvrdí: „V nejbližších dvou letech se někomu double povede.“