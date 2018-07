Časovka pro Dumoulina. Thomas drží první místo a je blízko triumfu na Tour

Nedělní dojezd do Paříže je tradičně spíše oslavnou záležitostí.

Proto nesla sobotní časovka na Tour jasné přízvisko: 31 kilometrů mezi Geraintem Thomasem a triumfem na Staré dámě.

V průběžném pořadí za ním sice byli naskládáni tři medailisté z posledního světového šampionátu v časovce, on se jich však nebál.

Na druhého Toma Dumoulina – mistra světa v jízdě proti času – měl pohodlný náskok dvou minut a pěti vteřin. Thomas by musel spadnout a mít defekt, aby o titul z Tour přišel.

„Tomovi obyčejně tyhle kopcovité časovky sedí. Měl by nějaký čas získat, ale nemyslím si, že na konci dne bude ve žlutém,“ říkal i týmový kolega druhého muže závodu Chad Haga. „Ale už se staly bláznivější věci,“ dodával.

Geraint Thomas si v časovce jede za titulem z Tour de France.

Tentokrát se nic tak bláznivého nestalo.

V 16 hodin a 29 minut se vydal žlutý muž do jediné individuální časovky tohoto ročníku. A ze začátku po ní doslova letěl.

Už na prvním mezičasu měl k dobru 14 vteřin před týmovým kolegou Chrisem Froomem, na druhém to bylo 13 vteřin k dobru.

Až závěrečná pasáž mu tolik nesedla.

Ztratil jak na Frooma, tak na Dumoulina a cílem projel na třetím místě se ztrátou 14 vteřin.

Mrzet ho to však nemuselo, vždyť den před koncem vede Tour s náskokem 1:51 minuty. I proto si v cíli vzal od jednoho z fanoušků velšskou vlajku a objímal se s šéfem týmu Davem Brailsfordem.

Zároveň těžko hledal slova.

DOKÁZAL JSEM TO! Geraint Thomas zvládl i předposlední etapu Tour a je blízko celkovému triumfu.

Thomasovi nyní stačí pouze dojet nedělní etapu s cílem na Elysejských polích v Paříži a stane se vítězem 105. ročníku slavného závodu.



Po Bradley Wigginsovi a Chrisi Froomovi se stane třetím cyklistou britské stáje, který Tour vyhraje a zároveň pro Sky připíše šestý triumf z posledních sedmi let.

O poznání dramatičtější byl souboj o druhé a třetí místo v celkovém pořadí.

Mezi druhým Dumoulinem a třetím Primožem Rogličem totiž bylo pouze 19 vteřin. Dalších 13 jich navíc ztrácel čtyřnásobný šampion Chris Froome.

A už po prvním mezičasu se virtuální pořadí těchto tří mužů bojujících o dvě místa na pódiu proměnila.

Froome jel výbornou časovku a záhy se dostal před Rogliče. Slovinský cyklista neměl v sobotu svůj den a v časovce ztrácel čím dál víc času.

Sen o pódiu se rozplynul.

Když byla tři místa na pódiu jasně rozebraná, byl to pak spíše souboj o etapu. Na obou mezičasech jeli Froome s Dumoulinem vskutku vyrovnaně a v cíli tomu nebylo jinak.

Tom Dumoulin v dresu mistra světa během časovky na Tour de France.

Nakonec rozhodla pouhá vteřina, díky níž se z triumfu v předposlední etapě Tour raduje nizozemský cyklista.

„Je to šílené,“ zářil Dumoulin za cílem. „Neměl jsem žádné informace o mezičasech a i v cíli jsem si myslel, že je Froome o sekundu přede mnou. Navíc jsem byl nervózní, protože jsme ztratili můj časovkářský dres. Naštěstí je firma, která ho vyrábí z Baskicka, takže ho ráno ušili a já v něm dnes mohl jet.“

Ten je tak po druhém místě na italském Giru blízko druhému místu i na Tour.

Třetí je po 20. etapách Chris Froome, který má skoro minutu k dobru před Primožem Rogličem.

Craddock i Sagan to zvládli

Byla to jediná individuální časovka v celém itineráři letošní Tour.

Na jednatřiceti kilometrech ze Saint Pée sur Nivelle do Espelette cyklisté navštívili francouzskou část Baskicka.

Na trase je čekala hned čtyři náročná stoupání, to první v podstatě okamžitě po startu. Druhé po dvanácti kilometrech, třetí na devatenáctém kilometru a pak krátce před cílem to nejprudší – devítisetmetrové Col de Pinodieta s průměrným sklonem více než 10 procent a maximálním 21 procent!

„Je to hodně náročná časovka. Vyzkoušeli jsme si ji před Tour a je typicky baskická – pořád nahoru a dolů,“ popisoval Lucemburčan Bob Jungels.

Náročnost předposlední etapy Tour navíc zvyšovaly mokré silnice – celé dopoledne totiž na jihozápadu Francie pršelo.

Lawson Craddock během časovky na Tour de France.

Přesně ve 12 hodin se do časovky vydal poslední cyklista Tour a možná její největší letošní bojovník Lawson Craddock. Texasan spadl hned v první etapě, zlomil si lopatku, přesto odmítl vzdát.



Sám přitom nevěřil, že by to nakonec dotáhl až do Paříže, proto když projel cílem v Espelette, propukl v pláč.

„Nemyslel jsem si, že bych mohl dojet až tady. Dneska jsem si to prostě užil, byla to poslední zkouška před dojetím na Elysejská pole,“ soukal ze sebe.

Následoval ho další bojovník, v zeleném dresu jedoucí Peter Sagan.

Slovenský showman spadl v sedmnácté etapě, tu páteční královskou protrpěl, bojoval s časovým limitem. Ale i on si s nástrahami časovky poradil.

Peter Sagan během časovky na Tour de France.

O první místo se ale prali jiní.



Na horkém křesle se vystřídali polský mistr Maciej Bodnar, Australan Michael Hepburn, vítěz letošního závodu Paříž Nice – Marc Soler.

Pak ale do cíle přiletěl Soren Kragh Andersen a nejlepší čas posunul o 31 vteřin.

Ani on však na prvním místě nevydržel dlouho, vzápětí jej totiž sesadil Polák Michal Kwiatkowski, který pak na čele vydržel až do příjezdu velké trojky.

Jeho čas nakonec překonali Tom Dumoulin, Chris Froome i Geraint Thomas – tři nejlepší muži letošní Tour.

