Na Tour premiérově slaví Cort Nielsen, Sagan posté v zeleném

Ideální pro uprchlíky.



Tak popsal patnáctou etapu z Millau do Carcassonne nejen australský exprofesionál Stuart O’Grady, ale také norský sprinter Alexander Kristoff.



Rychlík ze stáje UAE Emirates ovšem jistě nečekal, že v pevnostním městě bude slavit jemu tak trochu podobný borec. Další Seveřan s dynamitem v nohách - Magnus Cort Nielsen z Astany.

„Je to úžasné. Jsem první rok na Tour a hned slavím vítězství. O něčem takovém jsem snil, ještě než jsem začal jezdit na kole. Děkuji svým parťákům z Astany, že mi pomohli vyhrát,“ těšilo Corta Nielsena.



O dobytí Carcassonne se kdysi neúspěšně pokoušel Eduard z Woodstocku, přezdívaný „Černý princ“. A marná byla i snaha jiného muže v černém, Rafal Majka z Bory sice po důrazném útoku jako první vyšplhal na 1205 metrů vysoký Pic de Nore, při následném sjezdu z „malého Mont Ventoux“ byl však dojet a následně odpadl.

O vítězi se rozhodovalo mezi Cortem Nielsenem, Bauke Mollemou z Treku a také Jonem Izagirrem (Bahrain-Merida)

A 181,5 kilometrů dlouhou etapu nakonec ovládl Cort Nielsen, který se raduje ze svého prvního vavřínu na Tour. Mimochodem, cyklista dánské národnosti uspěl na „Staré dámě“ po devíti letech.

„Náš sportovní ředitel (Bruno Cenghialta - pozn. red.) mi už před pár dny řekl, že tahle etapa je přímo stvořená pro mě. To on vymyslel naši taktiku. Jsem rád, že mi tolik věřil,“ vyprávěl pětadvacetiletý debutant a zároveň přiznal, že ho inspiroval sobotní triumf Fraileho.

Borci jedoucí o přední umístění v celkovém pořadí vzali cestu z Millau do Carcassonne spíše rekreačně, dojeli až 13 minut za nejrychlejším triem, přičemž neproběhly ani žádné zásadnější pokusy o ohrožení Sky.

Slovák Peter Sagan byl opět aktivní, zabodoval na sprinterské prémii a pohlídal si zisk 100. zeleného dresu z Tour de France v kariéře. Přitom mu k jeho převzetí stačilo dojet do cíle. To ovšem není jeho styl.

Cyklisty nyní čeká volný den. Poté se bude celá Tour rozhodovat zejména v Pyrenejích.

Podívejte se na poslední kilometr 15. etapy:

⏪ Relive the last kilometer of stage 15 and the first win on @LeTour for @MagnusCort!

⏪ Revivez le dernier kilomètre de l'étape 15 et la première victoire de @MagnusCort sur le Tour !#TDF2018 pic.twitter.com/rSMjwgSjuk — Le Tour de France (@LeTour) 22. července 2018

Jak se vše odehrálo

Bleskově odpáraný Francouz. Stačilo mírné stoupání a francouzský sprinter Arnaud Démare odpadl z pelotonu. Zatímco vepředu útočil Adam Yates (Mitchelton-Scott), rychlík z Groupama-FJD bojoval sám se sebou. A to jeho největší trable měly teprve přijít.

Útok střídá útok. Yatesův první únik skončil na čtvrtém kilometru pod monumentálním millauským viaduktem, ale brzy se nastupovalo znovu. Zkusil Warren Barguil (Fortuneo), který prahne po etapovém vítězství, případně po puntíkatém dresu pro nejlepšího vrchaře.

„Už jsem na této Tour zažil dost frustrace," tvrdil Barguil před startem 15. etapy. Jenže cestou na Luzançon narazil na odpor, pro dva body za vrchařskou prémii si dojel muž s červenými puntíky na trikotu - Julian Alaphilippe z Quick-Stepu.

Démare brzy ztrácí:



Yates při chuti. Yates a Barguil vydrželi v pelotonu jen chvíli, brzy opět poodskočili a od 20. kilometru si ve společnosti Gregora Mühlbergera z Bory začali budovat náskok. Narůstal pozvolna, po sekundách. A po patnácti kilometrech se stal minulostí. To když na špici hlavního balíku zapracovali borci z Quick Stepu.

Roztrhaný peloton. Zábavná podívaná pokračovala, když se z hlavního balíku utrhla takřka třicetičlenná skupina cyklistů, ke které se na rovině svépomoci dotáhl Peter Sagan z Bory. Nechyběla v ní velká jména, včetně Saganova týmového parťáka Rafala Majky, Bauke Mollemy z Treku či Grega van Avermaeta (BMC).

Ukázat se doma. Z početné party se na úpatí col de Sié, vrchařské prémie druhé kategorie, se vydal na sólojízdu Lilian Calmejane z Direct Energie. Francouzský cyklista se chtěl provést, právě se projíždělo departementem pojmenovaným po řece Tarn, odkud pochází (konkrétně z města Albi).

Na vchol col de Sié (116 kilometrů před cílem) vystoupal Calmejane jako první a získal pět bodů do boje o puntíkatý dres. Před skupinou pronásledovatelů, která čítala 28 borců, jezdil s odstupem zhruba jedné minuty, peloton tou dobou ztrácel minut šest. „Zná tyto cesty dokonale, ale šel do velkého rizika,“ komentoval Calmenajeho počínání Benoît Genauzeau, sportovní ředitel Direct Energie.

Exodus sprinterů nepokračuje. 70 kilometrů vlál daleko za pelotonem, nakonec se však díky pomoci týmového kolegy Arnaud Démare dotáhl zpátky. Přitom v jednu chvíli zaostával o osm minut a zdálo se, že se zařadí po bok Greipela, Kittela, Gavirii, Groenewegena a dalších sprinterů, kteří už na 105. ročníku Tour nepokračují.

Calmenaje dojet, Sagan na špici. Po 20 kilometrech, kdy se v rodném kraji ukazoval v čele patnácté etapy, byl Calmenaje zcela podle očekávání dojet silnou osmadvacetičlennou skupinou. Z té poté ukazovali útočné choutky Niki Terpstra z Quick Stepu a Toms Skujiņš z Treku. Na oba výborně reagoval Sagan. Docíle zbývalo zhruba 85 kilometrů.

Další body pro Sagana. Blížící se stý zelený dres oslavoval Sagan stylově. Byl vidět, pracoval pro Majku a zároveň zvýšil svůj náskok v bodovací soutěži. A to na 122. kilometru, kde Sagan na sprinterské prémii přespurtoval Van Avermaeta a bral třetí místo. První a druhé si rozdělili další uprchlíci dne - Julien Bernard (Trek) a Fabien Grellier (Direct Energie).

Oba jedou svou první Tour, Bernard pochází ze slavné cyklistické rodiny. Vždyť jeho otec Jean-François vyhrál před 31 lety horskou časovku na legendární Mont Ventoux.

Majka útočí. Bernard s Grellierem společně vjeli do dvanáctikilometrového stoupání na Pic de Nore. Peloton na ně v tu chvíli ztrácel tucet minut, početná skupina s Terpstrou a spol. téměř dvě. Na nejvyšším kopci, který letošní Tour mimo Pyreneje a Alpy nabízí, se přes ně přehnal Majka.

Polák, vítěz tří etap na Tour, důrazně zaútočil, poté minul zmíněné nováčky, načež si po dalších šesti kilometrech dojel pro vrchařskou prémii první kategorie. Do cíle mu zbývalo ještě 40 kilometrů. Udrží se v čele závodu? A udrží se Dan Martin před pelotonem? Na úpatí Pic de Nore totiž bojovný Ir ze stáje UAE Emirates nastoupil a unikl z hlavního balíku.

Majka právě zdolává Pic de Nore:

 - 41 km

⛰ Pic de Nore (cat. 1) ⛰

Former KOM winner @majkaformal gets full points on top of Pic de Nore ⚪

L'ancien vainqueur du maillot à pois @majkaformal fait le plein en haut du Pic de Nore. ⚪@CarrefourFrance#TDF2018 pic.twitter.com/op8ufQ0oFo — Le Tour de France (@LeTour) 22. července 2018

Čas pro Mollemu. Původně měla téměř třicet členů, jenže drsné a táhlé stoupání v „černém pohoří“ početnou skupinu roztrhalo. Odpadl Sagan i další, jiní se rozhodli zaútočit. Nahánět Majku se rozhodli Mollema s Magnusem Cortem Nielsenem (Astana). Ve sjezdu do Carcassonne se k nim přidalo ještě pět jezdců a Majka měl 22 kilometrů před finišem k dobru na tuto sedmičlennou letku jen 17 sekund.

Osm adeptů, jeden šampion. Ani Majka, ani Martin se před svými pronásledovateli neudrželi. Polák se se sedmi konkurenty statečně bil, střídal, reagoval na nástupy. Sedm kilometrů před cílem to ale zkusil Mollema a spolu s Nielsenem a Ionem Izagirrem (Bahrain-Merida) zbylé pětici odskočil. Vedoucí trojka si to poté rozdala o vítězství.

Podívejte se na pád několika cyklistů těsně před cílem:

Maybe you missed it... a chasing group crashed in the last meters! 

Vous l'avez peut-être manqué... un groupe de poursuivants a chuté dans les derniers mètres ! #TDF2018 pic.twitter.com/mcLBQHYVtf — Le Tour de France (@LeTour) 22. července 2018

Cyklistický závod Tour de France - 15. etapa (Millau - Carcassonne, 181,5 km): 1. Cort Nielsen (Dán./Astana) 4:25:52, 2. J. Izaguirre (Šp./Bahrajn-Merida) stejný čas, 3. Mollema (Niz./Trek-Segafredo) -2, 4. Valgren (Dán./Astana) -29, 5. Skujinš (Lot./Trek-Segafredo), 6. Pozzovivo (It./Bahrajn-Merida), 7. Calmejane (Fr./Direct Energie) všichni -34, 8. Majka (Pol./Bora-hansgrohe) -37, 9. Arndt (Něm./Sunweb) -2:31, 10. Bernard (Fr./Trek-Segafredo) -2:38.

Průběžné pořadí: 1. Thomas 62:49:47, 2. Froome (oba Brit./Sky) -1:39, 3. Dumoulin (Niz./Sunweb) -1:50, 4. Roglič (Slovin./LottoNL-Jumbo) -2:38, 5. Bardet (Fr./AG2R La Mondiale) -3:21, 6. Landa (Šp./Movistar) -3:42, 7. Kruijswijk (Niz./LottoNL-Jumbo) -3:57, 8. Quintana (Kol./Movistar) -4:23, 9. Fuglsang (Dán./Astana) -6:14, 10. Martin (Ir./SAE Team Emirates) -6:54.