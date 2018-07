Spurt na Tour soubojem Francouzů, zvítězil Démare. Quintana spadl

Neděle mu byla málem osudnou.

V klasikářské patnácté etapě rychle ztrácel osm minut. Jen s jedním domestikem vlál osamocen daleko za pelotonem.

Ale Arnaud Démare přežil. Dotáhl se. Naděje stáje Groupama-FDJ na sprinterské vítězství žila dál.

A ideální šance, kdy ho získat, přišla právě ve čtvrtek. V den, kdy Tour de France posedmdesáté navštívila Pau.

Démaremu hrálo do karet vícero okolností:

- odstoupení řady jiných rychlíků, včetně Fernanda Gavirii, Andrého Greipela, Marcela Kittela a Dylana Groenewegena;

- Saganův středeční pád, po kterém sice vítěz tří etap na letošním ročníku Staré dámy pokračoval, jenže ho soužily bolesti;

- trápení Nora Alexandera Kristoffa, jediného dalšího vážného konkurenta, který už od roku 2014 marně čeká na etapový vavřín.

Kristoff z UAE Emirates před startem věřil, že v Pau, rodišti krále Jindřicha IV., jeho půst skončí.

„Určitě dnes mám šanci. Posledně mě Peter předstihl až na poslední chvíli. Včera spadl, možná díky tomu budu dnes mít větší šanci než obvykle, abych ho porazil.“

Nedočkal se.

Nakonec se radoval právě Démare, ve spurtu neměl konkurenci a jasně porazil jak krajana Laporta, tak Kristoffa. Několika obvazy pokrytý Sagan skončil osmý a poté hodně ztěžka vystoupal na pódium pro zelený dres.

„V horách vždy ztrácím, ale chtěl jsem ještě využít zbývající sprinterské nabídky,“ vrátil se rozesmátý vítěz ke svému boji s alpskými a pyrenejskými vrcholy.

Podívejte se na závěrečný spurt v 18. etapě:

 Relive the sprint of Stage 18 and and @ArnaudDemare's 2nd stage win on Le Tour ! 

 Revivez le sprint massif de la 18e étape et la victoire d'@ArnaudDemare !  #TDF2018 pic.twitter.com/hcj9vnVv0w