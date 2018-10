Kreuziger, Porte i Evenepoel. Jaké jsou top cyklistické přestupy roku?

1 Richie Porte

Muž, který oplývá všemi předpoklady, aby jednou vyhrál některou z cyklistických Grand Tour. Má výbornou časovku i schopnost stoupat do kopců rychleji než ostatní

Jen kdyby Richie Porte nebyl takovým smolařem.



Za štěstím se po třech letech vydává z BMC do Treku-Segafredo, kde bude hlavním lídrem pro třítýdenní etapové závody.

Dokáže Porte zaplnit díru po Albertu Contadorovi, který se s kariérou rozloučil před rokem?

2 Rohan Dennis

Vyhrál už etapu na všech třech Grand Tour - Giru, Tour i Vueltě. Na každé také vezl dres lídra celkového pořadí.

V Innsbrucku se Rohan Dennis na konci září stal suverénním mistrem světa v časovce.

„K tomu všemu mi pomohl tým BMC, za což mu děkuji. Strávil jsem tady úžasných pět let, ale chce to nový impuls. Proto jsem se rozhodl zkusit to v Bahrainu,“ vysvětloval svůj odchod z americké stáje.

V Bahrainu s Dennisem kromě časovky plánují na nejvyšší mety zaútočit také v celkovém pořadí největších etapových závodů.

3 Tony Martin

Kde jsou ty časy, kdy byl německý Panzerwagen nepřemožitelný v časovce?

Čtyřnásobný mistr světa v jízdě proti času dva roky v Kaťuši strádal. Časovku vyhrál pouze na německém šampionátu.

Vrátit se na vítěznou vlnu bude chtít v nizozemské stáji LottoNL-Jumbo. „Pořád má v sobě takový motor, že to vypadá, že jezdí za dva cyklisty zároveň,“ je přesvědčen Nico Verhoeven, sportovní ředitel LottoNL-Jumbo.

4 André Greipel

Možná nejpřekvapivější přestup letošního roku.

„Lotto Soudal a André Greipel vás chtějí informovat o tom, že po osmi úspěšných letech jejich spolupráce končí,“ objevilo se v polovině července na Twitteru stáje.

Vskutku zvláštní rozloučení s mužem, který pro stáj vybojoval jedenáct prvenství na Tour de France, sedm na Giru a čtyři na Vueltě. Celkem 93 profesionálních výher z celkových 153 získal pro belgickou stáj.

Greipel vzal za vděk druhodivizní francouzskou stájí Fortuneo-Samsic. „Vždycky jsem chtěl hlavně vítězit a dávat si velké cíle. Někdy pro to holt musíte vystoupit ze své komfortní zóny. Já jsem to teď udělal,“ vysvětlovala populární „Gorila“.

5 Niki Terpstra

Podobně jako Greipel, i Niki Terpstra opouští svůj tým po dlouhých osmi letech.

V belgickém Quick-Stepu vyhrál dva kostkové Monumenty - Paříž-Roubaix i Kolem Flander. Celkově ovládl etapové závody Kolem Kataru, Valonska a Eneco Tour.

Další triumfy pro Quick-Step ale nepřidá.

I on se rozhodl jít o úroveň níž - nově bude oblékat barvy francouzské druhodivizní stáje Direct Energie. „Líbí se mi jejich agresivní styl závodění. Ukázali to jak na Tour de France, tak na belgických klasikách. Toho chci být součástí,“ říká.

6 Roman Kreuziger

Už v Tinkoffu se do té role pomalu posouval.

Čtyři roky pomáhal Albertu Contadorovi. V australském Mitcheltonu-Scott byl ještě více k ruce bratrům Yatesům i Estebanu Chavesovi.

Plnil roli mentora, stal se superdomestikem a kromě ardenských klasik už víceméně nedostával volnou ruku.

Přesto v sobě pořád cítil, že může být lídrem.

„Pořád nejsem tak starý, abych nemohl zase zkusit vyhrávat. Možná jsem se unáhlil, když jsem se už v Tinkoffu až příliš vžil do domestikování a mentorství,“ popisoval.

V Dimension Data by měl být lídrem pro ardenské klasiky spolu s příchozími kamarády Michaelem Valgrenem a Enrikem Gasparottem. A příležitost by měl dostat také na etapových závodech.

7 Caleb Ewan

V Mitcheltonu-Scott (tehdejší Orice) dostal před čtyřmi lety poprvé šanci okusit svět velké cyklistiky.

Postupně se Ewan stal jedním z nejrychlejších mužů v balíku. Vyhrál už etapy na Giru i Vueltě, sedmkrát se radoval na Tour Down Under.

Jen na Tour nikdy nedostal příležitost. A to ji přitom letos měl pod příslibem sportovního ředitele Matta Whita jet.

V nominaci se přesto neobjevil. Také to hrálo roli, že s Australany neprodloužil smlouvu.

„V týmu pro mě momentálně není místo. To ale nic nemění na tom, že tam mám doživotní přátele, že jsem se tam spoustu věcí naučil a že jsem jim za to neskonale vděčný,“ popisoval.

V Lotto-Soudal bude mít těžkou pozici. Pokusí se nahradit odcházejícího Andrého Greipela. „Velmi respektuji Andrého Greipela i to, co s Lotto-Soudal v minulosti dokázal. Ale já chci psát novou kapitolu,“ říká.

8 Sergio Henao

Sedm let strávil v britském týmu Sky. Učil se řemeslu od toho nejlepšího, co je v cyklistickém světě k mání - od Chrise Frooma, Gerainta Thomase, Bradleyho Wigginse.

Až letos, ve třiceti letech se rozhodl vydat se vlastní cestou.

„Týmu jsem vděčný za všechno, úplně za všechno. Mám až slzy v očích, když oznamuju, že je to má poslední sezona ve Sky. Vždyť se loučím s velkými přáteli a skvělými lidmi,“ popisoval Sergio Henao dojatě.

V UAE Emirates má spolu s Fabiem Aruem a Danem Martinem patřit k mužům pro celkové pořadí etapových závodů.

V těch bude prohánět i své bývalé parťáky ze Sky.

9 Ion Izagirre

Letos dojel třetí na Paříž-Nice, čtvrtý na závodě Kolem Baskicka či devátý na španělské Vueltě.

Za dva roky v Bahrain-Meridě ale Ion Izagirre nedokázal naplnit požadavky šéfů týmu, kteří od něj očekávali, že bude bojovat o pódium na Grand Tours.

Také proto se po dvou letech spolu s bratrem Gorkou stěhuje do kazašské Astany.

„Známe tam spoustu cyklistů i lidí z personálu. Je to tým, který už se dlouho drží mezi špičkou ve World Tour. Budeme mu chtít pomoci k dalším velkým vítězstvím,“ říká starší Ion.

10 Remco Evenepoel

Juniorská kometa letošní sezony.

Muž, který ještě loni hrál fotbal za belgický Andrlecht a reprezentaci do 16 let. A také dvojnásobný juniorský mistr světa z Innsbrucku. Tam suverénně ovládl nejprve časovku a poté i hromadný závod, kde stáhl dvouminutovou ztrátu po pádu, aby poté úchvatnou sólojízdou potvrdil, že mezi mladíky nemá konkurenci.

I proto po něm sáhl belgický Quick-Step, který z Evenepoela udělal prvního cyklistu narozeného po roce 2000 ve World Tour.

Doma v Belgii Evenepoela přirovnávají k božskému Eddymu Merckxovi. „Ale já nechci být další Merckx. Jsem první Remco Evenepoel,“ říká.