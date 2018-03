Ať už se šampion nejmenuje Sébastien, přeje si rallyová legenda Mäkinen

V té době šlo o něco nevídaného, protože předchozím maximem byly dva tituly v řadě. Nikoho ani ve snu nepadalo, že rekord brzy padne. Rychle se objevili ještě úspěšnější jezdci - Sébastienové Loeb a Ogier. První vládl devět let v řadě, druhý je na trůnu pět let.

Mäkinen nejprve sledoval jejich triumfy z povzdálí, ale nyní je zpátky ve WRC a snaží se je sesadit. Ovšem v nové roli. Francouzskou nadvládu posledních čtrnácti let zkouší zlomit jako šéf továrního týmu Toyota Gazoo Racing.

„Bylo by hezké vidět na vrcholu jiné jméno než Sébastien, protože vyhrávají moc dlouho. Už je to únavné,“ pronesl s úsměvem na tváři Mäkinen. „Pracujeme na tom, abychom to byli my. Cítíme, že máme jezdce, kteří to můžou dokázat.“

Současná situace všechny seveřany pořádně štve. Vždyť rally byla vždycky jejich disciplína. Za čtvrtstoletí od roku 1979, kdy se uskutečnil první ročník mistrovství světa, oslavili 16 titulů. Jenže od roku 2004 mají smůlu.

Tommi Mäkinen na začátku tisíciletí.

„Musíte být nejlepší a pak vyhrajete. A seveřané už dlouho nebyli nejlepší,“ upozornil Mäkinen. „Je to velká motivace. Hledáme, jak být co nejdříve lepší než Francouzi.“

Dohromady dal severský tým. Spoléhá na své krajany Jari-Mattiho Latvalu a Esapekku Lappiho, který si udělal jméno ve Škodě Motorsport, a na Estonce Otta Tänaka. Nevadí, že pochází z Pobaltí. Tamní rychlostní zkoušky se blíží těm finským

„Může být výhodou, že tu máme seveřany. Ale daleko důležitější je to, že naši jezdci mezi sebou mají dobrý vztah. Diskutují spolu a pomáhají si,“ upozornil šéf týmu. „Přispívá to k lepšímu výkonu.“

Nejvíc očekává od zkušeného Latvaly, který je třetí v historických tabulkách podle počtu odjetých soutěží a už pětkrát dosáhl v konečném hodnocení na stupně vítězů. Svůj potenciál naznačili i Lappi s Tänakem, kteří už vyhráli podnik mistrovství světa. Lappi dokonce triumfoval při svém čtvrtém startu ve voze WRC. Na nedávné Švédské rally dojel čtvrtý, jeho kolegové ve vozech Toyota Yaris WRC byli až za ním.

„Naše strategie je taková, že všichni naši jezdci mají stejné podmínky. Pak už záleží jen na nich,“ upozornil Mäkinen.

Esapekka Lappi Jari-Matti Latvala

Na novou roli už si dávno zvykl. Usednout za volant ho neláká, i když tvrdí, že současné modely WRC se řídí snáze než ty, které na přelomu tisíciletí pilotoval on.

„Někdy cítím, že je snadnější vyhrát rally než šéfovat týmu,“ zasmál se. „Ba ne. Nikdy to není lehké. Jen je to jiné. Teď cítím zodpovědnost za 130 lidí, které v týmu máme.“

Obrovské zkušenosti, které během své aktivní kariéry nabral, považuje za svou přednost. Díky nim lépe pochopí požadavky svých jezdců. „Rally znám z obou stran, což mi pomáhá porozumět, co jezdci potřebují,“ přitakal.

Vzhledem k tomu, že ve WRC působí dlouho, je nadšený ze současné úrovně šampionátu. Líbí se mu hlavně to, že po menší stagnaci sledovat roste.

„Šampionát je našlapaný, týmy jsou vyrovnané. To je hlavní důvod, proč celosvětově roste zájem o WRC. Čísla to potvrzují,“ upozornil Mäkinen, který by zároveň uvítal víc továrních týmů. Nyní jsou tři a jeden je polotovární. „Rádi bychom viděli Volkswagen zpátky v byznysu,“ připomněl, že největší automobilka světa šampionát předloni opustila.

Po úvodních dvou podnicích třináctidílného seriálu jsou jeho svěřenci vysoko. Lappi s Latvalou se dělí o třetí místo, Tänak je šestý. Už o víkendu čeká celý tým Toyoty další pokus, jak se přiblížit celkovému vítězství.

Šampionát pokračuje v Mexiku, jede se ve vysoké nadmořské výšce. „Musíme se vypořádat hlavně s chlazením, protože se jede v teplém počasí,“ naznačil Mäkinen.