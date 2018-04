Teplý je optimistický kapitán: Čtvrtfinále s Děčínem vidím 50 na 50

Tu v pondělí v 18 hodin otevře první zápas na palubovce děčínských Válečníků (druhý se na témže místě uskuteční v úterý ve stejnou dobu).

Ve skupině A1 jste měli bilanci tři vítězství, sedm porážek. Pro část týmu včetně vás byla letošní účast v ní novinkou. Jak působení Svitav v A1 hodnotíte?

Rádi bychom měli tak o dvě výhry víc. Doma jsme kromě Opavy hodlali porazit i Pardubice, což se nepovedlo. A určitě bychom si představovali i lepší výsledky venku, kde jsme neuspěli ani jednou. Zápasy ve skupině A1 byly těžké. Ale doufám, že nás dobře připravily na play off. Na Děčín snad půjdeme koncentrovaní a třeba postoupíme.

Jedním z cílů vašeho mužstva v nadstavbě bylo, vybojovat právě výhodu domácího prostředí v sérii. To se nepodařilo. Bude to proti Děčínu velký handicap?

Těžko říct. Ale v play off se hrají jiné zápasy než v základní části nebo potom v nadstavbě. Nasazení je vyšší. Začínáme od nuly. Pokusíme se teď venku alespoň jednou vyhrát a změnit to, že se nám mimo domácí halu Na Střelnici nedaří.

Je i váš nedělní přesun do Děčína důkazem, že ve čtvrtfinále nehodláte nic podcenit?

Svým způsobem ano. Do Děčína je to pro nás vlastně nejdelší možná cesta. Je lepší být tam dřív, odpočinout si a dobře se připravit na pondělní úvodní utkání.

V zápasech s Děčínem je vždy nutné vyrovnat se jeho agresivní hře. Co ještě bude podle vás v sérii klíčové? Ustrážit jeho útočný doskok?

Rozhodně. Zrovna jsme to rozebírali. Děčínští pod košem hrajou tvrdě, jsou tam hodně nebezpeční.

Podle všeho budete mít v sestavě už i uzdraveného pivota Bretta Roseboroa a také rozehrávače Bryana Smithsona, který vynechal poslední kolo nadstavby. První z nich by měl v tom směru dost pomoci, že?

Stoprocentně, Brett je na doskoku hodně dobrý.

Když se ohlédnete ze letošními vzájemnými zápasy, kdo by mohl Svitavám z kádru Děčína dělat největší problémy?

Nemají jen jednoho ústředního střelce, který by každý zápas dával patnáct nebo dvacet bodů. Osobnostmi jsou Houškové, ale jinak je to vyvážený tým. Musíme si zkrátka dávat pozor na každého.