Sladký: Byla by velká hloupost pokazit si doma superfinále nervozitou

Florbalové superfinále se poprvé v historii hraje v Ostravě. Mrzí vás, že jste si Ostravar Arénu nezkusili dříve v sezoně?

Ale my jsme tam chodili na hokej. Šli jsme se podívat třeba na derby Vítkovice - Třinec. Víme, jaká je tu atmosféra. Konkrétně já jsem ji tu zažil před deseti lety na mistrovství světa. To mi připadá jako šílenost, protože pro mě jako by to bylo minulý týden. Já se na to těším. Plná hala, deset tisíc lidí na florbal, těch zápasů za život florbalista moc nemá, ať už je to na reprezentační, nebo klubové úrovni. Doufám, že to s nikým nezamává natolik, že by znervózněl. To by byla největší hloupost si to pokazit nějakou nervozitou.

Jaké bylo čekání?

Dlouhé. Poslední semifinálový zápas jsme hráli minulé úterý. Od té doby víceméně odpočíváme a tento týden natvrdo trénujeme. Počítáme poslední hodiny, ať už se hraje.

Co pro vás znamená, že se bude hrát doma v Ostravě?

Je to poprvé a myslím, že to bude nezapomenutelné. Vždycky, když je něco poprvé, tak to lidem zůstane v paměti. My jsme moc rádi, že jsme tam, protože se na nás přijde podívat osm nebo devět tisíc lidí a máme možnost zviditelnit florbal na Ostravsku. I tohle bereme jako velkou zodpovědnost a těšíme se na to.

Bylo superfinále v Ostravě velkou motivací?

Kdybychom hráli s vidinou, že se zase hraje třeba v Praze, motivace by byla ne menší, ale jiná. Teď jsme od začátku sezony měli jasně dané, že naším snem je se sem dostat.

Mladou Boleslav jste v sezoně třikrát porazili. Bude to hrát roli?

My jsme to v přípravě na finále analyzovali. Dvakrát jsme vyhráli na nájezdy a to, že jsme je jednou porazili 10:3 u nich, to beru jako fatální zkrat, ať už v naší produktivitě, nebo v jejich defenzivě. Soupeři jsou vyrovnaní, a jak už bylo řečeno xkrát - budou rozhodovat chyby, brankáři, každá přihrávka musí být precizní. Máme se na co těšit.

Mladá Boleslav prošla play off hladce, vaše série byly vyrovnanější. Může se to nějak odrazit?

Zaplať pánbůh za to, že jsme v základní části neskončili první. Někde mezi řádky leží, že Boleslav zatím nehrála play off. Hraje - s respektem k soupeřům - pořád základní část a teprve teď se připravuje na play off zápas. My jsme odehráli deset play off zápasů se soupeři, kteří nás prověřili i připravili. V tom jsme trochu ve výhodě.