Satoranský vládne jedné ze statistik NBA. Protože si zakázal riskovat

Pražský rodák si je jistý, že se na něj soupeři připravují více než v minulém nováčkovském ročníku. „Druhá sezona je lehčí, protože znám prostředí. Nejsem tak vyjukaný z toho kolotoče a plně se soustředím jen na své výkony. Znám trenéra, hru, kterou po nás vyžaduje. Zbavil jsem se nálepky nováčka a mám větší respekt. Cítím se mnohem pohodlněji,“ řekl Satoranský.



Větší pohoda se projevuje i na jeho výkonech. Oproti nováčkovské sezoně si zlepšil průměry z 2,7 na 4,9 bodu na utkání, z 1,6 na 2,6 asistence a z 1,5 na 2,3 doskoku.

Především ale zapracoval na úspěšnosti střelby ze 41 na 50 procent a z 24 na 39 procent při střelbě za tři body.

„Určitě je to díky tomu, že jsme na tom v létě s trenéry pracovali. Ale je to i o tom, že díky minutám na hřišti přišlo sebevědomí. Když hráč ví, že bude hrát, tak se nebojí vzít si střelu a je celkově odvážnější. I proto to šlo nahoru,“ prohlásil Satoranský.

Velký zlom pro něj přišel v prosinci, kdy byl zraněný kapitán John Wall a český rozehrávač tak místo něj dostával prostor a dobrými výkony si získal důvěru trenéra Scotta Brookse.

„Já nemám rád, když je mé tělo nevyužité. Takže jsem si chodil přidávat a to mi určitě pomohlo, když přišla šance. Je třeba být mentálně a fyzicky připravený a pak šanci využit. Důležité bylo, že po tom Johnově zranění jsem odehrál pět svých nejlepších zápasů v NBA,“ uvedl Satoranský, který dal například 17 bodů Detroitu.

Satoranského velký večer proti Detroitu:

Tím si ale také řekl o větší pozornost protihráčů. „Od soupeřů teď cítím větší respekt. Poslední týdny jsem hrál dobře, tak si mě více všímají a mají na mě jiné řešení pick and rollů než dříve, více se na mě takticky připravují. Takže je těžší hrát na připravené obrany, ale zase mě těší, že už si v NBA všímají mé hry,“ řekl.

O jeho užitečnosti vypovídají i statistiky. Jediný Čech je momentálně nejlepší v celé soutěži v počtu asistencí na jednu ztrátu s číslem 4,41. Druhý je Shelvin Mack z Orlanda (4,21), třetí brooklynský objev Spencer Dinwiddie (4,17).

Při pondělní prohře v Dallasu 75:98 se jemu samotnému příliš nedařilo - stejně jako celému týmu. Ale stejně si svou bilanci ve výše zmíněné statistice ještě vylepšil, když zapsal dvě asistence a žádnou ztrátu.

„Role druhé pětky je, aby neztrácela moc balonů. Pokud míče ztrácíme, tak jdeme rychle na lavičku. Takže se snažím, aby spoluhráči cítili ve mě oporu na rozehrávce. Nechodím do riskantních akcí jako třeba za nároďák,“ hledal Satoranský vysvětlení.

„Také je to tím, že jsem měl šňůru asi 35 asistencí a nula ztrát. Tam jsem nabral sebevědomí,“ dodal.

Samotný Washington však má tuto sezonu spíše horší než loňskou a druhou polovinu základní části načíná na pátém místě Východní konference NBA s bilancí 26 výher a 21 porážek.

„Zatím máme sezonu spíše nevydařenou. Prohráváme zápasy, které bychom neměli. Máme také dost špatných zápasů, vysoké prohry v Utahu a Brooklynu. Nedokážeme podávat vyrovnané výkony třeba tři týdny v kuse. Máme vždy dobrý zápas a hned pak špatný. Sice jsme pořád vysoko, ale mohli jsme být klidně druzí na Východě. Takže zatím je to spíše zklamání,“ míní Satoranský.

Těžká porážka Washingtonu v Utahu:

Se spoluhráči se shoduje: ti hodnotí dosavadní výkony Wizards známkou dvě mínus.

„Myslím si, že do play-off se dostaneme, a pak bude záležet na tom, koho dostaneme a jestli budeme schopni je porazit. Chtělo by to si zajistit domácí prostředí, protože na tom jsme loni vyhořeli v play-off proti Bostonu, když jsme na jeho hřišti nedokázali vyhrát. Boston je letos ještě silnější, Cleveland bude také opět silný a lépe hraje i Toronto. Chtěli bychom se dostat alespoň na třetí místo, což by bylo pro psychiku pro play-off lepší,“ naznačil cíle Wizards.