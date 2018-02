Výhra číslo pět: Satoranský tvořil pro tým. Nowitzki překonal milník

Český rozehrávač utkání Washingtonu v Indianě otevřel i uzavřel. Za 22 minut na palubovce se se šesti asistencemi stal nejlepším nahrávačem zápasu, zapsal si i pět bodů za dvě trefy ze tří pokusů, dva doskoky a dva zisky.

Satoranského hlavní moment přišel necelé dvě minuty před koncem, když tříbodovou akcí navyšoval na 109:96 a domácím překazil zbytek úvah o obratu ve skóre. Washington měl na soupeřově palubovce k dispozici náskok takřka po celé utkání, utrhl se až na 17bodový rozdíl. Už v úvodu rychle si vypracoval vedení 17:8.

Bradley Beal vedl Wizards střelecky s 21 body, na 15 bodů a sedm doskoků se dostal náhradník Kelly Oubre Jr.

Přes desítku v kolonce nastřílených bodů se překulilo ještě šest jejich spoluhráčů. Otto Porter Jr. stihl 13 bodů, Markieff Morris má double-double za 11 bodů a 10 doskoků.

Chorvatský křídelník Bojan Bogdanovič se proti bývalým spoluhráčům blýskl 29 body (pět trojek ze sedmi pokusů) a byl hlavní ofenzivní zbraní poražených Pacers.

Joe Young ho podpořil 17 body, Domantas Sabonis 15 body a Lance Stephenson 13 body, devíti doskoky a šesti asistencemi. Do zápasu kvůli zdravotním neduhům nezasáhli Victor Oladipo a Darren Collison, obvyklí členové základní pětky Indiany.

Pětizápasové tažení je v tomto ročníku vůbec nejdelší úspěšnou sérií Washingtonu. Pro Indianu naopak skočila šestizápasová vítězná šňůra v domácím prostředí.

„John (Wall) je pro nás klíčový a velmi platný hráč. Soupeři mu věnují velkou pozornost a to pod oběma koši. Je svým způsobem nenahraditelný,“ řekl Bradley Beal. „Jeho (absence po) zranění kolena je velká ztráta. Nicméně se nám teď daří i bez něj, snad v tom dokážeme pokračovat,“ dodal.

Sestřih ze zápasu Indiana - Washington:

Domácí doskočili o osm míčů méně a z rychlých protiútoku skórovali o 19 bodů méně. „Každý, kdo z naší sestavy do utkání zasáhl, odvedl dobrou práci,“ těšilo kouče Brookse. Wizards dokráčeli pro 31. výhru v sezoně a Pacers porazili počtvrté za sebou.

Nejvíce minut v NBA 1. Kareem Abdul-Jabbar - 57 446 minut

2. Karl Malone - 54 852

3. Kevin Garnett - 50 418

4. Jason Kidd - 50 111

5. Dirk Nowitzki - 50 018

6. Elvin Hayes - 50 000

7. Kobe Bryant - 48 637

8. Wilt Chamberlain - 47 859

9. John Stockton - 47 764

10. Reggie Miller - 47 619

Dirk Nowitzki je šestým mužem, který v základní části NBA překonal hranici 50 000 odehraných minut; všech dvacet sezon odehrál za Dallas. Proti LA Clippers přidal 25 minut a zaznamenal 12 bodů, jeho tým však padl 101:104, ač vedl už 101:91.

Mužem zápasu byl Danilo Gallinari: „italský Nowitzki“ si sezonní maximum zlepšil na 28 bodů včetně dvou klíčových šestek 24 sekund před koncem. Tobias Harris ho podpořil 19 body, Lou Williams 15 body a osmi asistencemi.

Nejlepším střelcem poražených Mavericks byl Wesley Matthews s 23 body, Devin Harris se postaral o 16 bodů. Kromě Nowitzkého se o 12 bodů postarali i nováček Dennis Smith Jr. a veterán J. J. Barea.

Danilo Gallinari zazářil proti Dallasu:

Detroit vyhrál nad Portlandem 111:91 a k dalšímu triumfu - čtvrtému za sebou - ho dotáhli hvězdy pod košem. Pivot Andre Drummond, hvězda minulého týdne za Východní konferenci, zapsal 17 bodů, 17 doskoků a pět asistencí.

Blake Griffin ve třetím utkání po přestupu z Clippers dosáhl na 21 bodů, devět doskoků a šest asistencí. Anthony Tolliver obstaral 13 ze svých 15 bodů ve čtvrté části, Langston Galloway a Reggie Bullock dodali po 13 bodech.

Damian Lillard byl hlavní útočnou silou Blazers s 20 body, C. J. McCollum dodal 14 bodů a Al-Farouq Aminu doplnil svých devět bodů 13 doskoky.

Miami prohrálo počtvrté za sebou, tentokrát doma s Orlandem 109:111. Mario Hezonja, který v základní pětce nahradil zraněného Aarona Gordona, se blýskl 20 body. Rozhodl však Jonathon Simmons (16 bodů) a jeho smeč už minutu a půl před koncem. Na 16 bodů se dostal i D. J. Augustin.

Heat dostali šanci na prodloužení, ale Josh Richardson minul a Tyler Johnson se po útočném doskoku nechal zblokovat Bismackem Biyombem. potvrdit to však muselo až video.

Sestřih ze zápasu Miami - Orlando:

Richardson nastřílel celkem 20 bodů, Hassan Whiteside zaznamenal 19 bodů a 14 doskoků. Justise Winslow má na kontě 16 bodů a osm doskoků a Goran Dragič 13 bodů, devět doskoků a sedm asistencí.

Utah se ocitl ve velké ofenzivní pohodě, přestřílel New Orleans 133:109 a slaví šestou výhru za sebou. Hosté se mohli spolehnout na náhradníka Rodneyho Hooda coby autora 30 bodů a Rickyho Rubia, jenž přidal 20 bodů a 11 asistencí. Derrick Favors je doplnil 19 body, Rudy Gobert 19 body a 10 doskoky, Joe Ingles 18 body a ještě Royce O’Neale zvládl 13 bodů.

Rodney Hood proti New Orleans:

Pro Pelicans bylo málo 28 bodů Jrue Holidaye a 18 bodů plus osm asistencí Rajona Ronda. Anthony Davis se postaral „jen“ o 15 bodů, 11 doskoků a tři bloky. Nikola Mirotič se poprvé od příchodu do New Orleans posunul do základní pětky, ale zaznamenal jen pět bodů a tři doskoky.

Denver rozstřílel Charlotte 121:104, Gary Harris tomu pomohl 27 body, když trefil pět trojek. Will Barton přidal 18 bodů a osm asistencí, Jamal Murray 18 bodů a sedm asistencí a Nikola Jokič se pod výhru podepsal 15 body, 16 doskoky a rovněž sedmi asistencemi.

Hornets nestačilo 20 bodů Kemby Walkera či 19 bodů a sedm doskoků Dwighta Howarda. Nicolas Batum obstaral 15 bodů a Jeremy Lamb 14 bodů.

Sacramento přehrálo Chicago 104:98, ač v první půli prohrávalo až o 21 bodů. Kings vedl Bogdan Bogdanovič s 15 body, George Hill dodal 14 bodů a Garrett Temple 12 bodů.

Bulls nestačil nejlepší sezonní počin od Zacha LaVinea, který se dostal na 27 bodů. Justin Holiday se dostal na 20 bodů, Bobby Portis zaznamenal 18 bodů a 14 doskoků.

Sedmou chicagskou porážku v sezoně doprovodil Robin Lopez vyloučením v prvním poločase. Svůj odchod do šaten doprovodil ještě hodem židlí.

Výsledky NBA

Detroit - Portland 111:91

Indiana - Washington 102:111 (hostující Satoranský 5 bodů, 6 asistencí a 2 doskoky)

Miami - Orlando 109:111

LA Clippers - Dallas 104:101

Denver - Charlotte 121:104

Sacramento - Chicago 104:98

New Orleans - Utah 109:133