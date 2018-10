Boj o minuty, rok třetí. Zlepšil jsem se, věří Satoranský

Nyní ovšem má pod sebou mladíka, který je přesným opakem.

Jediného Čecha, který sítí globálního sportu proklouzl až mezi vyvolené. Tomáš Satoranský zase bude sám reprezentovat vlast v NBA a zároveň se bude zase rvát o minuty.

„Jsem tu třetím rokem a už jsem zvyklý na všechno,“ pronesl šestadvacetiletý Satoranský. Mimo jiné na to, že ani přibývající zámořské zkušenosti neznamenají, že by to snad měl mít automaticky snadnější.

Jeho Washington Wizards za sebou mají čtyři z pěti přípravných duelů a testy uzavřou v noci na sobotu proti čínskému soupeři z Kantonu. Pak začne sezona, v níž se Wizards hodlají stát jedním z nejlepších celků Východní konference.

„Těším se na to. Náš tým vypadá opravdu silně,“ pronesl Satoranský. „Ale pořád jsou to jen slova. Rozhodne se až na hřišti.“

Totéž platí pro něj.

Po konci ročníku 2018/19 mu vyprší smlouva. Ve čtyřech přípravách průměrně nastupoval na 18,2 minuty, což je zatím menší porce než v loňských testovacích duelech i v minulé základní části (22,5). Zatím také o něco méně skóroval (5,8 bodu ku 7,2). Má to zase těžší, neboť Washington výrazně posílil, navíc i o Austina Riverse, s nímž by měl zápolit o post druhého rozehrávače za megastar Johnem Wallem.

Jenže kde se zvenčí rýsují překážky, tam on vidí výzvy.

Nemůže jinak.

„Každý rok se snažím zlepšovat ve všech aspektech. Měl jsem hodně času přes léto, makal jsem dva měsíce v kuse,“ říká.

K tomu dovedl českou reprezentaci k historickému postupu na mistrovství světa, což pro list Washington Post ocenil i trenér Brooks. „Udělal tím další krok,“ uvedl a zareagoval i na to, že Satoranský po konci minulého play off označil vysedávání na lavičce za frustrující: „Já mám rád hráče, kteří mají takový zájem. Pokud by to Tomáše neštvalo, myslím, že bychom jej ani nechtěli mít v týmu. Doufám, že ve své situaci nebyl šťastný, protože to bych nebyl ani já. Ale je týmový hráč a ví, co je potřeba obětovat.“

Škola trpělivosti v americkém hlavním městě se nemění. Ve svých premiérových dvou sezonách i teď v přípravě na tu třetí Satoranský sklízí chválu za nezištnost, univerzálnost. „Hraje se s ním tak snadno... Pokaždé chce udělat ten správný tah,“ říká o jeho nesobeckosti nově příchozí šikula Rivers.

Nepřihodí-li se nic přelomového, patrně čeká českého čahouna podobný scénář: ani ne malé, ale ani ne mimořádné vytížení. Brooks touží po basketbalu, který tak striktně nerozlišuje posty, vzývá univerzálnost. „Nemluvím s trenérem o tom, jestli jsem druhý rozehrávač nebo kolik dostanu minut,“ řekl Satoranský na startu kempu. „Sezona je totiž dlouhá a náš kádr hodně všestranný. Může se toho stát tolik...“

V posledním přípravném duelu proti Miami stihl za 16 minut šest bodů při stoprocentní střelbě, šest doskoků a tři asistence. Má za sebou utkání bez jediného koše i s 12 body. Věří, že letní pilování střelby z něj učiní nebezpečnějšího trojkaře, že mu pomůže i péče o detaily.

Že prostě Brookse přesvědčí.

„Snažím se pomáhat týmu a pořád se zlepšovat,“ říká. „Člověk by se měl zaměřovat jen na to, co sám může ovlivnit. A to ostatní přijde.“

Tomáš Satoranský v přípravě proti New Yorku: