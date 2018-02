Satoranský po životním zápase: Už chápu, jak se cítí hvězdy NBA

Klíčový rozehrávač Wall podstoupil minulý týden malý operační zákrok na bolavém levém koleni a může s klidem rehabilitovat. V následujících dvou měsících se o výsledky nemusí bát.

Alespoň pokud to Washingtonu půjde pod taktovou českého dirigenta jako doposud.

Šestadvacetiletý Satoranský nastoupil v posledních čtyřech utkáních od začátku a jeho tým pokaždé vyhrál, například proti silnému Torontu. Český reprezentant v tomto období třikrát nastřílel dvouciferný počet bodů. A ve čtvrtém duelu skvěle bránil Russella Westbrooka, superhvězdu Oklahoma City i celé NBA.

Nervy z nové role si ovšem nedělal, naopak.

„Není to zásadní problém. Spoluhráče znám delší dobu a už jsem s nimi na hřišti byl,“ zůstává Satoranský v klidu.

„Největší rozdíl je nastupovat proti základní pětce soupeře. Hlavně na pozici rozehrávače mívají soupeři často velké hvězdy. Bývají to dynamičtí a atletičtí střelci, takže to určitě chce vetší připravenost a koncentraci hned od začátku,“ komentuje jediný český zástupce ve slavné lize své bitvy s olympijskými šampiony Westbrookem či Kylem Lowrym. „Snažím se co nejvíc věnovat skautingu a připravit se na ty souboje.“

Tomáš Satoranský blokuje Russella Westbrooka:

Na začátku ročníku se přitom Satoranský objevoval v plánech trenéra Scotta Brookse až na pozici třetího rozehrávače za Wallem a nově příchozím Timem Frazierem, takže na něj často zbylo jen místo na lavičce náhradníků nebo pár minut v závěru rozhodnutého zápasu.

Jenže pak přišlo první Wallovo zranění a Satoranský využil šanci přeskočit v týmové hierarchii Fraziera. Při další absenci hlavní hvězdy už byl jasnou volbou do základní pětky.

V sobotním utkání s Orlandem už byl v hlavní roli, k výhře 115:98 velel 19 body a šesti asistencemi.

„Na pozici rozehrávače je mým úkolem organizovat hru, neztrácet míče a snažit se, aby hra plynula. Chci rychle přecházet do útoku a lehce skórovat. V obraně se snažím přinést energii - stejně jako když jsem chodil z lavičky. Dostávám se i do pozic, kde jsem agresivnější a kde se dostávám ke střele. Jsem rád, že jsem je tentokrát proměnil,“ vyprávěl Satoranský, když si vylepšil osobní rekord v počtu bodů.

Na palubovce Magic navíc už v poslední čtvrtině nehrál, protože byl duel rozhodnutý. Nepodařilo se mu tak překonat český rekord, který drží Jiří Welsch už od roku 2004. V dresu Bostonu se tehdy proti Golden State vytáhl 24 body.

„To opravdu není meta, na kterou bych se soustředil. Nepřemýšlel jsem o českém rekordu. Myslím, že ani Jirka si už nepamatuje, kolik to tenkrát bylo, takže může být v klidu,“ usmívá se rodák z Prahy.

Satoranský si navíc dobře uvědomuje, že duel s Orlandem byl prozatím anomálií a že je na hřišti především proto, aby připravoval pozice pro spoluhráče.

„Proti Orlandu mi v útoku vyšlo vše, na co jsem sáhl. Je pěkné, že se mi podařilo být střelecky prospěšný týmu,“ skromně přijímá pochvalu Satoranský.

Wizards vstupují do nejnáročnější části sezony, čeká je spousta duelů venku, a navíc proti silným týmům. I přesto washingtonský tahoun věří, že forma vydrží.

„Budeme se snažit, abychom v podobné hře pokračovali, abychom hráli dál uvolněně. Čekají nás tři těžká utkání - venku s Indianou a Philadelphií a doma s Bostonem,“ naznačuje Satoranský nejbližší výzvy svého týmu.

Poprvé v kariéře má možnost vychutnat si postavení hvězd NBA. Mužů, kteří hrají spoustu minut prakticky každý druhý den a ještě se musí vypořádat s náročným cestováním.

Tomáš Satoranský proti Orlandu:

„Teď teprve pořádně chápu, jak je NBA náročná a proč se v průběhu sezony příliš netrénuje. Dokud nehrajete tolik minut, tak vám to nepřijde,“ dodává Satoranský s tím, že v minulých dnech absolvoval daleko více rehabilitace než v úvodu ligového ročníku.

Zlepšených výkonů odchovance USK Praha si cení i trenér Brooks. Jako bývalý hráč NBA tuší, jak je pro Satoranského těžký přechod z pozice náhradníka do základní pětky.

„Jsem rád, že se neptal, o kolik těžší je nastupovat v základní pětce, protože já v ní nikdy moc nehrál. Určitě je to pro něj těžké, ale zatím se s tím popasoval výborně. Musí každý zápas vést tým a z muže z lavičky se najednou stát lídrem. Liga je plná dynamických a extrémně atletických hráčů, takže se tím nesmíte nechat otrávit. Zřejmě nedá vždy tolik bodů jako jeho protějšek, ale je to bojovník, který udělá vše, aby tým zvítězil,“ chválí svého nového základního rozehrávače Brooks.