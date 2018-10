Majitel Leonsis zatlačil. Už se nemáme nač vymlouvat, uznal Satoranský

Jeho plakát si v mládí vylepil nad postel. Smečujícího Dwighta Howarda obklopovali ještě Kevin Garnett a Michael Jordan - co jméno, to obrovský pojem NBA.

A teď Tomáš Satoranský vedle jednoho ze svých vzorů usedá v kabině Washington Wizards. „Pořád se smějeme, on snad nikdy nepřestane vtipkovat,“ říká Satoranský na adresu 32letého Howarda, jenž se do hlavního města Spojených států přesunul před touto sezonou a přidal týmu na kvalitě.

Z českého nadšence postupně vyrostl basketbalový profesionál. Mezi milionáři v dresu Wizards si zvyká na novou roli. Pryč jsou doby, kdy Satoranský mazákům poponášel batohy plné věcí, plnil lahve nebo se staral o míče. Po dvou letech v zámoří 26letý rozehrávač naopak radí a pomáhá nováčkům.

„Už nemusím nosit vodu,“ těší Satoranského, i nadále jediného Čecha mezi basketbalovou šlechtou.

S čím se na vás zelenáči nejčastěji obracejí?

Mluvíme spolu o určitých herních situacích. V zápase je vidět, že se na mě více spoléhají. Cítím určitý respekt, ale že bych si hrál na veterána, to určitě ne.

V přípravě na startující sezonu jste naskočil do všech pěti zápasů. Vnímáte důvěru i od kouče Scotta Brookse?

Nerad hodnotím výsledky v přípravě, protože se mi to v minulosti nikdy nepotvrdilo. Dříve jsem třeba hrál hodně, ale poté jsem nenaskočil do pěti úvodních zápasů... Tyhle zápasy slouží k tomu, abychom se sehráli. Trenéři taky chtějí, abychom se víc snažili střílet trojky a zakončovali víc zpod koše, protože takový je trend v NBA, žádné „dlouhé“ dvojky.

Jak se vám to dařilo naplňovat?

Výkon naší „druhé pětky“ působí pozitivně. Rychle jsme si na sebe zvykli. Doufám, že to takhle půjde dál a pomůžeme první pětce, protože dlouho jsme neměli takhle kvalitní celek z lavičky.

Sestava už tedy dostává jasné obrysy? Včetně vaší role?

Podle toho, jak to vidím v zápasech a tréninku, tak je první a druhá pětka daná. Já mám nejvyšší očekávání: být dobrou součástí týmu, mít velkou roli v druhé pětce a dělat hráče kolem sebe lepšími. V NBA je ale těžké se na něco připravit, věci se můžou měnit ze dne na den. Proto je důležité zůstat mentálně silný. A já dokážu udržet chladnou hlavu, když se zrovna nedaří.

Novou sezonu načnete doma v noci na pátek proti Miami. Vstupujete do poslední fáze tříletého kontraktu, cítíte tlak?

Neberu to jako zlomový rok. Hodně lidí mi to neustále připomíná, ale já na to nemyslím. Už několikrát se mi v kariéře potvrdilo, že je lepší pozitivní přístup a myšlení. Nechci řešit, co by se stalo, kdyby mi sezona nevyšla.

Rekordní zástup Evropanů NBA před zahájením nového ročníku evidovala rekordní počet hráčů z Evropy. Na soupiskách 30 klubů je 65 basketbalistů ze starého kontinentu, jedním z nich je i Tomáš Satoranský ve Washingtonu. Evropané pokořili loňský rekord NBA o jednoho hráče. Celkový počet neamerických rodáků je 108 a loňský rekord 113 tak zůstal v platnosti. Hned 42 zemí má v soutěži zástupce, nejvíce je Kanaďanů (11). Následují Austrálie a Francie (po 9), Španělsko (7) a Německo (6). Nejvíce kosmopolitní tým je Dallas, jenž má zahraničních basketbalistů sedm. Po šesti cizincích mají na soupiskách Utah a Los Angeles Clippers. Zdroj: ČTK

Takže agenti případné další varianty nehledají?

Jejich celoroční prací je tohle zjišťovat a připravovat se na budoucnost, neřešit to na poslední chvíli. Komunikujeme spolu, ale nebavíme se o konkrétních týmech. Necháváme to až po sezoně. Moje hlavní motivace je zůstat v NBA.

Dělal jste teď v přípravě něco jinak?

Držím se rutiny a předzápasových rituálů. Nerad bych něco měnil, poslední sezona byla dobrá. Před tréninkem chodím na hodinu a půl do posilovny a připravuju se individuálně, v tom se snažím pokračovat. Jsem zastáncem toho, že když něco funguje, změny nejsou potřeba.

Washington v létě posiloval. Kromě Howarda přišli Austin Rivers a zkušený Jeff Green. V takovém složení by byl asi letošní výpadek v prvním kole play off zklamáním, že?

Určitě by to byl velký neúspěch. Majitel Ted Leonsis na nás zatlačil a čeká daleko víc. Teď se opravdu nemáme na co vymlouvat. Postavili nám nové tréninkové centrum, které dodá ještě větší chuť do tréninku - může konkurovat nejmodernějším arénám na světě, každý má pro sebe velký prostor, motivuje to k další práci. Cíle jsou vysoké, ale nechci odhadovat, kam až můžeme dojít.

Někteří vaši spoluhráči mluví minimálně o finále Východní konference.

Máme nejkompaktnější tým za celou dobu, co tu jsem. Takhle silnou lavičku jsme ještě neměli. Nejdříve se nám musí dařit v základní části - už první týden napoví, jestli jsme dobře připraveni.

Chce od vás Leonsis úspěchy i proto, že jeho hokejoví Capitals vyhráli Stanley Cup?

Má vítěznou mentalitu. Tím, že máme tak silné mužstvo, jsou očekávání vysoká. Bude záležet na tom, jak budeme solidní proti méně kvalitním týmům. Je třeba držet formu celou sezonu a pak ještě vyladit na play off. Těžko teď tipovat, ale na Východě můžeme patřit mezi nejlepší tři týmy. I na finále konference podle mě stoprocentně máme.

VE ZLATÉM PODRAZU. Český basketbalista Tomáš Satoranský si zahrál ve snímku Zlatý podraz.

Pomáhá vám rozehranost z reprezentace? V září jste národnímu týmu pomohl na mistrovství světa.

Je pravda, že jsem měl z léta hodně natrénováno. I když jsou mezi basketbalem v NBA a na mezinárodní úrovni rozdíly, ze začátku přípravy jsem se nesl na pozitivní vlně z postupu.

Samostatné Česko se za rok na MS v Číně představí poprvé v historii. Přijímal jste od spoluhráčů gratulace?

Washington naše výkony hodně sledoval na sociálních sítích, takže o tom věděli i fanoušci Wizards. Gratulovali mi hráči i trenéři. Je super, že mě sledovali, mělo to ohlas. Ale zároveň to není něco, co by mi mělo pomoct k lepší pozici v týmu.