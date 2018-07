Satoranský si přípravu na sezonu zpestřil kempem pro děti

„Musím říct, že jsem skoro víc unavený než v sezoně,“ usmíval se Satoranský po prvním dnu s dětmi na kempu v Praze na Folimance. Od brzkých ranních sobotních hodin s dětmi běhal v hale, hecoval je, zapojoval se do všech her a odměnou mu byly zářivé úsměvy. „Je skvělé vidět, že to děti baví,“ dodal.

Když pak děti odešly na oběd, sám si dal krátký trénink s asistentem trenéra ve Washingtonu Wizards Ryanem Richmanem, který ho přijel na kemp podpořit. „Je to super. Byl tu už loni, teď ještě v klubu povýšil. Trénoval během Summer League Wizards jako hlavní trenér, což je pro něj skvělá pocta. Stane se naším hlavním asistentem tento rok, kdy bude ofenzivním koordinátorem, takže si myslím, že je to skvělý mladý ambiciózní trenér, který má dětem co říct a co dát,“ těší Satoranského.

S Richmanem bude následně individuálně trénovat, už od začátku července se připravoval ve Španělsku. „V Barceloně to bylo celkem intenzivní, během devíti dnů jsem měl 14 tréninků, chtěli jsme to vyždímat nejvíc, co to šlo. Trénoval mě bývalý asistent ze Sevilly Diego Ocampo, který pro mě je takový basketbalový táta, protože mě od sedmnácti do dvaadvaceti trénoval individuálně a zná mě jako nikdo jiný,“ popisoval nyní šestadvacetiletý rozehrávač.

„Rozebírali jsme situace z minulé sezony a pilovali jsme driblink, střelbu a přihrávky, rychlejší rozhodování. Apeloval na to, abych každou volnou trojku vystřelil,“ dodal.

V Barceloně také absolvoval kemp pro děti, který pořádala španělská reprezentantka Silvia Domínguezová. „V Barceloně není přes léto lehké najít halu, tak jsem dostal halu od katalánské federace a na oplátku jsem slíbil, že se zúčastním nějakých kempů, které mají přes léto, a že udělám nějaký trénink před dětmi,“ uvedl Satoranský, který v Barceloně i Praze trpělivě odpovídal i na všetečné dotazy dětí. „Jsou zvědavé, tak dostávám hodně dotazů. Třeba jestli musím v Americe chodit s ochrankou,“ usmíval se Satoranský.

Léto podřídil tomu, aby byl co nejlépe připravený na novou sezonu NBA, ve které bude bojovat o novou smlouvu. Proto v červnu vynechal i dva zápasy za národní tým. V září už ale národnímu týmu pomůže ve dvou utkáních s Ruskem a Bosnou a Hercegovinou v kvalifikaci o mistrovství světa.

„Jsou to zápasy, které se dají vyhrát a přiblížit nás postupu. I když Rusko bude hodně silné a v Bosně se nikdy nehraje snadno. Pamatuji si, když jsem tam v šestnácti hrál kvalifikaci a nebylo to nic příjemného. Kluci ale udělali skvělou práci v první fázi a teď se to pokusíme dotáhnout,“ řekl.

Zatím ale zůstává otázkou, zda se k týmu připojí i druhá hlavní hvězda Jan Veselý. „Samozřejmě chci, aby reprezentoval, protože je to asi nejlepší spoluhráč, se kterým jsem kdy hrál. Skvěle si rozumíme a když jsme spolu, tak je reprezentace o 50 procent lepší. Ale je to na něm. Přemlouvat ho nebudu. Už jsme ve věku, kdy se nepřemlouváme. Je to na něm,“ dodal Satoranský.