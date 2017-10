Satoranský už na to není v NBA sám: Kudla má velkou budoucnost

Dnes pětadvacetiletý Satoranský se připravuje na svou druhou sezonu ve Washington Wizards. S jeho rolí rozehrávače je to trochu nahnuté, trenér Scott Brooks se jej chystá stavět hlavně na křídlo.

A ani sedmadvacetiletý Kudláček už nerozehrává. Basketbal nehraje vůbec. Před rokem a půl vzdal boj s vlastním tělem a uchýlil se do zákulisí. Jeho vrcholem zůstanou euroligové minuty v italském Cantú a start na EuroBasketu 2013.

Přesto to i tento rodák z Litoměřic nyní dotáhl do NBA - stal se evropským vyhledávačem talentů pro Charlotte Hornets.

„Strašně mu to přeji, protože Kudla byl vždycky moc inteligentní a pilný hráč, kterému kariéru pokazilo zranění a má velkou budoucnost kolem basketbalu a kolem federací. Doufám, že mu tyto úspěchy mimo hřiště vydrží,“ posílá Satoranský svou gratulaci kamarádovi z národního týmu.

„My jsme o tom mluvili už přes léto. To mi poprvé říkal, že má tuhle šanci,“ popisuje Satoranský, jak se o dalším Čechovi mířícím do NBA dozvěděl.

Třeba se mu jednou může protekce v Hornets hodit...

Tomáš Satoranský z Washingtonu Jakub Kudláček, skaut Charlotte

Na Kudláčkově posunu do amerického státu Severní Karolína, místu basketbalu zaslíbenému, fascinuje i Satoranského nejvíc jedna okolnost.

Že by teď měl nějaký Čech poučovat Michaela Jordana, dnes majitele a šéfa Hornets. „Teď Kuba bude muset říkat MJ, co si myslí. Tak na to jsem teda zvědavý,“ usmívá se Satoranský poněkud poťouchle.