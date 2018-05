Dědina je na nás pyšná, bronz chtěly i děti, říká Říha. Ukončí kariéru?

„Po návratu z Německa jsem se zapojil naplno do pracovní činnosti. Začali jsme stavět dům. Děti jsou větší a potřebují pomoct. Jsem na vážkách. Je těžké všechno skloubit,“ povídal pilíř zuberské obrany bezprostředně po vítězství v rozhodujícím pátém zápase o třetí místo.

Času na rozmýšlení ale moc nemáte. Už brzy začne příprava.

Nemám absolutně síly a chuť o tom přemýšlet. Sezona ještě pořádně neskončila a už před sebou vidíme tréninky. Bavili jsme se s novým trenérem, nějaké varianty proběhly. Zatím jsme si nic konkrétního neřekli. Když budu pokračovat, tak asi v trochu jiném režimu.

Ani Evropské poháry, o nichž klub uvažuje, vás nepřesvědčí?

Klukům to přeji, ale vím, že je to obrovsky náročné. Nevím, jestli bych to dokázal absolvovat.

Jak si teď odpočinete?

Asi na stavbě. (úsměv) S rodinou vyjedeme někam do Čech. Budu se jim věnovat. Každý víkend jsme byli pryč od pátku do neděle skoro až do noci. Potřebují mě.

Podruhé za sebou jste získali bronz. Jak chutná ten letošní?

Stejně krásně jako loňský. Museli jsme bojovat, měli jsme hodně trablů během sezony. Na konci se dost lidí ze základní sestavy zranilo. Jsme rádi, že jsme to doklepali. Play off je šílené pro nás, co nejsme profesionálové. Odehrát tolik zápasů po sobě je náročné. O to cennější je, když člověk z posledních sil vyhraje.

Navíc jste mohli potěšit doma fanoušky, že?

Získávali jsme tady jenom druhá místa. Konečně jsme mohli slavit doma. Atmosféra byla parádní. Neměl jsem skoro síly, ale diváci nás pořád hnali.

Jak těžko se hledá motivace po vyřazení v semifinále?

Dal jsem strašně moc sil do série s Plzní. Chtěl jsem získat titul, který ještě nemám. Semifinále mě absolutně odepsalo, byl jsem z toho celý týden hotový. Čtvrté místo je vždycky škaredé. Teď je na nás pyšná celá dědina. I moje děti chtěly medaili. Musel jsem jim ji získat.

Úspěšný tým se má rozpadnout. Mrzí vás to hodně?

Škoda že nezůstanou všichni mladí, kteří dominovali v dorostenecké kategorii. Přijde dobrý trenér, který umí rozvíjet mládež. Rok, dva se mohli sehrát a pak by extraligu zase rozbili. Ale o budoucnost házené v Zubří nemám strach. Je tady krásná hala, spousta narozených dětí, samí ogaři. Také jsem přispěl.