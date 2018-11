Jak Řepka při své futsalové premiéře pobláznil slovácké fanoušky

Avizovaný start bývalého obránce Sparty, Fiorentiny, West Hamu či reprezentace za Bazooku Uherské Hradiště v pátečním ligovém utkání proti pražské Slavii (2:4) pobláznil slovácké fanoušky.

Plné bylo parkoviště i hlediště ve sportovní hale, mezi čtyřmi stovkami diváků byli vidět také bývalí fotbaloví reprezentanti pocházející z regionu - Michal Kadlec a Lukáš Droppa. Když už další lidé na dění na palubovce pouze nahlíželi z chodby, ohlásili pořadatelé, že je vyprodáno.

Všichni byli zvědaví, jestli a jak se Řepka při své futsalové premiéře ukáže. S nápadem na jeho angažování přišel další bývalý fotbalista Petr Švancara, který v Bazooce prožil loňskou postupovou sezonu.

„Jakmile přijdeme s myšlenkou na popularizaci futsalu v regionu, hned má nějaký nápad,“ říká trenér Jaroslav Hastík. „Není to o penězích. Naopak jde o charitu, před Vánoci budeme dražit Tomášův dres a výtěžek půjde na dobročinné účely.“

Když v něm Řepka po jediném půlhodinovém tréninku před zápasem vyběhl na palubovku a začal se rozvičovat, vyvolalo to mimořádný ohlas. Pak spořádaně usedl na lavičku a stejně jako většina návštěvníků čekal, kdy přijde jeho čas.

„Šel by tam za jakéhokoliv stavu. První myšlenka byla v závěru prvního poločasu, ale nakonec jsme se vzhledem k vývoji domluvili, že to uděláme spíš ke konci utkání. Myslím, že čas jsme zvolili správně, jediným negativem bylo, že nedal v závěru dva góly potřebné k vyrovnání, jak jsme od něj očekávali,“ smál se trenér Hastík.

„Pro Tomáše to bylo trošku stresující, přece jen je to docela jiný sport. Ale ukázal srdíčko, bojovnost a vůbec odvahu se do futsalového dresu obléct. Mnozí prvoligoví aktivní fotbalisté by si tady možná připadali docela komplikovaně, když to řeknu slušně.“

Jen co Řepka poprvé nastoupil na hřiště, Slavia si vzala oddechový čas. „S jeho nasazením to nesouviselo. Jen jsme potřebovali v daný moment hru zklidnit, protože Bazooka se dostávala do protiútoků,“ vysvětlila opora Pražanů Radim Záruba. „Vnímali jsme ho, ale nečekali jsme, že nastoupí. Bylo to pro zpestření.“

Samotný Řepka stejně jako jeho přítelkyně Kateřina Kristelová po zápase žádosti novinářů o rozhovor odmítali. K fanouškům byl ale vyhlášený bouřlivák čerstvě odsouzený za inzerát kompromitující bývalou manželku Vlaďku Erbovou vstřícný. Neúnavně se se všemi fotografoval a podepisoval své kartičky, trička, knížky nebo diáře na příští rok, které se v předsálí haly celý večer prodávaly.

„Byla to podařená akce. Lidi přišli a povzbuzovali mančaft i jeho. Ale nepočítáme s tím, že by za tým nastupoval pravidelně. Ale pokud se zase objeví někdo zajímavý třeba znovu z fotbalového prostředí, možná toho využijeme znovu,“ naznačil hradišťský trenér Hastík.