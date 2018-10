Reprezentace mě teď nepotřebuje. Snad časem, doufá Čech z Benátek

„Opava je tým bojovníků, kteří spolu hrají už šest sedm let. Nicméně jsme to zvládli, za tuhle výhru jsme moc rádi a můžeme se soustředit na další zápas,“ řekl pětadvacetiletý Tomáš Kyzlink, který se narodil ve Vyškově, ale nejvyšší českou soutěž hrával za USK Praha.

Vyptával se vás benátský trenér na Opavu?

Vyptával. A řekl jsem mu přesně to, co vám. Že Opava je kompaktní tým složený z českých hráčů, kteří se znají velmi dobře a hrají výborný basket, což dneska ukázali.

Opravdu vám dali zabrat, protože to vypadalo, že jste si náskok s přehledem hlídali?

Určitě dali. Uvidíme, jak to bude vypadat u nás.

Minule doma s izraelským Cholonem jste nehrál. Tentokrát ano. Jakou máte v Benátkách pozici?

Je nás čtrnáct, ale většinou domácí zápasy nehraju, protože limit zahraničních hráčů v lize je šest a nás cizinců je osm. Jsem na začátku. Je ohromně těžké se prosadit, protože na hřiště jdu po půlhodině, kdy sedím ztuhlý na lavičce. Chce to nějaký čas, trpělivost a tvrdou práci a věřím, že mohu uspět. Ale ještě je brzo.

Blýskl jste se parádním blokem po úniku Klečky. Byl to takový zákrok zápasu...

Děkuji. Musel jsem však zabrat, protože jsem před tím ztratil balon. Musel jsem se co nejrychleji vrátit do obrany a napravit to.

Sestřih ze zápasu Opava - Benátky včetně Kyzlinkova bloku:

Po jak dlouhé době jste si vůbec v Česku zahrál na klubové úrovni?

Budou to dva roky, naposledy v předminulé sezoně ještě za slovinský tým (Helios Suns z Domžale) v Lize mistrů proti Nymburku. Vždy je fajn se vrátit takto domů.

Už jste prošel řadou zahraničních klubů. Jak z toho vycházejí Benátky?

Je to úplně jiný level. Hra je velmi organizovaná. V těch týmech, kde jsem byl předtím, jsem měl svobodu, mohl jsem tvořit hru a měl jsem větší minutáž. Teď naskočím na pět šest minut max a musím z toho vytěžit co nejvíce.

Váš tým hraje hodně rychle. Je až neuvěřitelné, jak vám míč léta z ruky do ruky.

Všechno tady jsou zkušení hráči, někteří i z NBA, mají obrovské zkušenosti, rozumí basketbalu a dokážou si přihrát i poslepu. To se od nás tak nějak očekává.

Česká reprezentace postoupila na mistrovství světa. Jak vidíte svou šanci dostat se do mužstva, když jste v širším výběru?

Sledoval jsem kluky, hodně jim fandím. Je to super pro celý český basketbal, nicméně moje místo tam teď úplně nevidím. Na křídlech jsou výborní kvalitní hráči jako Jarda Bohačík, nebo Vojta Hruban, takže mě tam asi nepotřebují. Nicméně nechávám tomu otevřené dveře do budoucna. Samozřejmě také záleží na tom, jak se mi bude dařit v Benátkách, jak budu hrát.