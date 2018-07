Wimbledon nemohla začít hůř, říká kouč Plíškové. Hlavně že se zlepšuje

Provází ho pověst přísného kouče. I svým současným sestřihem připomíná ostrého seržanta od mariňáků. Za spoustu let v branži po boku Štěpánka, Berdycha nebo Strýcové posbíral haldy zkušeností. Teď je zkouší využít v angažmá u Karolíny Plíškové, která prahne po grandslamovém titulu.

Pavouky turnaje Muži



Ženy

Wimbledon nenáleží mezi její nejoblíbenější akce, přesto se ocitla mezi šestnácti nejlepšími a její pouť rozhodně nemusí končit v pondělní partii s Nizozemkou Bertensovou. „Já ale nějaké prognózy vůbec nevnímám,“ říká Krupa. „Na začátku bylo v pavouku 128 favoritek a teď jich zbylo 16.“

Jak se vám zatím pozdávají Karolíniny výkony v Londýně?

Hůř asi začít nemohla. Od prvního kola (proti Britce Dartové) se ale zlepšuje, což je na grandslamu důležité.

Její hlavní zbraní je podání. Jak jste s ním spokojený?

Es by mohlo být víc. Taky si ale musíme uvědomit, že tráva je letos vlivem počasí extrémně pomalá. Jinak trefuje první servis slušně (60 %) a ani procento bodů po něm získaných (72 %) není úplně špatné. Nejpodstatnější ale je trefit servis, když ho potřebujete nejvíc.

Chystáte se nějak podrobně probírat taktiku před mačem s Bertensovou?

Něco jsme si říkali na kurtu a modelovali si nějaké situace, které mohou nastat. Pak se ještě pobavíme v pondělí.

Co pro ni bude v osmifinále klíčem k úspěchu?

Musí hrát svou hru. Hrát rychle, brzo po dopadu míče. A dostat tak Kiki pod tlak.

V minulém utkání proti Buzarnescuové dlouho působila opatrně, než přitlačila, že?

Jo, pak se trošičku uvolnila. Chytila rytmus, víc riskovala, zrychlila. Soupeřka měla rázem míň času a zápas se otáčel.

Sama říká, že ji k odvážnějšímu stylu někdy nepustí hlava. Dá se tenhle blok odstranit?

O hlavě v poslední době vyšla spousta článků. Nechal bych ji kompetentním osobám, zvlášť u holek. Člověk musí pořád věřit a jít do toho. Na kurtu si stejně musí poradit sama.

Slýchá, že by se svou úderovou výbavou měla od základní čáry pálit ostřeji. Dá se odvázanější přístup třeba natrénovat?

Snažíme se o to každý den. Ale tenistky se někdy bojí, tíží je očekávání, která je nenechají hrát úplně naplno. V Karolínině případě, vzhledem k její postavě a servisu, je agresivnější hra nutností. Ale není to vždycky jednoduché. Taky musíte přihlížet k soupeřce, která vám nehodlá úplně nahrávat.

V poslední době se jí úplně nedařilo. Překvapuje vás, že se na Wimbledonu dostala nejdál z deseti nejvýš nasazených?

Tak nedařilo... Sezona na okruhu je dost vyrovnaná a horší období přijde na každou hráčku. Nějaké tady vypadly, na druhou stranu postoupily jiné, které dřív v Top 10 byly.

V dřívějších érách WTA Tour často dominovalo na kurtech pár hvězd. Ani na okruhu ATP po Nadalovi a Federerovi nepřichází žádná nová superstar. Směřuje současný tenis k rovnostářství?

Všichni vidíme, že se doba vyrovnává. Úroveň se všeobecně zvedla, k čemuž možná přispěly i vyšší odměny na turnajích. Kdekdo může angažovat odborníky, starat se o sebe. Špička se rozšiřuje a je těžké se v ní udržet, natož z ní odskočit jako ti blázni Rafa s Rogerem.

Jak vlastně hodnotíte svůj první půlrok u Plíškové?

Samozřejmě jsou chvíle, kdy je člověk spokojenější a kdy je spokojený míň. Ale pořád bojujeme a makáme.

Tvrdí o sobě, že je svědomitá cílevědomá. Že někdy o tenise přemýšlí až moc. Co myslíte vy?

Někdy je do tenisu ponořená až zbytečně hodně. Sleduje ho pořád, což je trošičku na škodu. Občas by měla vypnout. Na druhou stranu je fajn, že se učí tím, jak sleduje soupeřky nebo mužské zápasy. Kdo chce vyhrávat, sleduje ostatní, vnímá, hledá možnosti zlepšení.

Wimbledon 2018 příloha iDNES.cz

Od února maká na kondici s novým trenérem Markem Všetíčkem. Už pozorujete na kurtu nějaké pokroky?

Myslím, že značně zlepšila start na míč, když jí někdo dá kraťas. Nestává se, že by ji soupeřka vyloženě překvapila. Víc míčů dobíhá.

Se Všetíčkem jste společně pracovali pro Radka Štěpánka. Jak vám to po čase klape v jednom týmu?

Úplně bez problémů. Zůstávali jsme v kontaktu. Jsme kamarádi. Sám jsem navrhoval, aby ho Karolína najala.

Rozumíte si taky s mentálním koučem Marianem Jelínkem?

Mariana uznávám. Dlouho se pohyboval v hokeji, o kterém se já moc rád bavím. Mám spoustu témat, která bych s ním rád probral. Je pro mě poučné si s ním popovídat.

Karolína se několik sezon po sobě zlepšovala. Letos výsledkově stagnuje. Uklidňujete ji, že úspěchy přijdou časem, pakliže vydrží?

Taky, taky. Snažíme se úplně na ni netlačit. Těžko mohla všude obhájit body, protože jich loni měla strašně moc. Všichni pořád něco obhajují, nemůžete jenom stoupat. Výsledky práce na kondici přijdou podle Máry tak po půl roce.

Na Roland Garros působila vyhasle. Jak zařídit, aby se útlum neopakoval?

Nedá se říct, že vůbec neměla chuť hrát. Ale byla unavená. Dolehlo na ni náročné období. Mohla jí prostě dojít šťáva. Stalo se. Kdo nedělá chyby, nezlepšuje se.

Prospívá jí, že se se na kurtu častěji hecuje?

Snaží se. Marian na ni tlačí, aby víc vypouštěla emoce. Že se uvolní. Že vytáhne ručku, která ji někdy brzdí. Ale každý zápas je jiný. A nemůžeme jí nakázat, aby si zařvala třeba za stavu 1:1.

Jak je citlivé nabádat ji, aby častěji chodila k síti?

Když jsem dělal s Berďou (Tomášem Berdychem), všichni říkali, ať chodí víc dopředu. Jenže hráč to musí sám cítit. Když ho k síti poženete násilím, stejně ty voleje nezahraje. Karolína má jít dopředu, protože cítí, že tam má jít. Ne z donucení.