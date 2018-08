Vítěze zase trápily defekty. Není to nejlepší vizitka, říká Kopecký

„Letošní Barumka byla jedna z nejtěžších za poslední dobu. Sami jsme si způsobili problémy a sami jsme se museli dostávat zpět do čela,“ popsal Kopecký.

Před startem nedělní etapy jste ztrácel na vedoucího Lukjaňuka 17 vteřin. Věřil jste, že ho stáhnete?

Podmínky byly složité, k tomu prvních deset jede podle obráceného pořadí. Do toho pršelo a nejsou povoleni špioni, takže jsme neměli informace, jak to na trati vypadá. Je to takové čuchání. Jedna zatáčka může být plná bláta jak od tatrovky, ve druhé zase koleje. Když to člověk špatně odhadne, může vyletět.

Přesto jste manko stahoval.

Oba jsme startovali vzadu a měli jsme stejné podmínky. V průběhu neděle jsme nepatřili k nejrychlejším, protože to s ohledem na startovní pozici nebylo možné. Ale stačilo to.

Váš náskok byl minimální, vyhrál jste o 7,5 vteřiny. Musel jste být obezřetný do posledního kilometru?

Alex Lukjaňuk je bojovník. Letos možná potřebuje trošku myslet na evropský šampionát, protože několikrát havaroval z prvního místa.

Podobnou stíhací jízdu jste zažil před týdnem na světové Německé rally. Pomohlo vám vědomí, že manko dokážete smazat?

Zkušenost jsem měl, ale nerad ji opakuji. Povedlo se hned po týdnu, což není ta nejlepší vizitka.

Před startem jste prohlásil, že nejtěžší vítězství na Barumce jste vybojoval proti Loixovi v roce 2011 a předloni proti Lukjaňukovi. Patří to této kategorie i letošní triumf?

Nedá se to srovnat, protože letos jsme si za problémy mohli sami. Dostali jsme se do komplikací. S Loixem jsme měli technický problém a bylo to buď, a nebo. Před dvěma lety jsme s Lukjaňukem jeli vyrovnané časy až do samého závěru. Letos nastaly problémy jen naší vinou.

Co jste říkal na výkon továrního jezdce Hyundaie Daniho Sorda, který při své premiéře ve Zlíně skončil třetí?

Ukázal se v dobrém světle. Barumka je těžká, navíc s R5 nemá tolik najeto. Spousta lidí od něj čekala víc, ale z mého pohledu předvedl solidní výkon. Když se člověk podívá na ostatní, kteří zde debutovali, tak ztráceli minuty. Tudíž jeho výkon hodnotím kladně.

Potěšilo vás, že Hyundai jste nechal za sebou?

Naším cílem bylo vyhrát a to se povedlo.

V této sezoně jen vítězíte, ať jde o domácí závody nebo podniky mistrovství světa. Lepší to být nemůže, že?

Je to zajímavá sezona. Je konec srpna a ještě jsme neprohráli. Do konce roku nás čekají ještě dva závody, budu se snažit v tom pokračovat. Pokud by se to podařilo, byla by to sezona z říše snů.

Za necelé tři týdny vás čeká další díl mistrovství světa v Turecku. Jak bude vypadat příprava?

Mám za sebou čtrnáct náročných dnů a už ve čtvrtek letíme do Francie na šotolinový test. Ale chci si i trochu odpočinout.