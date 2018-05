V Ústí cítí po derby křivdu: Nenecháme to vyšumět, musíme bránit klub

„Podali jsme protest proti výroku rozhodčího Kučery na basketbalovou federaci, na Asociaci ligových klubů i na asociaci rozhodčích, ale zatím je to bez jakékoliv odpovědi, což je vážně k zamyšlení. Jestli si někdo myslí, že to vyšumí, tak my to vyšumět rozhodně nenecháme!“ říká ústecký generální manažer Tomáš Hrubý.

Proč jste podali protest proti vyloučení Singletaryho?

Vnímáme to opravdu jako velice závažné pochybení rozhodčího Stanislava Kučery. Proběhla tam nějaká situace, která patří do derby, kluci se postrkali, emoce v tom jsou, ale proto na to lidi chodí, ty emoce mají rádi. Vyloučení Singletaryho byl obrovský zásah do zápasu, troufám si říct, že tím byl ovlivněný. Neříkám, že bychom s ním vyhráli, ale jeli jsme do Děčína s cílem uhrát minimálně rovnocennou partii a jít do koncovky. Třeba by to nevyšlo, ale aspoň bychom prohráli s kompletním týmem.

Za co byl Singletary vyloučen?

Údajně měl rozhodčímu říct něco vulgárního, ale my máme materiály, z nichž vyplývá, že Singletary vůbec nemluví s rozhodčím, ale komunikuje na dálku s Jakubem Houškou. Takové komunikace probíhají běžně a i vůči rozhodčím a možná padají i horší slova, než měl údajně použít Singletary. Podle nás je to opravdu hrubé selhání sudího. NBL se hrozně vyrovnala, dnes pět šest týmů dělí jen skóre a týmy jdou nahoru. A jakékoliv selhání jak od hráčů, ale i od rozhodčích je obrovsky vidět. A může to mít fatální následky na celou sezonu.

Uhrát teď postup do skupiny A1 už pro vás bude hodně těžké.

Nechci, aby to vypadalo, že nám sudí Kučera zkazil celou sezonu. Mohli jsme si vyhrát zápas na USK, porazit doma Olomoucko, nechci svalovat vinu jen na něj. Ale pokud se stanou takové chyby, které mají obrovský dopad, tak by se to mělo zmedializovat a říct, co za to padne za tresty. Nejde říct, že pan Kučera je jen člověk, že udělal chybu a jedeme dál. Nedávno jsem na téma rozhodčí vydal článek, kde jsem volil nějakou rétoriku, kterou jsem možná z pozice manažera volit neměl, ale mně už nic jiného nezbývá. Jinak to vyšumí. Já chápu, že sudí jsou lidi, že tam jsou tlaky, ale pojďme se domluvit tak, že když se stane taková chyba, ať všichni vědí, jak se to vyřeší.

Vadí vám, že se tresty pro sudí v basketbalu nezveřejňují?

Mezi kluby, federací a rozhodčími je bariéra. Oni se zavřeli do sebe a dělají, jako že se jich nic netýká, a přitom si myslím, že bychom to vědět měli. V našem protestu, který jsme podali na všechny řídící orgány, vyzýváme, aby se zmedializovalo, jak se vyřeší kauza s rozhodčím Kučerou a co s tím chtějí dělat. Ale bohužel, žádná reakce. Vypadá to, že ČABR (asociace rozhodčích) volí variantu, že to nechá vyšumět, ale my to nedopustíme.

Strkanice v basketbalovém derby Děčín (bílá) vs. Ústí nad Labem. Rozhodčí Stanislav Kučera zasahuje vlevo.

Co jiného můžete dělat, než dát protest a čekat?

Moc toho není. Asi budou argumentovat tím, že Singletary rozhodčímu něco řekl, ale i kdyby, tak to rozhodně nebylo na vyloučení. My za hráčem stojíme. Je to vždy o velikosti toho rozhodčího, jak to vyřeší. A pan Kučera to vyřešil tím nejhorším způsobem. Mohl dát třeba technickou či oboustrannou chybu, aby si udělal po té strkanici pořádek. Ale zasáhnout takhle necitlivě hned na začátku derby, to je za čarou.

Singletary už dostal za prohřešek pokutu 3 000 korun. Jak podle vás kauza skončí?

Nejspíš nám napíšou, že sudí nepochybil. To by ale byl alibismus. Doufám, že se k tomu postaví jako chlapi, že to řešit budou. Jsem si vědom, že poslední dobou jsem na téma rozhodčí toho řekl už dost a možná jsem i volil příliš ostrá slova, ale my nemáme žádné jiné možnosti, jak bránit naše hráče i klub.