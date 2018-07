GLOSA: Další nemilá novinka pro Berdycha. Kudy může vést cesta zpět?

Tomáš Berdych seděl v hlavní místnosti pro tiskové konference Roland Garros a vyprávěl: „Nemám na to plán. Protože je to něco, co jsem nikdy v kariéře nezažil. Neprošel jsem si tím.“

Od vyřazení v 1. kole pařížského grandslamu stihl kvůli setrvalým bolestem zad jen tři duely na trávě. A hlavně ho souží už od jara 2017, takže musí překopávat kalendář, zkoušet, rvát se...

A teď přichází další zážitek z kategorie nepoznaných a nepříjemných: poté, co nenastoupil na Wimbledonu, vynechá nejlepší český tenista 21. století také US Open.

Od časů, kdy se ještě jako 17letý v roce 2003 poprvé představil v hlavní soutěži grandslamu, se mu nikdy nestalo, aby v jedné sezoně chyběl na dvou z královských akcí konaných v Melbourne, Paříži, Londýně, New Yorku.

Až letos ano. V roce sportovně jasně nejhorším, kdy mu zranění dovolilo jen 22 startů (11-11).

Berdych - aspoň dle jeho sociálních sítí - bez tenisu podle všeho nijak nestrádá. A proč by také skvěle zaopatřený a sportovně velmi úspěšný 32letý člověk měl?

A tak cestuje. Tráví čas s manželkou Ester a rodinou. Baví se. Odpočívá. A patrně sbírá síly. Na Instagramu při svém posledním okomentování aktuálního stavu mluvil o „několika týdnech na nutné volno a léčbu“.

Po jeho rozhodnutí vynechat šňůru severoamerických turnajů na betonu se nabízejí tři základní možnosti, kudy dál.

1) Dovolí-li to stav jeho beder, teoreticky by mohl naskočit na podzimní turnaje v Asii, kam skoro každý tenista přijíždí dotlučený, utahaný a už už vyhlíží blížící se konec tenisového roku. Otázkou je, zda to je reálné, když první akce v Číně startují již 24. září. Spíš ne.

2) Na kurty se vrátí, tak jako všichni konkurenti, na startu roku 2019. Poté, co absolvuje dlouhou přípravu podle svého gusta. Třeba i proto, že v Austrálii se mu vždycky líbilo - a ostatně zde ještě letos v lednu předvedl velmi povedený turnaj, když jej v Melbourne ve čtvrtfinále vyřadil až Roger Federer.

3) Bude platit to, co psal na Instagramu po odhlášení se z Wimbledonu. Jen už ne ve vztahu k probíhajícímu roku, ale k celé kariéře: „Prázdniny přišly bohužel dříve, než bych rád - tak pojďme dál a užijme si každý den.“

Což jistě lze i bez tenisu.