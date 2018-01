Obávám se, že proti Federerovi už to prostě nedopadne, říká Berdych

Dvaatřicetiletý Berdych ví o rezervách, které má po zdravotních trablech z konce uplynulého roku. „Nehrál jsem nejlépe, jak umím. Kdyby to tak bylo, měl bych větší šanci. Ale s návratem po zdravotní pauze na konci loňského roku jsem spokojen.“

Australian Open, den desátý Podrobné zpravodajství

V úvodu jste byl přitom blízko triumfu v prvním setu...

První set šance byla, bylo to jen o pár balonech a o jednom míči. Za stavu 6:5 jsem měl ještě jeden setbol, ale nepodařilo se mi to dotáhnout. Je to všechno jen kousíček, bylo to o jednom balonu a byl by to možná úplně jiný večer.

Cítil jste narůstající suverenitu Federera?

On se pak dostal hrozně na koně, trochu z něj spadla nervozita a pak už to s ním bylo hodně těžké.

Věříte si, že švýcarskou legendu ještě někdy skolíte?

Obávám se, že proti němu už to prostě nedopadne. Jsou věci, které jsou určitým způsobem v životě nalajnované. Tohle ke mně a k tenisu patří, musím to sám přemoci. Jsou to věci, které kolem mě prolétnou a já se na ně jen koukám.



Jak zpětně hodnotíte celý turnaj?

Se svou hrou tady jsem spokojen. Každý zápas byl jiný a kdyby mi někdo po té loňské pauze řekl, jak tu budu hrát, hned bych to bral. Jsem rád, že se mi to povedlo samotnému vybojovat, znova projít přípravou a dostat se do formy. Neodjíždím se svěšenou hlavou.

Jste naplno připraven na nabitý kalendář tenisové sezony?

Turnajů budu letos hrát méně než loni, létal jsme třeba do Dubaje a pak do Indian Wells. To už neplánuju, dlouhých cest se chci vyvarovat. Budu hrát turnaje v Evropě, tak jeden až dva, dám si i Indian Wells a Miami. Momentálně je to pro mě důležitější než honit zápasy a body. Tady jsem si dokázal, že pokud jsem připraven, můžu odehrát dobrý turnaj.