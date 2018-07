Dumoulin před Pyrenejemi: Potřebuji pomoc v podobě Thomasova zlého dne

Jak můžete vymazat ztrátu 1:50 minuty na Thomase?

Šest dní nám zbývá, vlastně pět, pokud nepočítáte Champs Elysées a Thomas vypadá velmi silně. Ale na Giru jsem také nečekal, že Yates tři dny před koncem úplně rupne. Musím čekat a doufat. Ta ztráta je příliš velká, abych ji sám v časovce zlikvidoval. Potřebuji pomoc v podobě Thomasova zlého dne.

Je na tom podobně jako Simon Yates na Giru. Ani on nikdy předtím nejel o titul na Grand Tour.

Nejel. Ale ve Sky mají více zkušeností s takovými boji o titul na Grand Tour než v Mitcheltonu.

Navíc proti vám stojí hned dvojblok jezdců Sky. Což je jiné než při vašich předchozích Grand Tour.

To je zásadně odlišné - a dost divoké. Nemám s ničím takovým zkušenosti. Nedokáži odhadnout, co udělají. Budu muset během etap promýšlet různé scénáře a strategie. Ale v tom bývám docela dobrý.

Průběžně druhý Chris Froome se nechal slyšet, že náskok 11 sekund, který na vás má, by byl před časovkou příliš malý.

Jo, musí na mě najet v Pyrenejich ještě nějaký čas.

Kde by na vás mohl zaútočit?

(zasměje se) Já mu nebudu radit.

Domníváte se, že se opět pustí do dlouhého útoku „všechno nebo nic“ stejně jako na Giru?

Může se to stát. Už na Giru jsme viděli, že i na takový útok má nohy. Doufám, že já je budu mít také.

Mohlo by k takovému drtivému útoku dojít ve středeční extrémně krátké, 65kilometrové pyrenejské etapě?

Od té vůbec nevím, co mám očekávat. Je nevyzpytatelná. Někteří chlapci, možná i ti, kteří bojují o Top 10, mohou zaútočit hned od prvního ze tří kopců, ti další to třeba nechají až na poslední Col du Portet.

Sky doposud umělo nasadit v horách opravdu rychlé, pro mnohé zničující tempo. Ani jednou vám nedělalo problémy?

Ještě ne. Zatím.

Co říkáte kousku, který v neděli provedl Gianni Moscon?

Že to bylo na červenou kartu. Takové chování nepatří do cyklistiky, do fotbalu, do žádného sportu.

Jak moc jeho absence oslabí sílu Sky do hor?

Předtím pracovali Rowe a Moscon na čele pelotonu jako první dva ze Sky, v počáteční fázi kopců. Takže ano, oslabí je to, budou muset najít někoho jiného na jeho místo.

Může Sky rozhodit i vytrvalý pískot diváků?

Ne. Oni jsou schopní od sebe takové věci odhazovat.

Kolik času byste mohl najet na Thomase a Frooma v časovce?

Nemám ponětí. Jsou ve výborné formě a když takovou mají, dokážou na Grand Tour časovky i vyhrávat.

Na Giru se jela časovka na úvod třetího týdne, nyní bude až na jeho konci. Je to pro vás výhoda, nebo naopak?

Dobrá otázka. Je to jiné než na Giru. Nevím, co s mým tělem předtím provedou Pyreneje. Normálně bývám v časovce dobrý, doufám tedy, že to bude platit i tentokrát.

Máte vítěznou sebedůvěru?

Já mám vždycky sebedůvěru i pochybnosti. Mé motto je: Uvidíme.

Tomas Macek (Twitter) @tomasmacek2 Když si mě pořád natáčíte, tak teď si natočím já vás aneb @tom_dumoulin velmi dobře naladěný na tiskové konferenci před cestou do Pyrenejí. "Kde si myslíte, že na vás Froome zaútočí?".... "Já mu nebudu radit."

Pokud by se vám nepovedlo dosáhnout na vítězství, budete spokojený i s umístěním na stupních vítězů?

Ano, jestliže budu vědět, že jsem ze sebe vydal všechno.

Čtvrtý Primož Roglič na vás ztrácí jen 48 sekund. Půjdete po něm, pokud zaútočí, nebo si budete hlídat jen jezdce Sky?

To teď neumím říci. Bude záležet na situaci.

Překvapilo vás, jak dobře jezdci Lotto NL Jumba jedou? Nejen že je čtvrtý Roglič, ale i sedmý Kruijswijk.

Nepřekvapilo. Roglič je velmi dobrý po celou sezonu a Kruijswijk je specialistou na Grand Tour. Speciálně od Rogliče očekávám, že bude velmi nebezpečný, i když také pro něj je výzvou, jak se vypořádá s třetím týdnem. Ještě nikdy ho na umístění nejel.

Litujete nějakého rozhodnutí, které jste na této Tour udělal?

Že jsem neměl velké kolečko před spurtem v Alpe d’Huez. Věřím, že tam jsem mohl vyhrát.

Dojel jste před dvěma měsíci druhý na Giru, nyní bojujete o titul na Tour. Jak byste porovnal obtížnost obou těchto závodů?

Fyzicky bylo Giro víc vyčerpávající, protože na něm závodíte přes celé tři týdny. Hned úvodní týden tam byl mimořádně tvrdý. Tady byl první týden fyzicky docela lehký, ale mentálně těžší. Lidé více riskují, jsou více nervózní, více padají.

Vy vypadáte uvolněně. Copak žádný tlak necítíte?

Samozřejmě, že cítím. Bude to teď i mentální bitva pro každého. Třetí týden je o psychické síle. Věřím, že jí mám dost.

A co vaše fyzická kondice? Poprvé absolvujete dvě Grand Tour po sobě na umístění. Co to s ní provádí?

Poslední dva týdny jsem se cítil dokonce o něco silnější než na Giru. Ale i tak zůstává nadále otázkou, jak na tom budu ve třetím týdnu.

Připravoval jste se speciálně na to, abyste na tom byl ve třetím týdnu Tour co nejlépe?

Tak doslova ne. Po Giru jsem si vzal volno a když jsem zase začal trénovat, řídili jsme se s koučem hlavně mými pocity. I když občas jsme si pochopitelně říkali: Musíme udělat ještě tohle a tohle, abych vydržel na Tour i třetí týden. V Alpách jsem se cítil dost dobře. Tak snad ta příprava bude fungovat i v Pyrenejích.