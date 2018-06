Chystá se velkolepá odveta. Dumoulin vyzve Frooma i na Tour de France

Byla to poněkud překvapivá zpráva.



S Dumoulinem se na Tour původně vůbec nepočítalo. V osmičlenné sestavě Sunwebu se po náročném Giru objevit neměl.

Vždyť vzpomeňte, jak loni po svém triumfu na růžovém závodu tvrdil: „Ještě dva týdny po Giru jsem byl v takovém adrenalinu, že bych jel všechno. Pak na mě ale padla šílená únava, proto Tour nebylo možné jet.“

Letos je však situace jiná, tuhle dvojkombinaci si vyzkouší. A přispěje tak k parádní odvetě za italské Giro, na kterém se přitom rval, co mu síly stačily.

Tom Dumoulin (vpravo) a Thibaut Pinot při stoupání na Zoncolan na Giru d´Italia.

Nejprve se Simonem Yatesem, poté i s Chrisem Froomem v epické 19. etapě. Po kolapsu Yatese byl Dumoulin virtuálně lídrem závodu o téměř tři minuty. Pak ale přišlo úchvatné 80kilometrové sólo britského šampiona, který si dres uzmul pro sebe.

Nizozemci nakonec z druhého místa k obhajobě titulu scházelo jen 46 vteřin.

Dva týdny si poté dal na rozmyšlenou, až o víkendu se rozhodl – „Pojedu Tour!“

Bude to poprvé v Dumoulinově kariéře, co v jedné sezoně pojede dvě Grand Tour na celkové pořadí. „Jsem pyšný už na to, co jsem dokázal na Giru. Proto jakýkoliv výsledek, kterého dosáhnu na Tour, bude bonusem,“ říká šampion Gira z roku 2017.

Sám přiznává, že jeho tým čekal až na to, jak se vypořádá s Girem, než definitivně uzavřel soupisku pro francouzský závod.

„No a rozhodli jsme se, že to zkusíme bez nějakého většího tlaku na celkové pořadí. Jet takhle dvě Grand Tour v jedné sezoně pro mě bude nová zkušenost, a i týmu to může pomoci do budoucna,“ ví 27letý mistr světa v časovce.

Tom Dumoulin v dresu mistra světa během časovky na Giru.

Ten si momentálně užívá zasloužené volno, než se příští týden přesune do Francie na vysokohorský kemp, v rámci kterého si projede i důležité pasáže některých horských etap Tour.



Záda mu ve Francii bude krýt Wilco Kelderman, který se do závodů po zlomené klíční kosti vrátí o víkendu ve Švýcarsku.

O zbylých šest míst se v Sunwebu stále pere 10 cyklistů, mezi kterými se rozhodne až těsně před Tour.