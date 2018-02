Smutná a Černousov mají opět vysoké ambice, Bauerův tým představí nováčky

Kateřina Smutná zajela perfektně Marcialongu a k triumfu ve slavném závodě jí chybělo pouhých 5 desetin sekundy. Další příležitost k boji o vítězství bude mít v sobotním závodě Toblach-Cortina, na kterém bude obhajovat první místo z loňska. „Vzhledem k tomu, že to jde u mě výsledkově nahoru, když jsem po šestém místě na Kaiser Maximilian Laufu byla třetí a naposledy druhá, tak doufám, že se to bude pořád zlepšovat,“ usmívá se nejlepší Česka seriálu Visma Ski Classics.

Pokud by se Smutné podařilo vyhrát, napodobila by výkon svého týmového kolegy Ilji Černousova, který bral postupně třetí, druhé a první místo, když v neděli při své premiéře ovládl Marcialongu.

V celkovém pořadí mužů patří Černousovovi už druhé místo, stejně jako Smutné mezi ženami. „Teď se mi daří skvěle, ale uvidíme, jak to půjde dál. Tohle období je hodně náročné, jsem zvědavý, jak se mi podaří zregenerovat do dalšího závodu. Konkurence je opravdu silná,“ uvědomuje si Černousov.

Na obě jedničky Bauerova týmu čeká už čtvrtý náročný závod ve čtvrtém týdnu, což je porce, kterou vnímá jako hodně obtížnou i šéf Lukáš Bauer: „Strašně rád bych samozřejmě pokračoval na skvělé vlně, kterou Katka s Iljou předvádějí a hezky na ni naskočil 17. místem i Alexis Jeannerod. Ale taky trochu očekávám, že může přijít slabší výsledek, protože půjde o čtvrtý závod v řadě. Není prostor na trénink, jen na krátkou regeneraci. Sám jsem zvědavý, jestli naši skvělou sérii zvládneme prodloužit, bude to hodně náročné.“

Lukáš Bauer závod Toblach-Cortina podle plánu nepojede. Na startu naopak nebude chybět Jan Šrail, Alexis Jeannerod a poprvé v letošní sezoně se v závodě Visma Ski Classics objeví i Adam Fellner, který bojoval o účast na olympijských hrách. Zcela novou tváří Bauer Ski Teamu je pak Francouzka Roxane Lacroix.

„Měla by za nás absolvovat všechny zbývající závody sezony. Chtěl bych, aby nám pomohla v týmovém hodnocení, ve kterém nám aktuálně patří dělené čtvrté až páté místo. Před dvěma týdny byla Roxane druhá na Dolomitenlaufu, závodu FIS Marathon Cupu. Tři starty už si v předchozích dvou letech připsala i v seriálu Visma Ski Classics,“ představuje novou členku týmu Lukáš Bauer.

Bodový příspěvek francouzské závodnice a případný bodový zisk Adama Fellnera může být pro tým důležitý, protože jde o závodníky do 26 let. Právě výsledky v této věkové kategorii se letos nově započítávají do týmového hodnocení nad rámec dvou nejlepších mužů a nejlepší ženy v závodě.