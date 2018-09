Víra v Tigera. Zase bude vítězit, vyhraje i další major, čekají soupeři

Ve finále FedEx Cupu zatím vedou Woods a Fowler Tiger Woods zahrál první den Tour Championship, finále sezony pro třicítku nejlepších hráčů play off FedEx Cupu, pět ran pod par. Stejný výsledek ve čtvrtek v Atlantě zapsal i jeho krajan Rickie Fowler. Woods začal den bogey, ale byla to jeho jediná chyba. Ve zbytku kola přidal čtyři birdie a na pětiparové osmnáctce dal eagle, který si připravil skvělou druhou ranou. "Jakmile míč vystoupal, tak jsem věděl, že je to dobrá rána." Tiger Woods jásá po eaglu na osmnácté jamce v prvním kole turnaje Tour Championship v Atlantě. Po prvním kole vedl už před čtrnácti dny v Newtown Square, kde dvaačtyřicetiletý vítěz devětasedmdesáti turnajů PGA nakonec obsadil šesté místo. S Fowlerem vedou o ránu před dalším Američanem Garym Woodlandem a čerstvým prvním hráčem světa Justinem Rosem z Anglie. Woodsův útok na titul trochu zastiňuje souboj o triumf ve FedEx Cupu a prémii deset miliónů dolarů. Teoretickou šanci má i Woods stejně jako všichni finalisté, ale aktuálně je virtuálně v čele Rose. Před turnajem vedl Američan Bryson DeChambeau, ale první kolo mu nevyšlo a figuroval až na děleném 21. místě. ČTK