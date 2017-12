Woods chce v roce 2018 odehrát plnohodnotnou golfovou sezonu

Dvaačtyřicetiletý Američan, který se nedávno vrátil ke golfu po vleklých potížích se zády a několika operacích, chce odehrát plnohodnotnou sezonu.

„Nevím, co to udělá, včetně turnajů, co jdou hned po sobě. Zkrátka musím dál pracovat na svém těle i hře a uvidím, co z toho bude,“ uvedl Woods na svém webu.

Na kterých akcích se představí, zatím nenastínil. „Rád bych věděl, kde budu hrát. Pak je mnohem snazší se připravit. Ale vážně nevím,“ napsal vítěz 14 majorů, který se radoval z turnajového prvenství naposledy v roce 2013.

O jednom turnaji má jasno. „Ať se děje, co se děje, v únoru budu na Genesis Open v Riviera Country Clubu. Je to historické místo, které má pro mě zvláštní význam. Tady v roce 1992 všechno začalo, když jsem tu v šestnácti hrál poprvé na PGA Tour. Turnaj teď pořádá moje nadace a bude skvělé jít znovu ve vlastních stopách,“ uvedl vítěz 79 turnajů PGA Tour, který strávil 683 týdnů v čele světového žebříčku. Momentálně se nachází až 656. místě.

V listopadu na turnaji Hero World Challenge na Bahamách naznačil, že pokud mu vydrží zdraví, mohl by se znovu brzy vrátit do špičky. S výsledkem osm ran pod par skončil v soutěži pro 18 vybraných elitních hráčů devátý a jeho hra vypadala nadějně.