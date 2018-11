Krakovičová má nové příjmení, v reprezentaci ale zůstává Peckovou

„Mám takovou premiéru v národním týmu, protože je teď na soupisce vlastně někdo úplně jiný,“ řekla Krakovičová s úsměvem. „Změna to ale pro mě žádná není. Jen jsem se ptala, jestli mi stihli zařídit dres s novým jménem a asi to nedopadne. Je to trochu škoda, protože manžel Kuba se moc těšil, že přestanu používat staré jméno a začnu hrát s novým,“ dodala.

Zatímco v české lize už si fanoušci na změnu jména vicemistryně světa z roku 2010 zvykli, v Eurocupu ji stále uvádějí jako Peckovou. Sama už je s novým jménem plně sžitá.

„Mám jen problém s podpisem, protože je to relativně dlouhé, ale už se tím jménem normálně představuji a tak,“ uvedla.

V národním týmu jí však spoluhráčky nadále říkají přezdívkou Pecka či Péca. „Děláme si legraci, že jsem teď Kraky, ale to už se ve třiceti letech asi neujme,“ usmála se Krakovičová. „Jsou nějaké vtipy, že je teď Kraky, ale já jí pořád říkám Peci. Mám ji tak zafixovanou snad 15 let. Pro mě zůstane Peckou,“ přidala jedna z jejich nejlepších kamarádek v týmu Romana Hejdová.

Manželství pro ni není žádnou výraznou změnou, jelikož s Krakovičem mají nadále vztah především na dálku, i když už ne tak jako v minulé sezoně, kdy on hrál v Děčíně a ona v Maďarsku. Nyní je dělí jen 110 kilometrů mezi Děčínem a Nymburkem.

„Pro mě je to vlastně pořád stejné, protože nemáme zatím typické manželství, kdy se člověk vidí každý den. Já hraji teď v Nymburce, Kuba v Děčíně, což je lepší, než když jsem hrála v Maďarsku. Vidíme se aspoň každý týden, což předtím nešlo, ale jsme si pořád vzácní,“ popsala.

Nejbližší dny se neuvidí určitě. Krakovičová jede s národním týmem na zápasy kvalifikace o mistrovství Evropy do Švýcarska a Belgie, kde budou basketbalistky bojovat o úspěšné završení postupu.

„Ve Švýcarsku je potřeba vyhrát. Cítíme to tady všichni, že je to tak trochu povinnost. Když uspějeme, tak by bylo fajn vyhrát i v Belgii, ale tam uvidíme. Snad se nám to podaří a zvítězíme,“ řekla. „Bylo by skvělé si pojistit postup už ve Švýcarsku. Myslím si, že na to máme, tým je dobrý. Jde o to, abychom do zápasu dobře vstoupily, hodně bojovaly, a když budeme hrát to, na co máme, tak bychom měly uspět,“ dodala.