Plavkyně Horáková se podívá do Číny, nominaci pojistil oblíbený hit

„Doufala jsem, že by se to mohlo podařit,“ svěřila se sympatická plavkyně. „Před závodem jsem sice byla trochu nervózní, ale trenér mě dokázal namotivovat. Řekl mi: Máš natrénováno, máš na to. Díky tomu jsem se uklidnila,“ dodala.

Navíc ve chvíli, kdy se blížila ke startovním blokům, pustili pořadatelé její oblíbenou písničku.

„Byla od Armina van Buurena (nizozemský producent a DJ tvořící a hrající trance – pozn. red.). Přitom právě o téhle písničce jsem si předtím v duchu říkala, že by mi ji mohli při závodě zahrát,“ usmívala se Horáková. A když se tedy potom z reproduktorů skutečně ozvala, brala to jako dobré znamení. „Šla jsem na blok s tím, že to určitě zvládnu,“ svěřila se aktuálně nejlepší jihlavská plavkyně. „Řekla jsem si: Teď ti hrají, teď to dáš,“ usmívala se.

V cíli se pak radovala z druhého místa a potřebného času 4:41,19. Lepší než Tereza Horáková byla pouze trojnásobná olympijská vítězka a světová rekordmanka Maďarka Katinka Hosszúová.

„Snažila jsem se jí od začátku držet, což moc nešlo, každopádně mi pořád dodávala sílu plavat rychleji,“ přesvědčovala plavkyně jihlavského JPK Axis. „Ale zase až tak úplně jsem se na ni během závodu nezaměřovala, aby mě to moc neznervózňovalo.“

Nejraději jezdí do tepla, k moři

Tak jako tak, teď už se může v naprostém klidu připravovat na světový šampionát v krátkém bazénu, který hostí od 3. do 8. prosince čínské město Chang-čou.

„Hrozně moc se těším. V Číně jsem zatím ještě nikdy nebyla, ale je mi jasné, že tam bude spousta věcí k vidění. Jsem přesvědčená, že to pro mě bude neskutečný zážitek,“ rozplývala se nad představou, že stráví několik dnů v nejlidnatější zemi světa.

Horáková cestování a poznávání nových míst miluje. „Nejraději mám moře a teplo, ale líbí se mi všude. Vždycky narazíte na něco nového, pořád je co objevovat,“ nechala se slyšet jihlavská plavkyně, která se loni stala absolutní vítězkou Českého poháru.

Z každé své zahraniční cesty se snaží přivézt domů rodičům aspoň nějakou maličkost, přičemž ze všeho nejraději by jim ale dovezla některou z medailí. Pro letošní start na mistrovství světa si ale dává skromnější cíle. „Moc ráda bych si zaplavala ve finále na čtyři sta metrů polohově,“ prozradila. „Doufám, že by to mohlo vyjít. Musím v to věřit,“ utvrzovala se.

Jednou z prověrek před cestou do Číny pro ni budou závody, které o víkendu hostí Jihlava. Letos pořádá místní oddíl Axis Cup už podevatenácté. „Já se na něj vždycky hrozně těším. Už jen proto, že budu plavat v domácím bazénu, což je velká motivace,“ svěřila se Horáková, které se prý chystá přijít zafandit celá rodina. „Jsou závody, kdy je v hledišti vnímám, vím, že tam jsou. Ale z toho jsou dny, kdy to mám nastaveno tak, že si říkám: Plav a nevnímej nic ostatního,“ usmívala se.

Bazén v Rošického ulici v Jihlavě už zná Tereza Horáková za tu spoustu let tréninků jako svoje boty. Což může být o víkendu její výhoda.

„Je pravda, že máme napočítané záběry. Víme, kolik potřebujeme temp na obrátku při přechodu ze znaku na prsa. Vlastně je tam hodně věcí, které se dají využít v můj prospěch,“ zamýšlela se mladá česká reprezentantka.

Kromě ní se v sobotu a v neděli ponoří do jihlavského bazénu také další členové českého výběru. „Vím, že dorazí Bára Seemanová, Jan Micka a myslím, že i Petra Chocová,“ zmínila své kolegy z národního týmu.

A jaké plány před závody má?

„Samozřejmě bych chtěla stát na bedně a třeba i překonat nějaké rekordy,“ hlásila Horáková.