Plíšková propustila trenéra Krupu. Znovu jí bude pomáhat Stubbsová

Dvě porážky s Kiki Bertensovou přispěly ke kroku, který nyní učinila šestadvacetiletá Češka. Ve Wimbledonu podlehla nizozemské soupeřce v osmifinále 3:6, 6:7, v Montrealu minulý týden ve druhém kole 2:6, 2:6. Po druhém nezdaru propustila zkušeného trenéra Krupu. Uznávaného odborníka angažovala na podzim 2017. Věřila, že pro svou kariéru našla toho správního muže. Jenže...

„Já i Tomáš jsme pro úspěch dělali vše, co bylo v našich silách,“ řekla Plíšková pro iDNES. „Výsledky a pocity ale prostě nebyly takové, jaké od sebe očekávám. Není to o něčí vině, já nesu největší odpovědnost za své výsledky a rozhodla jsem se pro změnu. Tomáš je super chlap a vynikající trenér, takové věci se prostě stávají.“

„Bohužel se nenaplnila očekávání a představy, které při zahájení spolupráce zazněly,“ dodal tenistčin manažer a manžel Michal Hrdlička. „Ve spojení elitní hráčky a elitního trenéra byla pochopitelně očekávání a cíle nejvyšší. Definitivně rozhodl brzký konec na turnaji v Montrealu a celkově horší pocit Karolíny. Proto se rozhodla pro nový impuls.“

Pod jeho vedením postoupila do čtvrtfinále Australian Open, získala titul ve Stuttgartu. V Madridu cestou do semifinále zdolala neoblíbenou sokyni a světovou jedničku Simonu Halepovou. Přispěla k postupu českého týmu do finále Fed Cupu. V žebříčku WTA Race sestaveném jen podle letošních výsledků je devátá, což by skoro každá profesionálka okamžitě brala.

Zároveň ji však snadno vyřadila Maria Šarapovová na Roland Garros 6:2, 6:1. Předtím v rozčilení raketou poničila umpire po skandálním verdiktu rozhodčí v partii s Mariou Sakkariovou v Římě. Z posledních 15 střetnutí má rozpačitou bilanci 8-7.

„Samozřejmě mě mrzí, že končí cesta, ve kterou jsem věřil. Pro úspěch jsem dělal maximum,“ prohlásil Tomáš Krupa pro iDNES.cz. „I když si nemyslím, že jsme prožívali zrovna špatnou sezonu, naše cíle byly samozřejmě vyšší. Mně nezbývá, než Karolínino rozhodnutí respektovat. Určitě v tom ani z jedné strany není nic osobního a Káju i kluky z týmu kdykoliv zase rád uvidím.“

Cílevědomá slečna po skvělé loňské sezoně, během níž se na osm týdnů vyšvihla na žebříčku na číslo 1, doufala ve sběr těch nejvzácnějších trofejí, který se zatím nekoná. V únoru si nově najala kondičního specialistu Marka Všetíčka, jenž tvrdil, že by se úmorná dřina v přípravě mohla projevit zhruba po šesti měsících. Tedy nyní, na zámořské betonové šňůře.

Rennae Stubbsová (vpravo) spolupracuje s Karolínou Plíškovou.

Už v úterý vkročí Plíšková do turnaje v Cincinnati, na němž předloni vybojovala titul. Nejprve se utká s Polkou Agnieszkou Radwaňskou, s níž prohrála všech sedm vzájemných utkáních a ještě v nich nezískala ani set.

Trenérské změny jsou u Plíškové poměrně časté. V listopadu 2016 od ní k Petře Kvitové přestoupil kouč Jiří Vaněk. V září 2017 se Plíšková poněkud překvapivě rozžehnala s Davidem Kotyzou. Na Masters v Singapuru si pak pochvalovala dočasnou spolupráci se vstřícnou Australankou Stubbsovou. Teď na ni v Americe mohou navázat.