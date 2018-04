Pražský turnaj začal, Siniaková zdolala Petkovicovou a je ve druhém kole

Jednapadesáté hráčce světa Siniakové se na antuce Sparty ve Stromovce daří. Loni tam jednadvacetiletá tenistka došla do čtvrtfinále a v roce 2015 dokonce do semifinále.

Kvitová zahájí v Praze úterní program na centrkurtu V český den se promění úterní program pražského turnaje WTA. Na antuce ve Stromovce se představí pět domácích hráček v čele s Petrou Kvitovou, která zahájí od 11:00 dění na centrkurtu proti Tereze Smitkové. Dvojnásobná vítězka Wimbledonu Kvitová se utkala se Smitkovou (227. v žebříčku WTA) dosud dvakrát. Světová desítka oba zápasy vyhrála bez ztráty setu, na antuce se střetnou poprvé. Smitková do soutěže dostala divokou kartu. Po turnajové dvojce Kvitové na hlavním dvorci J&T Banka Prague Open nastoupí pátá nasazená Barbora Strýcová s Italkou Camilou Giorgiovou. Pak čeká Kristýnu Plíškovou utkání s Aljaksandrou Sasnovičovou z Běloruska. Původně měla Plíšková hrát se sestrou a nasazenou jedničkou Karolínou, ale ta se odhlásila. Denisa Allertová odehraje zápas na dvorci číslo jedna proti bývalé světové sedmičce Švýcarce Patty Schnyderové. Úterní program (začátky 11:00):

Centrální dvorec: Kvitová (2-ČR) - Smitková (ČR), Strýcová (5-ČR) - Giorgiová (It.), Kristýna Plíšková (ČR) - Sasnovičová (Běl.), Kasatkinová (3-Rus.) - Paoliniová (It.).

Dvorec č. 1: Barthelová - Lottnerová (obě Něm.), Buzarnescuová (7-Rum.) - Haddadová Maiaová (Braz.), Allertová (ČR) - Schnyderová (Švýc.).

Dvorec č. 2: Čang Šuaj (6-Čína) - Vögeleová (Švýc.), Ruseová (Rum.) - Peraová (USA).

„Byla to těžká soupeřka, takže to je rozhodně cenné vítězství. Jsem nadšená a ráda, že to vyšlo ve dvou setech,“ řekla Siniaková poté, co bývalou světovou devítku Petkovicovou porazila i ve druhém vzájemném utkání.

Siniaková hned v první hře vzala Němce servis. „To je vždycky lepší,“ usmívala se česká hráčka a brejk zopakovala na konci úvodní sady. Ve vyrovnaném druhém setu měla za stavu 6:5 při svém servisu mečbol, ale o game přišla. „Měla jsem krizi, když jsem měla zápas doservírovat,“ vysvětlila Siniaková ztrátu servisu.

Duel ukončila následně ve zkrácené hře. Při druhém mečbolu poslala Petkovicová míč do autu. Zápas před plnými tribunami skončil po hodině a tři čtvrtě.

Příští soupeřkou Siniakové bude v Česku žijící Ruska Jekatěrina Alexandrovová. „Mám jí co vracet,“ poukázala Siniaková na loňskou prohru na Roland Garros a dodala: „Trénujeme spolu. Hodně do toho chodí. Bude to rychlý tenis a boj.“

V kvalifikaci neuspěla ani jedna z českých hráček. Do hlavní soutěže se naopak dostala Švýcarka Patty Schnyderová; bývalá světová sedmička a vítězka 11 turnajů na okruhu WTA bude v 1. kole soupeřkou Denisy Allertové.

Turnaj žen J&T Banka Prague Open antuka, dotace 250 000 dolarů Dvouhra - 1. kolo:

Stosurová (Austr.) - Gavrilovová (4-Austr.) 6:3, 4:6 skreč

Wang Čchiang (Čína) - Kužmová (SR) 7:6 (7:4), 6:1

Siniaková (8-ČR) - Petkovicová (Něm.) 6:2, 7:6 (7:4)

Vichljancevová (Rus.) - Witthöftová (Něm.) 6:4, 6:4

Alexandrovová (Rus.) - Hogenkampová (Niz.) 7:6 (7:5), 6:1 Kvalifikace - 3. kolo:

Ruseová (Rum.) - Martincová (ČR) 6:2, 7:6 (7:2)

Vögeleová (Švýc.) - Zarycká (ČR) 6:4, 6:2