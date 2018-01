Görgesová ovládla třetí turnaj v řadě, v Aucklandu porazila Wozniackou

Devětadvacetiletá Görgesová se radovala ze 14. výhry v řadě po hodině a půl. Wozniackou zasypala 41 vítěznými údery.

„Je to úžasné. Není to jen o tom, že jsem tady vyhrála, ale že jsem dokázala navázat na výkony z minulých týdnů. Na to jsem opravdu hrdá. A tahle poslední výhra mi dodá ještě více sebevědomí před Australian Open,“ řekla po zisku pátého titulu v kariéře.

V novém světovém žebříčku se Görgesová posune ze 14. místa na dvanácté a ocitne se nejvýše v kariéře. Účast na začínajícím turnaji v Sydney zrušila a bude jen trénovat na grandslam v Melbourne, jenž začne za týden.

Turnaj žen v Aucklandu tvrdý povrch, dotace 250 000 dolarů Dvouhra - finále:

Görgesová (2-Něm.) - Wozniacká (1-Dán.) 6:4, 7:6 (7:4) Čtyřhra - finále:

Erraniová, Schoofsová (It./Niz.) - Hozumiová, Katóová (1-Jap.) 7:5, 6:1



Turnaj mužů a žen v Sydney tvrdý povrch Muži (dotace 528 910 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Džumhur (7-Bos.) - Struff (Něm.) 6:1, 6:4

Lorenzi (It.) - Thompson (Austr.) 7:6 (7:5), 6:4

Dolgopolov (Ukr.) - Troicki (Srb.) 6:3, 6:7 (6:8), 7:5 Ženy (dotace 799 000 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Makarovová (Rus.) - Ostapenková (3-Lot.) 7:6 (7:3), 6:1

Perezová (Austr.) - Mladenovicová (5-Fr.) 6:4, 4:2 skreč

Vesninová (Rus.) - Arruabarrenaová (Šp.) 6:2, 6:2 Čtyřhra - 1. kolo:

Šafářová, Strýcová (2-ČR) - Rosolská, Spearsová (Pol./USA) 4:6, 6:0, 10:8