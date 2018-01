Kristýna Plíšková vyřadila Ostapenkovou, vyhrála i Strýcová

Kristýna Plíšková, dvojče světové čtyřky Karolíny a 61. hráčka žebříčku, loni před Roland Garros Ostapenkovou porazila na antuce v rámci J&T Banka Prague Open a v Šen-čenu v prvním kole uspěla znovu. Pomohla si 12 esy, 16 vítěznými údery a proměnila pět brejkbolů z jedenácti.

„Ve druhém setu jsem cítila trochu nervozitu, ale servis mi fungoval a to byla velká pomoc.“ Kristýna Plíšková

Do prvního zápasu nového roku pětadvacetiletá Plíšková vstoupila suverénně, o pět let mladší Lotyšce povolila první game až za stavu 0:5. Ve druhém setu rozhodla brejkem v deváté hře a při vlastním servisu využila první mečbol. Ostapenková přitom na sobotní exhibici v Abú Zabí dokázala porazit Serenu Williamsovou, která hrála první utkání po zářijovém porodu.

„Je fajn vyhrát první zápas sezony, navíc proti hráčce světové desítky,“ řekla česká tenistka. Přes soupeřku z nejlepší desítky žebříčku postoupila po téměř dvou letech, v březnu 2016 v Miami jí vzdala Belinda Bencicová. „Mým cílem je, stejně jako loni, dostat se do dvacítky. Snad to letos vyjde,“ dodala Plíšková.

Ve 2. kole ji čeká Rumunka Ana Bogdanová, ve čtvrtfinále pak může narazit na krajanku Kateřinu Siniakovou.

Turnaj žen v Šen-čenu v Číně tvrdý povrch, dotace 750 000 dolarů Dvouhra - 1. kolo:

Kristýna Plíšková (ČR) - Ostapenková (2-Lot.) 6:1, 6:4

Bogdanová (Rum.) - Giorgiová (It.) 6:4, 6:2 2. kolo:

Dijasová (Kaz.) - Čang Šuaj (3-Čína) 6:3, 6:7 (5:7), 6:4

Sabalenková (Běl.) - Koviničová (Č. Hora) 6:1, 6:0

Babosová (8-Maď.) - Linetteová (Pol.) 6:2, 6:1

Šarapovová (Rus.) - Riskeová (USA) 4:6, 6:3, 6:2 Čtyřhra - 1. kolo:

Krejčíková, Siniaková (1-ČR) - Koviničová, Rodinová (Č. Hora/Rus.) 6:2, 6:2

Strýcová zvládla tříhodinovou řež

Barbora Strýcová zahájila v Aucklandu novou sezonu vítězně. Na postup do druhého kola se ale pořádně nadřela, protože bývalou světovou pětku, Italku Saru Erraniovou, porazila až po tříhodinové bitvě 6:4, 6:7 a 6:4.

Třetí nasazená Češka zahájila na Novém Zélandu rok počtvrté v řadě a stejně jako v předchozích letech úvodní zápas zvládla. Proti Erraniové ve druhém setu podávala na vítězství, ztratila ho však v tie-breaku 3:7. Nakonec však zkušenou Italku zdolala a nepříznivou vzájemnou bilanci snížila na 4:7.

O postup do čtvrtfinále, které Strýcová v Aucklandu z loňska obhajuje, si zahraje proti Švédce Johanně Larssonové.

Turnaj žen v Aucklandu tvrdý povrch, dotace 250 000 dolarů Dvouhra - 1. kolo:

Strýcová (3-ČR) - Erraniová (It.) 6:4, 6:7 (3:7), 6:4

Wozniacká (1-Dán.) - Brengleová (USA) 6:3, 6:0

A. Radwaňská (4-Pol.) - Haddadová Maiaová (Braz.) 6:2, 4:6, 6:2

Vickeryová (USA) - Davisová (5-USA) 6:1, 6:2

Bonaventureová (Belg.) - Putincevová (6-Kaz.) 6:3, 6:3

Lepchenková (USA) - Barthelová (7-Něm.) 6:2, 6:2

Keninová (USA) - Fettová (Chorv.) 6:4, 6:4

Cepedeová (Par.) - Arruabarrenaová (Šp.) 6:3, 6:3

Larssonová (Švéd.) - Naraová (Jap.) 7:6 (7:5), 6:3

Townsendová - McHaleová (obě USA) 1:6, 6:4, 6:4

Hercogová (Slovin.) - Van Uytvancková (Belg.) 6:4, 7:5

Kužmová (SR) - Lewisová (N. Zél.) 6:4, 6:3 Čtyřhra - 1. kolo:

Erraniová, Schoofsová (It./Niz.) - Štefková, Muhammadová (ČR/USA) 6:4, 6:2

Hlaváčková začala v Brisbane vítězně, vypadla Muguruzaová

Andrea Sestini Hlaváčková s novou deblovou parťačkou Čchan Jüng-žan zahájily spolupráci vítězně. Na turnaji v Brisbane snadno prošly do čtvrtfinále. Naopak předčasně skončil podnik WTA pro nasazenou jedničku ve dvouhře Garbiňe Muguruzaovou, kterou zastavily křeče a musela vzdát. V Brisbane španělská tenistka skrečovala už třetím rokem v řadě.

Andy Murray odložil po půlroční zdravotní pauze vstup do sezony. V Brisbane nebude hrát kvůli přetrvávajícím bolestem kyčle.

Sestini Hlaváčková zakončila minulou sezonu triumfem na Turnaji mistryň ve čtyřhře a pak se dohodla na spolupráci s Čchan Jüng-žan. Roli favoritek v Brisbane potvrdily vítězstvím 6:3, 6:0 nad nizozemsko-ruským párem Michaella Krajiceková, Alla Kudrjavcevová.

Wimbledonská šampionka Muguruzaová vzdala zápas druhého kola s Aleksandrou Kruničovou za stavu 2:1 ve třetím setu. Po dvou a půl hodinách hry v australském vedru dostala křeče do obou lýtek. „Netrpím na to, takže mě to překvapilo. Je to smůla,“ řekla španělská tenistka.

Garbiňe Muguruzaová skončila na turnaji v Brisbane v péči lékařů.

Turnaj v Brisbane je pro ni zakletý. Těsně před ročníkem 2015 ji zranil kotník, o rok později nedohrála kvůli problémům s nohou a loni skrečovala semifinále s bolestmi ve stehně. „Vzpomínám si, že křeče jsem měla naposledy v Melbourne. Asi je to tím horkem,“ řekla novinářům krátce poté, co se v slzách skácela k zemi a kurt opustila s pomocí zdravotníků.

Turnaj v Brisbane měla světová dvojka v plánu jako jedinou přípravu před Australian Open, které začne 15. ledna. V Brisbane nyní zůstala největší favoritkou na zisk trofeje loňská vítězka Karolína Plíšková.

Turnaj mužů a žen v Brisbane tvrdý povrch, dotace muži 528 910 dolarů, ženy milion dolarů Muži

Dvouhra - 1. kolo:

Čong Hjon (Korea) - Müller (5-Luc.) 6:3, 7:6 (7:1)

Edmund (Brit.) - Shapovalov (Kan.) 6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 6:4

Mmoh (USA) - Delbonis (Arg.) 6:3, 6:4

Istomin (Uzb.) - Džumhur (7-Bos.) 6:7 (4:7), 6:3, 6:2

Millman (Austr.) - Polansky (Kan.) 7:6 (7:4), 6:0 Ženy

Dvouhra - 2. kolo:

Kruničová (Srb.) - Muguruzaová (1-Šp.) 5:7, 7:6 (7:3), 1:2 skreč

Sevastovová (7-Lot.) - Cirsteaová (Rum.) 6:2, 6:1

Cornetová (Fr.) - Lučičová-Baroniová (Chorv.) 6:1, 7:5

Kontaová (5-Brit.) - Tomljanovičová (Chorv.) 4:6, 6:1, 6:4 Čtyřhra - 1. kolo:

Sestini Hlaváčková, Čchan Jüng-žan (1-ČR/Tchaj-wan) - Krajiceková, Kudrjavcevová (Niz./Rus.) 6:3, 6:0

...

Turnaj mužů v Dauhá tvrdý povrch, dotace 1,386.665 dolarů Dvouhra - 1. kolo:

Čorič (Chorv.) - Carreňo (2-Šp.) 5:7, 6:2, 7:6 (10:8)

Gojowczyk (Něm.) - Krajinovič (6-Srb.) 6:4, 6:1

F. López (8-Šp.) - García-López (Šp.) 6:4, 5:7, 7:6 (7:3)

Bašič (Bos.) - Haider-Maurer (Rak.) 6:4, 6:3

Hopman Cup: USA stačil k výhře jeden set, uspěli i Švýcaři

Švýcarští tenisté vyhráli na Hopman Cupu v Perthu i druhý zápas. Po úvodním vítězství nad Japonskem zdolali Roger Federer s Belindou Bencicovou také Rusko. Bývalý první hráč světového žebříčku neztratil set ani proti Karenu Chačanovovi, druhý bod přidala Bencicová výhrou nad Anastasií Pavljučenkovovou.

Dvakrát ve skupině B vyhráli rovněž Američané a ve čtvrtek budou hrát se Švýcarskem o postup do finále. Tým USA porazil Japonsko 2:1 v utkání, v kterém se nedohrál ani jeden zápas. K dvouhře ani k mixu totiž nemohla nastoupit nemocná Naomi Ósakaová a v mužském duelu se zase zranil Jack Sock. Problémy s kyčlí, kvůli nimž skrečoval v druhém setu zápas s Juičim Sugitou, by však jeho další starty neměly ovlivnit.

Diváci v Perthu ale o dopolední program nepřišli. CoCo Vandewegheová si zahrála dva exhibiční sety s devatenáctiletou Australankou Maddison Inglisovou, v mixu ji pak na dvorci doplnil její kouč Pat Cash, wimbledonský vítěz z roku 1987.

Rozklížená Velká čtyřka Kdo (ne)stihne tenisové Australian Open?

Federer zdolal před bezmála 14 tisícovkami diváků Chačanova 6:3, 7:6, jednadvacetiletý Rus nevyužil v tie-breaku setbol. Šestatřicetiletý Švýcar si tak v přípravě na obhajobu titulu z Australian Open udržel stoprocentní úspěšnost. „Byla to těžká práce. Někdy pomohou i zkušenosti, ale na druhé straně je hezké být tak mladý a pohyblivý jako on. Pamatuji si ty doby...“ řekl s úsměvem po proměněném třetím mečbolu.

Loni se Federer startem v tradiční soutěži smíšených družstev v Perthu výborně rozehrál před Australian Open, které pak popáté v kariéře ovládl. Další triumf přidal v oblíbeném Wimbledonu a rozšířil svou rekordní sbírku na 19 grandslamových titulů.

Hopmanův pohár v Perthu Skupina B:

USA - Japonsko 2:1

Vandewegheová - Ósakaová bez boje

Sock - Sugita 6:7 (1:7), 1:1 skreč Socka

Vandewegheová, Sock - Ósakaová, Sugita bez boje Švýcarsko - Rusko 3:0

Federer - Chačanov 6:3, 7:6 (10:8)

Bencicová - Pavljučenkovová 6:1, 3:6, 6:3

Bencicová, Federer - Pavljučenkovová, Chačanov 4:3 (5:1), 3:4 (3:5), 4:1

Tabulka Tým Z V P S B 1. Švýcarsko 2 2 0 6:0 2 2. USA 2 2 0 4:2 2 3. Rusko 2 0 2 1:5 0 4. Japonsko 2 0 2 1:5 0

..