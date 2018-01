Veselý si v Aucklandu zahraje čtvrtfinále, Kvitová v Sydney vypadla

Veselý, který v roce 2015 získal v Aucklandu dosud jediný titul na okruhu ATP, zvládl v soutěži i druhý třísetový zápas. V úvodním kole bojoval dvě a půl hodiny s moldavským kvalifikantem Raduem Albotem a dnes uspěl také proti třináctému hráči světového žebříčku Querreymu. Třicetiletého Američana udolal za dvě hodiny a 21 minut.

Veselý mohl zápas ukončit už v tie-breaku druhého setu, v němž měl dva mečboly, ale neproměnil je. Další příležitost promarnil v desátém gamu třetí sady. Uspěl až v další zkrácené hře.

Se svým příštím soupeřem Bautistou má Veselý nepříznivou bilanci 0:3. Prohrál s ním i předloni v Aucklandu, kde Španěl ukončil jeho snahu o obhajobu titul již v prvním kole a nakonec sám turnaj vyhrál. Pátý nasazený Bautista figuruje na 21. místě světového žebříčku, Veselý je o 43 příček níže.

Soutěž na Novém Zélandu opustil loňský vítěz a nejvýše nasazený Američan Jack Sock, který podlehl Němci Peteru Gojowczykovi dvakrát 3:6.

Turnaj mužů v Aucklandu tvrdý povrch, dotace 561.345 dolarů Dvouhra - 2. kolo:

Veselý (ČR) - Querrey (3-USA) 6:4, 6:7 (10:12), 7:6 (7:5)

Gojowczyk (Něm.) - Sock (1-USA) 6:3, 6:3

Bautista (5-Šp.) - Johnson (USA) 2:6, 6:2, 6:1

Chačanov (Rus.) - Cuevas (Urug.) 6:2, 7:6 (7:4)

Ferrer (7-Šp.) - J. Sousa (Portug.) 6:2, 6:2

Haase (Niz.) - Lacko (SR) 7:6 (7:4), 6:3

Del Potro (2-Arg.) - Shapovalov (Kan.) 6:2, 6:4

Čong Hjon (Korea) - Isner (4-USA) 7:6 (7:3), 5:7, 6:2

Kvitovou vyřadila v Sydney italská kvalifikantka Giorgiová

Petra Kvitová v boji o postup do čtvrtfinále generálky na Australian Open prohrála s italskou kvalifikantkou Camilou Giorgiovou 6:7, 2:6. Ve hře zůstává už jen Barbora Strýcová, která se o postup do semifinále střetne ve čtvrtek s Australankou Ashleigh Bartyovou.

Kvitová zahájila sezonu pondělním vítězstvím nad Chorvatkou Mirjanou Lučičovou-Baroniovou, která po hladce prohraném prvním setu 1:6 zápas kvůli nemoci vzdala.

V duelu se 100. hráčkou světového žebříčku prohrála dvojnásobná wimbledonská vítězka po velkém boji první set. V desátém gamu ještě odvrátila při svém podání tři setboly, poté dokonce snadno vzala Italce servis, ale vzápětí ztratila svůj a tie-break vyzněl lépe pro Giorgiovou.

V druhé sadě si Kvitová dvakrát prohrála podání, zatímco její soupeřka odvrátila jediný brejkbol, kterému čelila. V osmé hře svěřenkyně Jiřího Vaňka dlouho vzdorovala, ale pátý mečbol už Giorgiová proměnila.

Italka porazila Kvitovou poprvé v kariéře. Předchozí vzájemný zápas ve Fed Cupu v roce 2014 vyhrála česká tenistka.

Do čtvrtfinále v Sydney sice postoupila wimbledonská šampionka Garbiňe Muguruzaová ze Španělska, ale pár hodin po vítězství nad Nizozemkou Kiki Bertensovou z turnaje odstoupila kvůli zranění pravého stehna. Před týdnem Muguruzaová kvůli křečím nedohrála své první letošní utkání v Brisbane, do Sydney pak dorazila neplánovaně, poté co se rozhodla využít divokou kartu. Zdraví ji však stále zlobí. Během zápasu s Bertensovou si vyžádala ošetření, nakonec utkání úspěšně zvládla, ale v soutěži pokračovat nebude.

„Od začátku mě trochu zlobil přitahovač. Cítila jsem ho už v Brisbane. Myslela jsem, že se to zlepšilo, ale vrátilo se to,“ uvedla Muguruzaová.

Turnaj mužů a žen v Sydney tvrdý povrch Muži (dotace 528.910 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo:

Lorenzi (It.) - Ramos (1-Šp.) 6:3, 7:5

Mannarino (5-Fr.) - Berankis (Lit.) 6:2, 6:1

Paire (Fr.) - Mayer (Arg.) 6:2, 3:6, 6:1

Fognini (4-It.) - Dolgopolov (Ukr.) 3:6, 6:3, 6:4

Medveděv (Rus.) - Donaldson (USA) 6:3, 4:6, 7:5

De Minaur (Austr.) - Džumhur (7-Bosna) 6:2, 3:0 skreč

F. López (Šp.) - Schwartzman (3-Arg.) 6:3, 7:6 (7:1)

Čtyřhra - 2. kolo:

Kubot, Melo (1-Pol./Braz.) - Džumhur, Jebavý (Bosna/ČR) bez boje. Ženy (dotace 799.000 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo:

Giorgiová (It.) - Kvitová (ČR) 7:6 (9:7), 6:2

Muguruzaová (1-Šp.) - Bertensová (Niz.) 6:3, 7:6 (8:6)

A. Radwaňská (Pol.) - Bellisová (USA) 7:6 (7:4), 6:0

Gavrilovová - Stosurová (obě Austr.) 6:4, 6:2 Čtyřhra - čtvrtfinále:

Sestini Hlaváčková, Čchan Jüng-žan (1-ČR/Tchaj-wan) - Klepačová, Martínezová (Slovin./Šp.) 7:6 (7:3), 1:6, 10:6

Šafářová, Strýcová (2-ČR) - K. Bondarenková, Dellacquaová (Ukr./Austr.) 6:4, 3:6, 10:7

Turnaj žen v Hobartu tvrdý povrch, dotace 250.000 dolarů Dvouhra - 2. kolo:

Sabalenková (Běl.) - Čang Šuaj (1-Čína) 7:6 (7:3), 6:4

Riskeová (USA) - Flipkensová (Belg.) bez boje

Watsonová (Brit.) - Fourlisová (Austr.) 6:2, 6:2

Niculescuová (Rum.) - Lepchenková (USA) 6:4, 6:2