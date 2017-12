Berdych prohrál v extralize dvouhru i debl, Sparta přesto uspěla

Až 349. tenista žebříčku ATP Šátral porazil světovou devatenáctku Berdycha 6:4 a 6:2. „Sedlo mi to úplně extrémně. Ze začátku mě Berďa mačkal, ale ustál jsem to. Dobře jsem servíroval a nejdůležitější byl return jeho druhého servisu,“ řekl Šátral webu tenisovysvet.cz.

„Vždycky se říká, že je nejlepší začínat u sebe, a to bude platit. Po dlouhé době jsem se vrátil do zápasového rytmu a je to něco jiného. Mám před sebou obrovský kus práce, než sezona začne,“ poznamenal Berdych.

Další program extraligy V neděli se v pražské skupině střetne I. ČLTK Praha s Libercem a v prostějovské Přerov s Říčany. V pondělí se skupiny dohrají zápasy Sparty s Libercem a Prostějova s Říčany, vítězové skupin se utkají ve středu 20. prosince ve finále.

Naposledy hrál na začátku října, pak sezonu ukončil kvůli problémům se zády. „Jsem na tom dobře, což je nejdůležitější zpráva, že tělo drží. Dalo se do pořádku a jsem v plném tréninku.“

První bod Sparty získala Kvitová výhrou nad Terezou Martincovou 6:2 a 6:4. Dvojnásobná vítězka Wimbledonu Kvitová přidala pro klub ze Stromovky také vítězný pátý bod, když s Kateřinou Siniakovou vyhrály čtyřhru. Body Sparty ve dvouhrách přidali Siniaková, Petr Michnev a Němec Peter Gojowczyk.

Prostějovský celek, který může získat desátý titul v řadě, táhla Karolína Plíšková. Světová čtyřka přehrála za pomoci devíti es Karolínu Muchovou 6:3 a 6:4 a získala čtvrtý bod domácího týmu. „Řekla bych, že to bylo solidní,“ hodnotila Plíšková. Následně zajistila i vítězný bod, ve čtyřhře uspěly v páru s Terezou Smitkovou.

Spolu s Karolínou Plíškovou za Prostějov bodovali Adam Pavlásek, Barbora Štefková a Slovák Norbert Gombos. Naopak česká dvojka Jiří Veselý prohrál ve dvou setech s Uzbekem Denisem Istominem.