Plíšková: Z Wimbledonu pořád nejsem odvařená, ale třeba se to změní

Tenis

Dalších 7 fotografií v galerii Česká tenistka Karolína Plíšková servíruje ve druhém kole Wimledonu. Za zápas si nakonec připsala dvě esa. | foto: Reuters

dnes 17:59

Londýn (Od našeho zpravodaje) - Nepředvedla nějaký gejzír nadpozemských úderů, po němž by obecenstvo na centrkurtu nemohlo popadnout dech. Tenistka Karolína Plíšková ovšem s pozoruhodným klidem vyprovodila z Wimbledonu dvojnásobnou grandslamovou šampionku Viktorii Azarenkovou 6:3, 6:3. Aby se však její vztah s All England Clubem začal podobat lásce, musela by ještě pár vítězství přidat.