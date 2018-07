Wimbledon vyhraje Serena, tipuje Plíšková. Vlastní úspěch už docenila

Po pondělním vyřazení z Wimbledonu se snaží Plíšková od tenisu odpoutat.

Vrátila se do Česka. Odpočívá, občas zhřeší proti jinak přísně hlídanému jídelníčku. „Teď jsem si dala dva dny po sobě pizzu, to bych během turnaje neudělala,“ řekla na tiskové konferenci v Praze.

Přesto tenisovému dění zcela neuniká. Po očku sleduje, jak se vyvíjí třetí grandslam sezony. „Viděla jsem třeba pátý set mezi Rafaelem Nadalem a Juanem Martínem del Potrem a to byl vynikající tenis,“ uznává.

Právě na Nadala, vítěze tohoto čtvrtfinále, sází, že v All England Clubu získá titul. „Měl by si se zbylými soupeři poradit.“

A jaký je váš tip v ženské dvouhře?

Už když se Serena (Williamsová) probojovala do čtvrtfinále, tak jsem si tipla, že vyhraje titul. Říkala jsem si, že holky, co se na turnaji udržely, ji nemusí dělat problémy. Samozřejmě Angelique Kerberová ji už porazila, navíc za sebou nemá podobnou pauzu. Očekávám, že finále bude vyrovnané, ale věřím Williamsové.

Williamsová si během Wimbledonu postěžovala na přehnaný zájem dopingových komisařů. Jak to vnímáte?

Myslím si, že ona prostě není jediná. Já chodím na kontroly každé dva týdny, možná každý týden. Kontrolují nás hodně. Možná je to častější od chvíle, kdy měla dopingový problém Maria Šarapovová, a tak po tenisu více jdou. My ze špičky máme víc kontrol než ostatní i kvůli tomu, že zůstáváme na turnajích déle. Nikdo nechce, aby po Šarapovové byly další průšvihy. Mě kontroly také otravují, není to nic příjemného, chodí k nám domů, ale patří to k tomu a je to potřeba tak brát.

Kdy u vás doma zazvonila kontrola nejdříve?

Chodí dost brzy, ale nikdy dřív než v šest hodin ráno. Jsou to také lidé, potřebují spát. Vždy vyplňuji hodinu, kdy mohou přijít. Většinou to mám od sedmi do osmi, případně od šesti do sedmi, když někam jedu.

Kdo vám hlídá složení různých doplňků stravy a léků?

Hlídám si to hlavně sama. U doplňků stravy na nich máte napsané, co obsahují, někdy se ptám i přímo výrobce. Kdyby byl nějaký výrobek byť jen trochu riskantní, tak si ho radši nevezmu. Největší problém je s léky, které si nechávám ještě zvlášť zkontrolovat. Když si něco potřebuju vzít, tak dávám opravdu velký pozor. Za to riziko mi to nestojí. Raději ať mi je blbě, než abych pak rok zůstala doma.

Ihned po vyřazení z Wimbledonu jste byla zklamaná. Teď už jste své zatím nejúspěšnější londýnské tažení docenila?

Už ano. Zpětně to hodnotím lépe než v pondělí. Dokonce mi pár lidí pogratulovalo, i sponzoři jsou spokojení. Já jsem jen prostě náročná a chtěla jsem trochu víc. Na druhou stranu poprvé jsem se dostala do druhého týdne na Wimbledonu a beru to pozitivně. Vždyť tenis se strašně vyrovnává, na grandslamu můžete vypadnout už v prvním kole, i když jste první, nebo třeba pátá nasazená. Všechny zápasy jsou těžké, žádným jsem jen tak neproklouzla. Zůstala jsem z hráček z Top 10 nejdéle a porazila dobré soupeřky, nějaký zápas jsem i otočila. Dá se na tom stavět.

Zdá se, že vás tedy Wimbledon povzbudil do další části sezony - vaši nejoblíbenější na betonech.

Ano. Ihned jak jsem dohrála, tak jsem si řekla, že mi začínají ty nejoblíbenější turnaje, kde se mi dařilo předloni a docela i loni. Teď se budu připravovat na ně, na kurty se vracím v Montrealu. Obecně se těším na beton, nejen na amerických podnicích. Můj tenis je na něm nejlepší, cítím se na něm nejlépe, ať už pohybem nebo i údery.

Přijdete si na něm i odhodlanější? Po osmifinálovém vyřazení v Londýně jste přiznala, že jste začala bojovat až za stavu 1:4 ve druhém setu.

Můj projev se dost odvíjí od toho, jak mi to zrovna jde, nebo nejde. Na betonech vím, že spoustu zápasů dokážu otočit, ve Wimbledonu jsem s tím trošičku bojovala. Tam mi na trávě některé údery tolik nepsaly, případně jsem se potýkala se servisem. Míčky mi létaly kousek do autu. To vše se na mě pak podepíše.