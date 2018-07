Přežil jsem. Nadal v královské řeži potvrdil trůn, další bitva titánů čeká

U sítě se objali a bylo v tom všechno, co sport obnáší. „Z obou stran zazněla milá slova. Oba k sobě máme spoustu vzájemného respektu,“ líčil poražený Del Potro. „Jestli si tu za rok dojdu pro odvetu? No, pokud se po takovém mači dám dohromady... Ale Rafa si to na konci zasloužil. On je velký šampion.“

To tedy. Ve Wimbledonu je španělský fenomén už pošesté aspoň v semifinále, dvakrát zde triumfoval (2008, 2010). Kdepak antukový specialista! Nadal prostě umí na všech površích a letos to jen dokazuje.

„Samozřejmě jsem měl obavy, když jsem přišel o druhý set. Ve třetí a čtvrté sadě jsem svůj tenis pozvedl na ještě vyšší úroveň, ale on hrál v pátém setu skvěle,“ vyprávěl Nadal po výsledku 7:5, 6:7 (7:9), 4:6, 6:4, 6:4.

Byl to vůbec v All England Clubu den epických bitev, Roger Federer zápolil při své prohře s Kevinem Andersonem na kurtu ještě déle. „Samozřejmě je mi ho líto. Ale v našem sportu není možné stále vítězit. Ani u Rogera,“ řekl Nadal.



RF byl velkým poraženým, RN velkým vítězem. A je to hned vyjádřeno i čísly. Už nyní má při pohledu na live žebříček u svého jména cifru 9 310, což jej nad druhého Federera katapultuje o téměř dva a půl tisíce bodů.

Letos je prostě nejlepší. Na Australian Open čtvrtfinále, na Roland Garros jedenáctý titul, ve Wimbledonu má před semifinále, do toho přidal tři antukové triumfy z Monte Carla, Barcelony a Říma. Ve 32 letech jako by dál zrál.

Del Potro jeho formu prověřil na maximum. „Jsem šťastný, kolik jsem v posledním setu přežil důležitých chvil,“ říkal Nadal. „Jediným negativem je snad to, že jsem duel mohl ukončit o něco dřív.“

I pro eso jeho kalibru to ale bylo cosi výjimečného. Přihlížející Andy Murray dokonce pronesl, že lepší tenis než pátou sadu jeho řeže s Del Potrem nikdy na vlastní oči nesledoval. „Je těžké to popsat. Člověk nechce, aby ho takové myšlenky vyváděly z koncentrace, ale samozřejmě si to užívá,“ přiznal Nadal. „Hrajete na jednom z nejhezčích kurtů světa, před plnými tribunami, proti skvělému soupeři, na skvělé úrovni. To si prostě užít musíte.“

Je to možná neuctivé vůči druhé semifinálové dvojici Kevin Anderson, John Isner, ale šlágrem pátku bude jednoznačně tohle: už 52. vzájemné měření generačních souputníků a členů „Velké čtyřky“ Nadala a Novaka Djokoviče.



„Nikdo spolu nehrál častěji, což je i z pohledu historie úžasné,“ oceňuje Nadal. „Vždycky jsme se utkali v důležitých fázích, na důležitých místech. Hraje teď velmi dobře, takže jedinou cestou k úspěchu je hrát ještě lépe. Bude to zase velký test. Novak patří k nejvšestrannějším tenistům dějin.“



Jedna královská podívaná je za ním, další se chystá. Nadalův trůn se nezatřese, to je jisté; on teď ale neřeší body, nýbrž vábivou vidinu třetího titulu na posvátné wimbledonské trávě.