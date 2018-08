Peschkeová je v San Jose v deblovém semifinále, aniž by odehrála míček

Třiačtyřicetiletá Peschkeová, vítězka 29 turnajů WTA ve čtyřhře, měla se světovou trojkou Čchan Jüng-žan hrát proti americko-běloruské dvojici Sofia Keninová, Aryna Sabalenková. Kvůli zranění Sabalenkové se však nehrálo.

Ve dvouhře po odstoupení turnajové jedničky Španělky Garbiňe Muguruzaové se v San Jose nepředstaví ani obhájkyně titulu Madison Keysová. Domácí tenistka se před úvodním zápasem omluvila kvůli poraněnému zápěstí.



Turnaj žen v San Jose tvrdý povrch, dotace 799 000 dolarů Dvouhra - 2. kolo:

V. Williamsová (3-USA) - Watsonová (Brit.) 6:4, 4:6, 6:0

Tomljanovicová (Austr.) - Frechová (Pol.) 6:4, 3:6, 6:3

Sakkariová (Řec.) - Babosová (8-Maď.) 6:0, 6:1

Buzarnescuová (5-Rum.) - Anisimovová (USA) 7:5, 2:6, 6:1 Čtyřhra - čtvrtfinále:

Peschkeová, Čchan Jüng-žan (1-ČR/Tchaj-wan) - Keninová, Sabalenková (USA/Běl.) bez boje

První souboj bratrů Zverevových vyhrál Alexander

První souboj bratrů Zverevových na okruhu ATP vyhrál mladší Alexander. Třetí hráč světového žebříčku na turnaji ve Washingtonu porazil Mischu 6:3, 7:5 a dál kráčí za obhajobou titulu. Ve čtvrtfinále jednadvacetiletého Němce čeká zkušený Japonec Kei Nišikori.

„Bylo to opravdu zvláštní, mimořádné,“ řekl Alexander Zverev. „Kdo může říct, že na jednom z tak velkých turnajů hrál proti bratrovi? Doufám, že to nebylo naposledy a jednou si spolu zahrajeme finále. Snad to byl jen první zápas z mnoha,“ dodal mladší z bratrů.

Mischovi bylo devět let, když se Alexander narodil. Emoce s ním také cloumaly. Hlavně už před zápasem při losu a společném focení. „Publikum bylo skvělé. Měl jsem slzy v očích a říkal si, na co asi myslí naši rodiče,“ řekl Mischa. Matku i otce měli ve čtvrtek v hledišti.

Odehráli dohromady 539 zápasů na tour v hlavní soutěži, než na sebe konečně narazili. „Pro mě bylo hrozně těžké se soustředit. Celkově to bylo neuvěřitelné,“ dodal starší z bratrů, jemuž v žebříčku patří 42. místo.



Turnaj mužů a žen ve Washingtonu tvrdý povrch Muži (dotace 2 146 815 dolarů)

Dvouhra - 2. kolo:

Rubin (USA) - Isner (2-USA) 6:4, 7:6 (8:6)

De Minaur (Austr.) - Johnson (11-USA) 6:4, 7:5

Rubljov (16-Rus.) - Paul (USA) 7:6 (7:5), 6:4. 3. kolo:

A. Zverev (1-Něm.) - M. Zverev (15-Něm.) 6:3, 7:5

A. Murray (Brit.) - Copil (Rum.) 6:7 (4:7), 6:3, 7:6 (7:4)

Goffin (3-Belg.) - Tiafoe (13-USA) 6:0, 6:3

Kudla (USA) - Pouille (6-Fr.) 7:5, 6:7 (6:8), 7:6 (7:5)

Nišikori (7-Jap.) - Shapovalov (9-Kan.) 7:6 (7:1), 6:3

De Minaur - Čong Hjon (8-Korea) 6:2, 4:6, 6:2

Tsitsipas (10-Řec.) - Duckworth (Austr.) 6:3, 6:4

Rubljov - Rubin 6:3, 6:2 Ženy (dotace 250 000 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo:

Linetteová (Pol.) - Ósakaová (3-Jap.) 6:2, 3:6, 6:3

Vekičová (7-Chorv.) - Stollárová (Maď.) 6:2, 3:6, 7:6 (15:13)

Putincevová (8-Kaz.) - Bradyová (USA) 7:5, 6:2

Čeng Saj-saj (Čína) - Bonaventureová (Belg.) 6:4, 6:4

Kiicková (USA) - Boulterová (Brit.) 6:4, 5:7, 6:1

Kuzněcovová (Rus.) - Bogdanová (Rum.) 6:2, 6:1

Bencicová (6-Švýc.) - Hibinová (Jap.) bez boje

Turnaj mužů v Los Cabos v Mexiku tvrdý povrch, dotace 808 770 dolarů Dvouhra - čtvrtfinále:

Del Potro (1-Arg.) - Gerasimov (Běl.) 6:1, 6:1

Fognini (2-It.) - Nišioka (Jap.) 6:2, 6:2

Džumhur (3-Bosna) - Mmoh (USA) 6:2, 6:3

Norrie (Brit.) - Mannarino (4-Fr.) 6:4, 6:4

Turnaj mužů v Kitzbühelu antuka, dotace 561 345 eur Dvouhra - čtvrtfinále:

Istomin (Uzb.) - Marterer (6-Něm.) 6:3, 6:3

Kližan (SR) - Lajovič (8-Srb.) 4:6, 7:6 (8:6), 6:2

Jarry (Chile) - Berrettini (It.) 7:5, 6:3

Munar (Šp.) - Daniel (Jap.) 7:6 (7:3), 6:3. Čtyřhra - čtvrtfinále:

Jebavý, Molteni (ČR/Arg.) - Peralta, Zeballos (Chile/Arg.) 6:3, 7:5