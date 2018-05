Kvitová a šťastná třináctka: Tolik výher na antuce… To není špatné, co?

Jaké je tedy antukové tajemství Petry Kvitové? „Žádné nemám,“ usmála se po suverénním 2. kole proti Španělce Arruabarrenové (6:0, 6:4). „Prostě jsem tvrdě pracovala, jsem fyzicky připravená. Zatím to funguje skvěle. Tolik výher za sebou, to není špatné, co? Jsem opravdu spokojená.“

Jak by ne, časy se mění k lepšímu.

Roland Garros 2017: první kolo na centrkurtu, druhý zápas v „býčí aréně“, tedy na kurtu číslo 1. Roland Garros 2018: první kolo na centrkurtu, druhý zápas v „býčí aréně“, tedy na kurtu číslo 1.

„Když vyšel včera program, tak se mi to vybavilo. Jako menší jsem byla pověrčivější, teď jsem si ale řekla, že je to jiný rok. A jsem ráda, že jsem to potvrdila,“ ocenila, že je o kolo dál než loni.

A dál je i herně. Jako by soupeřky „nové Kvitové“ na antuce občas jen překvapeně hleděly, co všechny doběhne.

4. den na Roland Garros Souhrnné zpravodajství

„Nevadí mi to,“ baví se. „Někdy mi to taky tak přijde. Že to až moc hrnou k lajně a finální úder nedají tak, jak by chtěly. Asi jsou občas trochu překvapené, já taky. Takže my obě. Super pocit, ale není to jen na antuce. Je fajn vědět, že když někam běžím, tak to asi chytím.“

Proti Arruabarrenové se uvolnila po prvním gamu: „Rychle jsem rozjela nohy a zahřála se.“ Z dvou triumfů se raduje, antuková šňůra ji blaží – ale zbytečné euforii nepropadá.

„Snažím se být co nejkonzistentnější,“ povídala. „Nejsem si jistá, jestli už to je optimální. Na Australian Open jsem prohrála 1. kolo. Pak ovládla dva turnaje. Pak to v Indian Wells a v Miami nebylo nijak mimořádné… Stále je to trochu nahoru dolů. Ale pracujeme na tom. Zvlášť na antuce je vyrovnanost třeba.“

Tím spíš, že příště čeká Estonka Kontaveitová. „Na třetí kolo těžké,“ soudí Kvitová. „Potkaly jsme se spolu teď v Madridu, kde ona hrála výborně a já ještě o trošičku líp, což zápas rozhodlo. Hodně se zlepšila.“

Třináct za sebe seřazených oranžových triumfů ale zní jako dostatečná protizbraň.